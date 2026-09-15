Ο εφοπλιστής Βαφειάς βγάζει προς ενοικίαση την πρώην βίλα της οικογένειας Κασσελάκη στην Εκάλη

Περισσότερο όμως από τον αριθμό των δωματίων, ενδιαφέρον έχει η ίδια η φιλοσοφία του σπιτιού. Είναι ένα ακίνητο σχεδιασμένο σε μια περίοδο κατά την οποίαΓια χρόνια η έπαυλη ήταν συνδεδεμένη με την οικογένεια Κασσελάκη. Πολύ πριν ο Στέφανος Κασσελάκης βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, το σπίτι αποτελούσε μέρος της οικογενειακής διαδρομής του. Αργότερα πέρασε σε άλλα χέρια και σήμερα ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ο οποίοςκαι για την εντύπωση που του προκαλούσε ήδη πριν το αποκτήσει. Η κατοικία απέκτησε στο μεταξύ και μια διαφορετική παρουσία στη δημοσιότητα. Οι χώροι της έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως σκηνικό για οπτικοακουστικές παραγωγές,Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Μετά την ανακαίνισή της,. Και η περίπτωση δεν αφορά φυσικά τη συνηθισμένη αγορά κατοικίας των βορείων προαστίων. Ακίνητα αυτής της κλίμακας είναι εξαιρετικά περιορισμένα και απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, διπλωματικές αποστολές ή οικογένειες που αναζητούν μακροχρόνια κατοικία με υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας.Το ενδιαφέρον επομένως δεν βρίσκεται μόνο στο ποιος έζησε κάποτε πίσω από τις πόρτες της. Βρίσκεται και στο τι αντιπροσωπεύει σήμερα το ίδιο το ακίνητο. Εμβαδόν 1.600 τ.μ., τέσσερα επίπεδα, οκτώ υπνοδωμάτια και υποδομές που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτική έπαυλη παρά σε συμβατική κατοικία, τα οποία επιχειρούν τώρα να αποκτήσουν δεύτερη ζωή στη σύγχρονη αγορά πολυτελών ακινήτων της Αθήνας., όχι της ιδιοκτησίας του. Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως η πραγματική γοητεία της συγκεκριμένης βίλας. Στα βόρεια προάστια, όπου οι ιδιοκτήτες αλλάζουν, ορισμένα σπίτια εξακολουθούν να κουβαλούν τις ιστορίες εκείνων που κάποτε έζησαν μέσα τους.