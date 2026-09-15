Η Ιωάννα Γάκα λιποθύμησε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ
Η Ιωάννα Γάκα λιποθύμησε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ
Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποιήθηκε και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας την απολογία του, για να δώσει στην σύζυγό του τις πρώτες βοήθειες
Αδιαθεσία αισθάνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Η γιατρός φέρεται να είχε λιποθυμικό επεισόδιο έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.
Μάλιστα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποιήθηκε και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας την απολογία του, για να δώσει στην σύζυγό του τις πρώτες βοήθειες.
Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αποχώρησαν άπραγοι.
Αυτή την ώρα η γυναίκα βρίσκεται πάντως στα δικαστήρια.
Μάλιστα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποιήθηκε και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας την απολογία του, για να δώσει στην σύζυγό του τις πρώτες βοήθειες.
Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αποχώρησαν άπραγοι.
Αυτή την ώρα η γυναίκα βρίσκεται πάντως στα δικαστήρια.
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