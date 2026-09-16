Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στη Λισαβόνα: Ένα κάρο στιγμές θα γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ταξίδεψε στη Λισαβόνα: Ένα κάρο στιγμές θα γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της μέσα από τα social media
Ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα στη Λισαβόνα έκανε πρόσφατα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media εικόνες από την απόδρασή της, μεταφέροντας την ίδια στιγμή τις εντυπώσεις της.
Στα στιγμιότυπα, που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελεωνόρα απαθανατίζεται σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, τα οποία επισκέφθηκε. Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα, όσα είδε θα τη συντροφεύουν από εδώ και πέρα ως αναμνήσεις.
«Το ταξίδι στη Λισαβόνα όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις. Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιά πόλης από τα βήματα ανθρώπων», σχολίασε η τραγουδίστρια.
Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι της
Στα στιγμιότυπα, που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελεωνόρα απαθανατίζεται σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, τα οποία επισκέφθηκε. Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα, όσα είδε θα τη συντροφεύουν από εδώ και πέρα ως αναμνήσεις.
«Το ταξίδι στη Λισαβόνα όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις. Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιά πόλης από τα βήματα ανθρώπων», σχολίασε η τραγουδίστρια.
Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι της
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