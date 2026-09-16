Ποιος ήταν ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης που βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο: Η καριέρα στον τραπεζικό τομέα και η υπόθεση που σόκαρε τη Βρετανία

Ήταν δισέγγονος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας - Είχε θεωρηθεί ύποπτος πως έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο





Ο Μπράντραμ ήταν του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας, ενώ η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ.



Η γιαγιά του, πριγκίπισσα Αικατερίνη Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Η οικογένειά της βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων. Τρία από τα αδέλφια της έγιναν βασιλείς των Ελλήνων, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.



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έφυγε μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη, αρχικά για την Κρήτη και στη συνέχεια για την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.



Στο Κέιπ Τάουν εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο, ενώ επί τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.



Η γνωριμία με τον Ρίτσαρντ Μπράντραμ Το 1947 παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», ενώ επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Ρίτσαρντ Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη.



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Από τον βρετανικό στρατό στο City Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν, αποκτώντας επιχειρησιακή εμπειρία σε μερικά από τα πιο απαιτητικά μέτωπα στα οποία αναπτύχθηκαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.



Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ακολουθώντας μια επαγγελματική πορεία στο City του Λονδίνου. Εργάστηκε στη γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co, στη συνέχεια στην ισραηλινή Bank Leumi και αργότερα στην HSBC.



Στην HSBC δραστηριοποιούνταν στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών. Μετά τη σύλληψή του το φετινό καλοκαίρι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την τράπεζα.



Ο Νίκολας Μπράντραμ, ο 44χρονος που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο , δεν ήταν μόνο το πρόσωπο που τους τελευταίους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο της βρετανικής επικαιρότητας λόγω της έρευνας για τον μυστηριώδη «Putney Pusher». Ήταν επίσης μέλος μιας οικογένειας με άμεσους δεσμούς με την πρώην ελληνική βασιλική οικογένεια , πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα με πολυετή παρουσία στο City.Ο Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της ήταν γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram. Μέσω της γιαγιάς του ήταν δισέγγονοςκαι της Σοφίας της Πρωσίας, ενώ η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας ΒικτωρίαςΗ πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Η οικογένειά της βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων.ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.Η ίδια έζησε μεγάλο μέρος της ταραγμένης ιστορίας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας του 20ού αιώνα. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941αρχικά για την Κρήτη και στη συνέχεια για την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.Στο Κέιπ Τάουνενώ επί τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.Το 1947 παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», ενώ επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Ρίτσαρντ Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη.Από τον γάμο τους απέκτησαν ένα παιδί, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε το μεγαλύτερο μέρος της μετέπειτα ζωής της στη Βρετανία και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν, αποκτώντας επιχειρησιακή εμπειρία σε μερικά από τα πιο απαιτητικά μέτωπα στα οποία αναπτύχθηκαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ακολουθώντας μια επαγγελματική πορεία στο City του Λονδίνου. Εργάστηκε στη γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co, στη συνέχεια στην ισραηλινή Bank Leumi και αργότερα στην HSBC.Στην HSBC δραστηριοποιούνταν στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών. Μετά τη σύλληψή του το φετινό καλοκαίρι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την τράπεζα.

Πώς συνδέθηκε το όνομά του με τον «Putney Pusher» Η δημόσια ζωή του άλλαξε δραματικά όταν το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις του Λονδίνου. Τον Μάιο του 2017 ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη Putney Bridge καταγράφηκε από κάμερα να σπρώχνει μια γυναίκα προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο.



Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα την τελευταία στιγμή και το βίντεο έγινε παγκοσμίως γνωστό. Ο άγνωστος άνδρας απέκτησε από τα βρετανικά μέσα το προσωνύμιο «Putney Pusher».







Παρά τη μεγάλη έρευνα, κανείς δεν κατηγορήθηκε και η υπόθεση έκλεισε το 2018. Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, οδήγησαν το καλοκαίρι του 2026 στη σύλληψη του Μπράντραμ ως υπόπτου για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.



Δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία. Την περασμένη εβδομάδα είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ οι αστυνομικοί συνέχιζαν τις ανακριτικές ενέργειες.



Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου ο 44χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ. Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στις 19:12 και διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά όχι ως ύποπτος, ενώ οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Με τον θάνατό του έγινε πλέον γνωστό και το όνομα του ανθρώπου που μέχρι τότε οι Αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.