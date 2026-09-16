Ανάμεσα στα θύματα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης εκατομμυρίων ο Τράβις Κέλσι
Ανάμεσα στα θύματα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης εκατομμυρίων ο Τράβις Κέλσι
Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε έντεκα χρόνια φυλάκισης
Ανάμεσα στα θύματα σε υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που εκδικάστηκε σε δικαστήριο του Μιζούρι είναι ο Τράβις Κέλσι.
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο 38χρονος Σιντάρθ Τζαουαχάρ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μιζούρι. Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ένοχος για τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης και διατάχθηκε να καταβάλλει περισσότερα από 31 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στα θύματά του, αφού είχε οργανώσει ένα σχήμα τύπου Ponzi, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα KMOV και WENG, ο tight end των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, αναφέρθηκε μόνο εν συντομία στο δικαστήριο, χωρίς οι εισαγγελείς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση του 36χρονου με την υπόθεση. Άρθρο του Forbes που δημοσιεύτηκε το 2021 ανέφερε ότι ο Κέλσι ήταν επενδυτής στο Swiftarc Venture Labs Fund, το οποίο είχε δημιουργηθεί από τη Swiftarc Capital LLC, επενδυτική εταιρεία που είχε συνιδρύσει ο Τζαουαχάρ.
Ο Τζαουαχάρ διαχειριζόταν την επενδυτική εταιρεία Swiftarc Capital LLC και από το 2015 άρχισε να τοποθετεί χρήματα πελατών σε μία και μόνο επένδυση, τη Philip Morris Pakistan, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Ωστόσο, όταν η αξία της επένδυσης υποχώρησε, δεν ενημέρωσε τους επενδυτές και αντιθέτως ισχυριζόταν ότι κατέγραφαν κέρδη.
Το Swiftarc Ventures Labs Fund περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση ως μία από τις αρκετές επιπλέον εταιρικές οντότητες που χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της απάτης.
Από περίπου τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2023, ο Τζαουαχάρ συγκέντρωσε περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, αλλά επένδυσε μόνο περίπου 10 εκατομμύρια. Χρησιμοποιούσε χρήματα από νέους επενδυτές για να αποπληρώνει παλαιότερους και για να χρηματοδοτεί τον «πολυτελή» τρόπο ζωής του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο τρόπος ζωής του περιλάμβανε «ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα στο Όστιν και τη Νέα Υόρκη, συνδρομές σε πολλά ιδιωτικά κλαμπ σε όλη τη χώρα, υπερβολικές αγορές σε καταστήματα ρούχων και ακριβά γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια».
Μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, ο Τζαουαχάρ επιχείρησε να «καθοδηγήσει» ένα από τα θύματα ώστε να δώσει «ευνοϊκή» κατάθεση στο FBI, το οποίο διερεύνησε την υπόθεση. Παράλληλα, προσπάθησε να πείσει την αδελφή του να διαγράψει εξ αποστάσεως τα δεδομένα από το iPhone του για να αποκρύψει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ φέρεται επίσης να είπε ψέματα για το μεταναστευτικό του καθεστώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Φωτογραφία: Shutterstock
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο 38χρονος Σιντάρθ Τζαουαχάρ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μιζούρι. Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ένοχος για τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης και διατάχθηκε να καταβάλλει περισσότερα από 31 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στα θύματά του, αφού είχε οργανώσει ένα σχήμα τύπου Ponzi, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα KMOV και WENG, ο tight end των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, αναφέρθηκε μόνο εν συντομία στο δικαστήριο, χωρίς οι εισαγγελείς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση του 36χρονου με την υπόθεση. Άρθρο του Forbes που δημοσιεύτηκε το 2021 ανέφερε ότι ο Κέλσι ήταν επενδυτής στο Swiftarc Venture Labs Fund, το οποίο είχε δημιουργηθεί από τη Swiftarc Capital LLC, επενδυτική εταιρεία που είχε συνιδρύσει ο Τζαουαχάρ.
Ο Τζαουαχάρ διαχειριζόταν την επενδυτική εταιρεία Swiftarc Capital LLC και από το 2015 άρχισε να τοποθετεί χρήματα πελατών σε μία και μόνο επένδυση, τη Philip Morris Pakistan, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Ωστόσο, όταν η αξία της επένδυσης υποχώρησε, δεν ενημέρωσε τους επενδυτές και αντιθέτως ισχυριζόταν ότι κατέγραφαν κέρδη.
Travis Kelce Named as Victim in Multi-Million-Dollar Fraud Scheme by Prosecutors https://t.co/z9swr6G1nu— People (@people) September 16, 2026
Από περίπου τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2023, ο Τζαουαχάρ συγκέντρωσε περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, αλλά επένδυσε μόνο περίπου 10 εκατομμύρια. Χρησιμοποιούσε χρήματα από νέους επενδυτές για να αποπληρώνει παλαιότερους και για να χρηματοδοτεί τον «πολυτελή» τρόπο ζωής του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο τρόπος ζωής του περιλάμβανε «ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα στο Όστιν και τη Νέα Υόρκη, συνδρομές σε πολλά ιδιωτικά κλαμπ σε όλη τη χώρα, υπερβολικές αγορές σε καταστήματα ρούχων και ακριβά γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια».
Μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, ο Τζαουαχάρ επιχείρησε να «καθοδηγήσει» ένα από τα θύματα ώστε να δώσει «ευνοϊκή» κατάθεση στο FBI, το οποίο διερεύνησε την υπόθεση. Παράλληλα, προσπάθησε να πείσει την αδελφή του να διαγράψει εξ αποστάσεως τα δεδομένα από το iPhone του για να αποκρύψει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ φέρεται επίσης να είπε ψέματα για το μεταναστευτικό του καθεστώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Φωτογραφία: Shutterstock
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