Θρίλερ με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στα 44 του

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας, πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου. Γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2007. Ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ της Ελλάδας και της Σοφίας της Πρωσίας, αδελφή τριών Βασιλέων των Ελλήνων και μιας Βασίλισσας της Ρουμανίας. Το 1941, με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, έφυγε μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη στην Κρήτη και από εκεί στην Αίγυπτο και στη Νότια Αφρική. Η Αικατερίνη εργάσθηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο στο Κέιπ Τάουν. Για τέσσερα χρόνια δεν είχε καθόλου νέα της αδελφής της Ελένης, βασιλομήτορος της Ρουμανίας.Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία και το 1947 παντρεύτηκε τον Ταγματάρχη Ρίτσαρντ Μπράντραμ (5 Αυγούστου 1911- 5 Απριλίου 1994), παίκτη του ράγκμπυ. Το ζευγάρι γνωρίσθηκε εν πλω στο πλοίο «Ασκάνια», όταν και οι δύο επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Μπράντραμ υπηρετούσε στη Βαγδάτη.Όπως και ο πατέρας του,εργαζόμενος στην κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co και στην ισραηλινή τράπεζα Bank Leumi, πριν μετακινηθεί στην HSBC, όπου διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων ιδιωτών.Είχε επίσης υπηρετήσει ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και είχε αναπτυχθεί σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.