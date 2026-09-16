Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο «γιατρός υπνωτιστής», στον οποίο εστάλη η φωτογραφία να είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη Γάκα
Νέα στοιχεία εξετάζονται γύρω από τις επαφές της Ιωάννας Γάκα και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειρίστηκε την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως «γιατρός-υπνωτιστής» φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Ειδικότερα, ερευνάται εάν ο «γιατρός-υπνωτιστής» ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη Γάκα.
Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.
Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.
Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως «γιατρός-υπνωτιστής» φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Ειδικότερα, ερευνάται εάν ο «γιατρός-υπνωτιστής» ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη Γάκα.
«Πάγια τακτική μου η φωτογράφηση ασθενών»Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η ίδια δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.
Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.
Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.
Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
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