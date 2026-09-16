Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Εντοπίστηκαν 71 παράνομοι μετανάστες νότια της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex
Εντοπίστηκαν 71 παράνομοι μετανάστες νότια της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex
Περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τούρκικη σημαία και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Εβδομήντα ένα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (16/9) σε λέμβο 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τούρκικη σημαία και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή επικρατούν πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τούρκικη σημαία και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή επικρατούν πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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