Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»

«Πάγια τακτική μου η φωτογράφηση ασθενών»

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής,

Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.



Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.



Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.



Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.