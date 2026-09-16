Η Πενέλοπε Κρουζ εξηγεί γιατί της φαίνεται τρομακτικό να δουλεύει με τον Χαβιέ Μπαρδέμ

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, έχει συμπρωταγωνιστήσει μέχρι σήμερα σε εννέα ταινίες





Οι δυο τους πρωταγωνιστούν τώρα στην ταινία «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, του οποίου ο γάμος δοκιμάζεται όταν οι δύο σύζυγοι διαφωνούν για μια κρίσιμη απόφαση και γράφτηκε ειδικά για τους ίδιους, σε συνεργασία μαζί τους. Αυτό, όμως δεν έκανε τα γυρίσματα λιγότερο αγχωτικά, όπως αποκάλυψε η 52χρονη Κρουζ σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.







Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» το 1992 και ξανασυναντήθηκαν επαγγελματικά στο «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.







Το σενάριο γράφτηκε έχοντας τους δυο τους κατά νου. Όπως και η Κρουζ με τον Μπαρδέμ, έτσι και η Σοφία με τον Μιγκέλ είναι παντρεμένοι εδώ και σχεδόν 17 χρόνια και έχουν δύο παιδιά. Ωστόσο, και για τους δύο ήταν σημαντικό να μη συγχέονται τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική τους ζωή, ιδιαίτερα στις σκηνές έντονης αντιπαράθεσης.



Σε αυτό βοήθησε η βαθιά εμπιστοσύνη που έχουν ο ένας στον άλλον, κάνοντας την εμπειρία λιγότερο δύσκολη. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν παιδιά, έφηβοι. Εγώ ήμουν 17 και εκείνος 21. Ήμασταν πολύ, πολύ νέοι και κάναμε τα πρώτα μας βήματα στην καριέρα μας. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω δει όλες του τις ερμηνείες, τα πάντα, και θαυμάζω πάρα πολύ όσα έχει κάνει», είπε η Κρουζ.



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Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Φυσικά, όλη αυτή η κοινή ιστορία και όλη αυτή η εμπιστοσύνη υπάρχουν εκεί ώστε να μπορούμε να δοκιμάζουμε πράγματα στα γυρίσματα, να μπαίνουμε σε σκηνές που είναι τρομακτικές και να ξέρουμε ότι ο άλλος είναι εκεί για σένα και ότι εσύ είσαι εκεί για εκείνον. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να δουλεύω μαζί του και να βλέπω κάθε μέρα τι καινούργιο έφερνε στον ρόλο».



Ο Μπαρδέμ αστειεύτηκε λέγοντας ότι επειδή οι δυο τους ήδη «ξέρουν πώς να παίζουν έναν γάμο», πήγαιναν στα γυρίσματα ουσιαστικά ήδη προετοιμασμένοι. «Αυτό εξοικονομεί πολλά χρήματα στην παραγωγή», είπε γελώντας. «Είμαστε πιο φθηνοί για να μας προσλάβεις».



Η σχέση της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέρ Μπαρδέμ μετρά σχεδόν είκοσι χρόνια, ενώ το ζευγάρι έχει συνεργαστεί μαζί του σε εννέα ταινίες. Ωστόσο όπως λέει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, το να δουλεύουν μαζί εξακολουθεί να είναι «τρομακτικό».Οι δυο τους πρωταγωνιστούν τώρα στην ταινία «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, του οποίου ο γάμος δοκιμάζεται όταν οι δύο σύζυγοι διαφωνούν για μια κρίσιμη απόφαση και γράφτηκε ειδικά για τους ίδιους, σε συνεργασία μαζί τους. Αυτό, όμως δεν έκανε τα γυρίσματα λιγότερο αγχωτικά, όπως αποκάλυψε η 52χρονη Κρουζ σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.«Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με κάποιον που είναι σύντροφός σου, γιατί νιώθεις ότι θέλεις να τον προστατεύσεις. Και παρόλο που νιώθαμε πολύ ασφαλείς μαζί σου», είπε απευθυνόμενη στον 47χρονο Ζελέρ, «πάντα είναι τρομακτικό. Και πάντα λέω ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι να το ξανακάνουμε».Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» το 1992 και ξανασυναντήθηκαν επαγγελματικά στο «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μιγκέλ, έναν επιτυχημένο αρχιτέκτονα που καλείται να αποφασίσει αν θα κατασκευάσει ή όχι ένα καταφύγιο για έναν δισεκατομμυριούχο. Η Κρουζ υποδύεται τη Σοφία, μια επιμελήτρια που ενοχλείται από το πώς έχουν αλλάξει οι φιλοδοξίες του συζύγου της και αρχίζει να αμφισβητεί την ηθική του.Το σενάριο γράφτηκε έχοντας τους δυο τους κατά νου. Όπως και η Κρουζ με τον Μπαρδέμ, έτσι και η Σοφία με τον Μιγκέλ είναι παντρεμένοι εδώ και σχεδόν 17 χρόνια και έχουν δύο παιδιά. Ωστόσο, και για τους δύο ήταν σημαντικό να μη συγχέονται τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική τους ζωή, ιδιαίτερα στις σκηνές έντονης αντιπαράθεσης.Σε αυτό βοήθησε η βαθιά εμπιστοσύνη που έχουν ο ένας στον άλλον, κάνοντας την εμπειρία λιγότερο δύσκολη. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν παιδιά, έφηβοι. Εγώ ήμουν 17 και εκείνος 21. Ήμασταν πολύ, πολύ νέοι και κάναμε τα πρώτα μας βήματα στην καριέρα μας. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω δει όλες του τις ερμηνείες, τα πάντα, και θαυμάζω πάρα πολύ όσα έχει κάνει», είπε η Κρουζ.Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Φυσικά, όλη αυτή η κοινή ιστορία και όλη αυτή η εμπιστοσύνη υπάρχουν εκεί ώστε να μπορούμε να δοκιμάζουμε πράγματα στα γυρίσματα, να μπαίνουμε σε σκηνές που είναι τρομακτικές και να ξέρουμε ότι ο άλλος είναι εκεί για σένα και ότι εσύ είσαι εκεί για εκείνον. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να δουλεύω μαζί του και να βλέπω κάθε μέρα τι καινούργιο έφερνε στον ρόλο».Ο Μπαρδέμ αστειεύτηκε λέγοντας ότι επειδή οι δυο τους ήδη «ξέρουν πώς να παίζουν έναν γάμο», πήγαιναν στα γυρίσματα ουσιαστικά ήδη προετοιμασμένοι. «Αυτό εξοικονομεί πολλά χρήματα στην παραγωγή», είπε γελώντας. «Είμαστε πιο φθηνοί για να μας προσλάβεις».

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο Μπαρδέμ είπε ότι το να βλέπει την Κρουζ να εξελίσσεται ως ηθοποιός, από τότε που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά ως έφηβοι μέχρι σήμερα, δεν παύει να τον εντυπωσιάζει. «Την έχω δει να μεγαλώνει ως ηθοποιός μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην με εντυπωσιάζει και να μη με εκπλήσσει με το ταλέντο και την αφοσίωσή της. Οπότε το να δουλεύω μαζί της είναι χαρά, είναι παιχνίδι, όλα κυλούν φυσικά», σημείωσε.