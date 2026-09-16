Η Αφροδίτη Μάνου τώρα κατηγορεί για «αναλφαβητισμό και φθόνο» όσους αντέδρασαν στη δήλωσή της για Μαζωνάκη

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Στην αρχική της ανάρτηση, η Αφροδίτη Μάνου είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του και είχε σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το λαϊκό προσκύνημα.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.







Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το προφίλ της. Δείτε μερικές από αυτά:







Ανάμεσα στα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο που αντέδρασαν μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Γιάννης Αϊβάζης



Η ανάρτηση του Σωτήρη Τσαφούλια







Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».











Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο. Την προηγούμενη ημέρα

Καληνύχτα σας».Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το προφίλ της. Δείτε μερικές από αυτά:Ανάμεσα στα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο που αντέδρασαν μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Σωτήρης Τσαφούλιας . Με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο σκηνοθέτης επέκρινε την Αφροδίτη Μάνου, σημειώνοντας πως η μουσική δεν έχει ταμπέλες και πως η προσπάθειά της να μειώσει το πένθος του κόσμου, είναι δείγμα αλαζονείας. Όπως έγραψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ δεν τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως "το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών" δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει».Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό». Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών , μετά από ανακοπή. Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί την ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε συνεδρία πλασμαφαίρεσης, και υπέστη ανακοπή. Ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο. Την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγρυπνία , με συγγενείς, φίλους και χιλιάδες θαυμαστές του τραγουδιστή να συγκεντρώνονται για να του πουν το τελευταίο «αντίο».