Εντοπίστηκαν 71 παράνομοι μετανάστες νότια της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Παράνομοι μετανάστες Frontex Αγία Γαλήνη

Εντοπίστηκαν 71 παράνομοι μετανάστες νότια της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex

Περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τούρκικη σημαία και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Εντοπίστηκαν 71 παράνομοι μετανάστες νότια της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex
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Εβδομήντα ένα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (16/9) σε λέμβο 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τούρκικη σημαία και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή επικρατούν πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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