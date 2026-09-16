Ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε τον λόγο που η Τζένιφερ Γκάρνερ αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει στη νέα του ταινία
Ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε τον λόγο που η Τζένιφερ Γκάρνερ αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει στη νέα του ταινία
Ο σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την πρώην σύζυγό του - Είναι υπέροχη, της είμαι ευγνώμων, είπε
Τον λόγο που η Τζένιφερ Γκάρνερ αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του, αποκάλυψε ο Μπεν Άφλεκ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε προτείνει στην πρώην σύζυγό του να συμμετάσχει στο «Animals» που επικεντρώνεται στην απαγωγή του γιου ενός υποψηφίου για τη δημαρχία του Λος Άντζελες. Εκείνη θα υποδυόταν τη σύζυγο του κεντρικοού ήρωα, σε έναν γάμο που δοκιμάζεται.
«Σκέφτηκα, “Θεέ μου, η Τζεν Γκάρνερ θα ήταν καταπληκτική γι’ αυτόν τον ρόλο”», είπε ο Άφλεκ στο Entertainment Weekly σε συνέντευξή του, εξηγώντας ότι υπήρχε και το «επιπλέον πλεονέκτημα» πως θα μπορούσαν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, την 20χρονη Βάιολετ, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 14χρονο Σάμιουελ. «Σκέφτηκα, “Μπορούμε να συντονίσουμε τα προγράμματά μας γύρω από αυτό”», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ωστόσο, το σχέδιό του άρχισε να καταρρέει, όταν η παραγωγή μετατέθηκε για αργότερα και ο επί χρόνια φίλος του, Ματ Ντέιμον, δεν μπορούσε πλέον να υποδυθεί τον σύζυγο, λόγω των γυρισμάτων του για την «Οδύσσεια».
Όταν τελικά ο Άφλεκ αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο, αντικαθιστώντας τον Ντέιμον, «μίλησα με την Τζεν και μου είπε: “Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Απλώς κουβαλάς μαζί σου όλο αυτό το βάρος”». Ο ρόλος κατέληξε τελικά στην Κέρι Ουάσινγκτον, η οποία δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι την κέντρισε το γεγονός πως υπήρχε μια «αρκετά φρικτή δυναμική» ανάμεσα στους δύο συζύγους.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Ήταν συναρπαστικό να βλέπεις την πορεία του γάμου τους μέσα από αυτή την τραυματική εξέλιξη των γεγονότων. Υπάρχουν ζευγάρια στα οποία, όταν χτυπά η τραγωδία ή προκύπτει μια κρίση, αυτό είτε τα φέρνει πιο κοντά είτε τα διαλύει», σημείωσε.
Παρόλα αυτά, ο Άφλεκ δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την Γκάρνερ, από την οποία χώρισε το 2015 έπειτα από 10 χρόνια γάμου, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο «Daredevil» του 2003.
«Είναι υπέροχη, είμαστε πραγματικά πολύ καλοί φίλοι και της είμαι βαθιά ευγνώμων. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Θα εξακολουθούσα να θέλω να δουλέψω μαζί της στο μέλλον, αλλά αυτό που δεν θέλεις είναι να κουβαλά το κοινό όλο αυτό το παρελθόν και να λειτουργήσει εις βάρος σου, καταλαβαίνεις;», κατέληξε.
«Σκέφτηκα, “Θεέ μου, η Τζεν Γκάρνερ θα ήταν καταπληκτική γι’ αυτόν τον ρόλο”», είπε ο Άφλεκ στο Entertainment Weekly σε συνέντευξή του, εξηγώντας ότι υπήρχε και το «επιπλέον πλεονέκτημα» πως θα μπορούσαν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, την 20χρονη Βάιολετ, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 14χρονο Σάμιουελ. «Σκέφτηκα, “Μπορούμε να συντονίσουμε τα προγράμματά μας γύρω από αυτό”», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ωστόσο, το σχέδιό του άρχισε να καταρρέει, όταν η παραγωγή μετατέθηκε για αργότερα και ο επί χρόνια φίλος του, Ματ Ντέιμον, δεν μπορούσε πλέον να υποδυθεί τον σύζυγο, λόγω των γυρισμάτων του για την «Οδύσσεια».
Ben Affleck Reveals Real Reason Ex-Wife Jennifer Garner Turned Down Role in His Movie Animals https://t.co/gK6OSDQLzr— E! News (@enews) September 16, 2026
Το τρέιλερ της ταινίας
«Ήταν συναρπαστικό να βλέπεις την πορεία του γάμου τους μέσα από αυτή την τραυματική εξέλιξη των γεγονότων. Υπάρχουν ζευγάρια στα οποία, όταν χτυπά η τραγωδία ή προκύπτει μια κρίση, αυτό είτε τα φέρνει πιο κοντά είτε τα διαλύει», σημείωσε.
Παρόλα αυτά, ο Άφλεκ δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την Γκάρνερ, από την οποία χώρισε το 2015 έπειτα από 10 χρόνια γάμου, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο «Daredevil» του 2003.
«Είναι υπέροχη, είμαστε πραγματικά πολύ καλοί φίλοι και της είμαι βαθιά ευγνώμων. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Θα εξακολουθούσα να θέλω να δουλέψω μαζί της στο μέλλον, αλλά αυτό που δεν θέλεις είναι να κουβαλά το κοινό όλο αυτό το παρελθόν και να λειτουργήσει εις βάρος σου, καταλαβαίνεις;», κατέληξε.
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