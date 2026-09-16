Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει η ταινία για την τελευταία συναυλία του Όζι Όσμπορν και των Black Sabbath
Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει η ταινία για την τελευταία συναυλία του Όζι Όσμπορν και των Black Sabbath
Ανακοινώθηκε η ακριβής ημερομηνία - Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου
Τον Οκτώβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει η ταινία για την τελευταία συναυλία του Όζι Όσμπορν και των Black Sabbath.
Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ που φέρει τον τίτλο «Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning», θα προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 28 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπέν Γουέινραϊτ-Πιρς, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και το «Taylor Swift: The Eras Tour».
Το δελτίο Τύπου κάνει λόγο για μια «πλήρως καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία», τα εισιτήρια της οποίας θα κυκλοφορήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ταινίας.
«Η συναυλία των Όζι Όσμπορν και Black Sabbath "Back to the Beginning" αποτέλεσε μια στιγμή-ορόσημο για τον πολιτισμό», δήλωσε ο Μαρκ Άλενμπι, CEO της Trafalgar Releasing, που έχει αναλάβει την κινηματογραφική διανομή της ταινίας. «Η μεταφορά της στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο αποτελεί μια ευκαιρία να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο η κληρονομιά και η επιρροή του Όζι. Ανυπομονούμε να δώσουμε στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την τελευταία γιορτή του Όζι και των Black Sabbath μαζί, στη μεγάλη οθόνη», πρόσθεσε.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου του περασμένου έτους στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, μόλις 17 ημέρες πριν από τον θάνατο του Όσμπορν, στις 22 Ιουλίου. Η εμφάνιση αυτή αποτελούσε για εκείνον τον λόγο για την επιστροφή του στη γενέτειρά του, καθώς και έναν τρόπο για να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του ως θρύλος της heavy metal.
Ο Τζέισον Μομόα παρουσίασε τη συναυλία, με τον Όσμπορν να πραγματοποιεί αρχικά ένα σόλο πρόγραμμα. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο πλευρό του τα μέλη των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.
Στη συναυλία τραγούδησαν, μεταξύ άλλων, ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν των Disturbed, οι Halestorm, ο Τράβις Μπάρκερ, ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith, οι Slayer, οι Pantera, οι Tool και οι Alice in Chains, με 42.000 θεατές να παρακολουθούν live το πρόγραμμα στο στάδιο Villa Park, ενώ 3 εκατομμύρια ακόμη θεατές παρακολουθούσαν μέσω συνδρομητικής διαδικτυακής μετάδοσης.
«Το “Back to the Beginning” προέκυψε επειδή ρώτησα τον Όζι τι θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», είχε πει σε ανακοίνωσή της η σύζυγος και μάνατζέρ του, Σάρον Όσμπορν, συμπληρώνοντας: «Και μου είπε ότι το μόνο πράγμα που θα τον έκανε ευτυχισμένο ήταν να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά και να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει. Ήθελε να τους πει αντίο και ευχαριστώ».
Σύμφωνα με το Variety, το φιλμ που φέρει τον τίτλο «Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning», θα προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 28 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπέν Γουέινραϊτ-Πιρς, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και το «Taylor Swift: The Eras Tour».
Το δελτίο Τύπου κάνει λόγο για μια «πλήρως καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία», τα εισιτήρια της οποίας θα κυκλοφορήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ταινίας.
Ozzy Osbourne and Black Sabbath’s Final Concert Film Sets October Release Date https://t.co/6FuM8vVEI0— Variety (@Variety) September 16, 2026
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου του περασμένου έτους στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, μόλις 17 ημέρες πριν από τον θάνατο του Όσμπορν, στις 22 Ιουλίου. Η εμφάνιση αυτή αποτελούσε για εκείνον τον λόγο για την επιστροφή του στη γενέτειρά του, καθώς και έναν τρόπο για να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του ως θρύλος της heavy metal.
Ο Τζέισον Μομόα παρουσίασε τη συναυλία, με τον Όσμπορν να πραγματοποιεί αρχικά ένα σόλο πρόγραμμα. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο πλευρό του τα μέλη των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.
Στη συναυλία τραγούδησαν, μεταξύ άλλων, ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν των Disturbed, οι Halestorm, ο Τράβις Μπάρκερ, ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith, οι Slayer, οι Pantera, οι Tool και οι Alice in Chains, με 42.000 θεατές να παρακολουθούν live το πρόγραμμα στο στάδιο Villa Park, ενώ 3 εκατομμύρια ακόμη θεατές παρακολουθούσαν μέσω συνδρομητικής διαδικτυακής μετάδοσης.
«Το “Back to the Beginning” προέκυψε επειδή ρώτησα τον Όζι τι θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», είχε πει σε ανακοίνωσή της η σύζυγος και μάνατζέρ του, Σάρον Όσμπορν, συμπληρώνοντας: «Και μου είπε ότι το μόνο πράγμα που θα τον έκανε ευτυχισμένο ήταν να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά και να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει. Ήθελε να τους πει αντίο και ευχαριστώ».
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