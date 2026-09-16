Η Αντζελίνα Τζολί πιασμένη από το χέρι με την κόρη της Ζαχάρα στην προβολή της νέας ταινίας της στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Αντζελίνα Τζολί Ζαχάρα Τζολί Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί πιασμένη από το χέρι με την κόρη της Ζαχάρα στην προβολή της νέας ταινίας της στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για το «Without Blood» που σκηνοθέτησε η ηθοποιός - Πρωταγωνιστούν η Σάλμα Χάγιεκ Πινό και ο Ντεμιάν Μπισίρ

Η Αντζελίνα Τζολί πιασμένη από το χέρι με την κόρη της Ζαχάρα στην προβολή της νέας ταινίας της στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Στο πλευρό της κόρης της Ζαχάρα, εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην ειδική προβολή της νέας της σκηνοθετικής δουλειάς «Without Blood», στο θέατρο Village East Angelika της Νέας Υόρκης. Μητέρα και κόρη κατέφθασαν πιασμένες χέρι χέρι, χαρίζοντας στον φωτογραφικό φακό ένα τρυφερό στιγμιότυπο, όταν η χολιγουντιανή σταρ αγκάλιασε τη Ζαχάρα και τη φίλησε στο μέτωπο, σύμφωνα με το People.

Για την εκδήλωση, η ηθοποιός και σκηνοθέτις επέλεξε ένα κομψό, μαύρο κοστούμι με δομημένο σακάκι, παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και ψηλοτάκουνες γόβες με μυτερή μύτη. Στον ίδιο μίνιμαλ τόνο κινήθηκε και η Ζαχάρα, επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια κόμπου στη μέση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Η Αντζελίνα Τζολί πιασμένη από το χέρι με την κόρη της Ζαχάρα στην προβολή της νέας ταινίας της στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


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Το «Without Blood» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο, ο οποίος συνεργάστηκε με την Τζολί στην κινηματογραφική του μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. Η Σάλμα Χάγιεκ Πινό και ο Ντεμιάν Μπισίρ  ένωσαν τις δυνάμεις τους στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας η οποία ακολουθεί την ιστορία μιας γυναίκας που έχει επιζήσει από έναν πόλεμο, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν και το τραύμα της, το οποίο επιστρέφει επηρεάζοντας τους ανθρώπους της ζωής της.

Κατά τη διάρκεια της προώθησης του φιλμ, η Αντζελίνα Τζολί και η Σάλμα Χάγιεκ αναφέρθηκαν στη δυνατή φιλία που τις συνδέει από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στο «Eternals».

Μιλώντας στο περιοδικό The Cut, η Χάγιεκ χαρακτήρισε τον ρόλο της στο «Without Blood» ως τον πιο απαιτητικό της καριέρας της. «Ως ηθοποιός, συχνά πιστεύεις ότι πρέπει να βασανίσεις τον εαυτό σου για να αποδώσεις. Ωστόσο, νιώθοντας τόση μεγάλη στήριξη, κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν να περάσω μια τέτοια δοκιμασία στην πραγματικότητα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η Τζολί σχολίασε: «Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι πράγματι βασάνιζα τη φίλη μου, αλλά λάτρεψα αυτή την εμπειρία».

Αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης τους, η Χάγιεκ ανέφερε πως κάποια στιγμή παραλίγο να πείσει την Τζολί να μετακομίσει μόνιμα στο Παρίσι: «Το σκέφτηκες σοβαρά! Σου έλεγα: "Έλα, μη με αφήνεις μόνη μου εκεί", αλλά εσύ αναζητάς πάντα μέρη πιο άγρια».

Η Τζολί ανταπέδωσε με μια συγκινητική εξομολόγηση.

«Είχα ανάγκη να ξεφύγω και να διασκεδάσω. Με γνώρισες σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής μου και κατάφερες να με κάνεις να χαμογελάσω ξανά», σημείωσε.

Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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