Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Ο εφοπλιστής Βαφειάς βγάζει προς ενοικίαση την πρώην βίλα της οικογένειας Κασσελάκη στην Εκάλη
Ο εφοπλιστής Βαφειάς βγάζει προς ενοικίαση την πρώην βίλα της οικογένειας Κασσελάκη στην Εκάλη
Τέσσερα επίπεδα με ανελκυστήρα, οκτώ υπνοδωμάτια, δύο σαλόνια, τρεις τραπεζαρίες, πισίνα, γυμναστήριο, κάβα και ξεχωριστός χώρος για security - Η κατοικία έχει αλλάξει ιδιοκτησία εδώ και χρόνια, ανακαινίστηκε και επιστρέφει στην premium αγορά μισθώσεων
Ίσως είναι αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ακίνητα νεοκλασικής αισθητικής που διατίθενται σήμερα προς μίσθωση στα βόρεια προάστια.
Με περίπου 1.600 τ.μ. εσωτερικών χώρων, αναπτυγμένων σε τέσσερα επίπεδα, όλα συνδεδεμένα με ανελκυστήρα, η επιβλητική βίλα στην Εκάλη δύσκολα χωρά στα συνηθισμένα δεδομένα ακόμη και της ακριβότερης ζώνης κατοικίας της Αθήνας.
Πρόκειται για την πρώην κατοικία της οικογένειας Κασσελάκη, ένα σπίτι που συνδέθηκε με μια διαφορετική περίοδο της Εκάλης και σήμερα επιστρέφει στο προσκήνιο για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: ανακαινισμένο πλέον, αναζητεί το επόμενο ένοικό του.
Η διευκρίνιση είναι ουσιαστική. Η βίλα δεν ανήκει στην οικογένεια Κασσελάκη. Έχει αλλάξει ιδιοκτησία εδώ και χρόνια και σήμερα ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά. Πίσω από τις ψηλές περιφράξεις και το πράσινο βρίσκεται ένα σπίτι που κουβαλά κάτι περισσότερο από τα εντυπωσιακά τετραγωνικά του.
Αποτυπώνει σχεδόν αυτούσια την εποχή κατά την οποία η πολυτέλεια στα βόρεια προάστια μετριόταν σε στρέμματα κήπου, μεγάλους χώρους υποδοχής, πισίνες και ολόκληρες ζώνες αφιερωμένες στο προσωπικό και στην ασφάλεια.
Η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 1.600 τ.μ., μέσα σε μεγάλο ιδιωτικό κήπο, και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα με πρόσβαση μέσω ανελκυστήρα. Δεν σχεδιάστηκε απλώς ως μια μεγάλη μονοκατοικία.
Η διαρρύθμισή της ακολουθεί τη λογική μιας πραγματικής ιδιωτικής έπαυλης, όπου η οικογενειακή καθημερινότητα, οι επίσημες υποδοχές, το προσωπικό και η ασφάλεια λειτουργούν σε διακριτές ζώνες.
Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο σαλόνια και τρεις τραπεζαρίες, δημιουργώντας διαφορετικούς χώρους για την καθημερινότητα και τις επίσημες κοινωνικές συγκεντρώσεις. Το ιδιωτικό τμήμα περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια, ενώ υπάρχουν ακόμη τρία δωμάτια προσωπικού. Η πισίνα, το ιδιωτικό γυμναστήριο και η κάβα συμπληρώνουν τις παροχές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη ξεχωριστού εσωτερικού χώρου για προσωπικό ασφαλείας (security). Η κατοικία διαθέτει επίσης δύο γκαράζ.
Με περίπου 1.600 τ.μ. εσωτερικών χώρων, αναπτυγμένων σε τέσσερα επίπεδα, όλα συνδεδεμένα με ανελκυστήρα, η επιβλητική βίλα στην Εκάλη δύσκολα χωρά στα συνηθισμένα δεδομένα ακόμη και της ακριβότερης ζώνης κατοικίας της Αθήνας.
Πρόκειται για την πρώην κατοικία της οικογένειας Κασσελάκη, ένα σπίτι που συνδέθηκε με μια διαφορετική περίοδο της Εκάλης και σήμερα επιστρέφει στο προσκήνιο για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: ανακαινισμένο πλέον, αναζητεί το επόμενο ένοικό του.
Η διευκρίνιση είναι ουσιαστική. Η βίλα δεν ανήκει στην οικογένεια Κασσελάκη. Έχει αλλάξει ιδιοκτησία εδώ και χρόνια και σήμερα ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά. Πίσω από τις ψηλές περιφράξεις και το πράσινο βρίσκεται ένα σπίτι που κουβαλά κάτι περισσότερο από τα εντυπωσιακά τετραγωνικά του.
Αποτυπώνει σχεδόν αυτούσια την εποχή κατά την οποία η πολυτέλεια στα βόρεια προάστια μετριόταν σε στρέμματα κήπου, μεγάλους χώρους υποδοχής, πισίνες και ολόκληρες ζώνες αφιερωμένες στο προσωπικό και στην ασφάλεια.
Η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 1.600 τ.μ., μέσα σε μεγάλο ιδιωτικό κήπο, και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα με πρόσβαση μέσω ανελκυστήρα. Δεν σχεδιάστηκε απλώς ως μια μεγάλη μονοκατοικία.
Η διαρρύθμισή της ακολουθεί τη λογική μιας πραγματικής ιδιωτικής έπαυλης, όπου η οικογενειακή καθημερινότητα, οι επίσημες υποδοχές, το προσωπικό και η ασφάλεια λειτουργούν σε διακριτές ζώνες.
Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο σαλόνια και τρεις τραπεζαρίες, δημιουργώντας διαφορετικούς χώρους για την καθημερινότητα και τις επίσημες κοινωνικές συγκεντρώσεις. Το ιδιωτικό τμήμα περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια, ενώ υπάρχουν ακόμη τρία δωμάτια προσωπικού. Η πισίνα, το ιδιωτικό γυμναστήριο και η κάβα συμπληρώνουν τις παροχές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη ξεχωριστού εσωτερικού χώρου για προσωπικό ασφαλείας (security). Η κατοικία διαθέτει επίσης δύο γκαράζ.
Περισσότερο όμως από τον αριθμό των δωματίων, ενδιαφέρον έχει η ίδια η φιλοσοφία του σπιτιού. Είναι ένα ακίνητο σχεδιασμένο σε μια περίοδο κατά την οποία η Εκάλη αποτελούσε το κατεξοχήν σημείο αναφοράς της μεγάλης ιδιωτικής κατοικίας στην Αθήνα.
Για χρόνια η έπαυλη ήταν συνδεδεμένη με την οικογένεια Κασσελάκη. Πολύ πριν ο Στέφανος Κασσελάκης βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, το σπίτι αποτελούσε μέρος της οικογενειακής διαδρομής του. Αργότερα πέρασε σε άλλα χέρια και σήμερα ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για την αγορά του ακινήτου και για την εντύπωση που του προκαλούσε ήδη πριν το αποκτήσει. Η κατοικία απέκτησε στο μεταξύ και μια διαφορετική παρουσία στη δημοσιότητα. Οι χώροι της έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως σκηνικό για οπτικοακουστικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων βιντεοκλίπ του Light.
Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Μετά την ανακαίνισή της, η βίλα επιστρέφει στην αγορά, αυτή τη φορά προς ενοικίαση. Και η περίπτωση δεν αφορά φυσικά τη συνηθισμένη αγορά κατοικίας των βορείων προαστίων. Ακίνητα αυτής της κλίμακας είναι εξαιρετικά περιορισμένα και απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, διπλωματικές αποστολές ή οικογένειες που αναζητούν μακροχρόνια κατοικία με υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας.
Το ενδιαφέρον επομένως δεν βρίσκεται μόνο στο ποιος έζησε κάποτε πίσω από τις πόρτες της. Βρίσκεται και στο τι αντιπροσωπεύει σήμερα το ίδιο το ακίνητο. Εμβαδόν 1.600 τ.μ., τέσσερα επίπεδα, οκτώ υπνοδωμάτια και υποδομές που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτική έπαυλη παρά σε συμβατική κατοικία, τα οποία επιχειρούν τώρα να αποκτήσουν δεύτερη ζωή στη σύγχρονη αγορά πολυτελών ακινήτων της Αθήνας.
Η οικογένεια Κασσελάκη αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του σπιτιού, όχι της ιδιοκτησίας του. Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως η πραγματική γοητεία της συγκεκριμένης βίλας. Στα βόρεια προάστια, όπου οι ιδιοκτήτες αλλάζουν, ορισμένα σπίτια εξακολουθούν να κουβαλούν τις ιστορίες εκείνων που κάποτε έζησαν μέσα τους.
Για χρόνια η έπαυλη ήταν συνδεδεμένη με την οικογένεια Κασσελάκη. Πολύ πριν ο Στέφανος Κασσελάκης βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, το σπίτι αποτελούσε μέρος της οικογενειακής διαδρομής του. Αργότερα πέρασε σε άλλα χέρια και σήμερα ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για την αγορά του ακινήτου και για την εντύπωση που του προκαλούσε ήδη πριν το αποκτήσει. Η κατοικία απέκτησε στο μεταξύ και μια διαφορετική παρουσία στη δημοσιότητα. Οι χώροι της έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως σκηνικό για οπτικοακουστικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων βιντεοκλίπ του Light.
Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Μετά την ανακαίνισή της, η βίλα επιστρέφει στην αγορά, αυτή τη φορά προς ενοικίαση. Και η περίπτωση δεν αφορά φυσικά τη συνηθισμένη αγορά κατοικίας των βορείων προαστίων. Ακίνητα αυτής της κλίμακας είναι εξαιρετικά περιορισμένα και απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, διπλωματικές αποστολές ή οικογένειες που αναζητούν μακροχρόνια κατοικία με υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας.
Το ενδιαφέρον επομένως δεν βρίσκεται μόνο στο ποιος έζησε κάποτε πίσω από τις πόρτες της. Βρίσκεται και στο τι αντιπροσωπεύει σήμερα το ίδιο το ακίνητο. Εμβαδόν 1.600 τ.μ., τέσσερα επίπεδα, οκτώ υπνοδωμάτια και υποδομές που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτική έπαυλη παρά σε συμβατική κατοικία, τα οποία επιχειρούν τώρα να αποκτήσουν δεύτερη ζωή στη σύγχρονη αγορά πολυτελών ακινήτων της Αθήνας.
Η οικογένεια Κασσελάκη αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του σπιτιού, όχι της ιδιοκτησίας του. Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως η πραγματική γοητεία της συγκεκριμένης βίλας. Στα βόρεια προάστια, όπου οι ιδιοκτήτες αλλάζουν, ορισμένα σπίτια εξακολουθούν να κουβαλούν τις ιστορίες εκείνων που κάποτε έζησαν μέσα τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα