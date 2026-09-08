Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σε ρομαντικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη, εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σε ρομαντικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη, εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι χέρι χέρι
Η βραδινή έξοδος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά τον γάμο τους στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου
Ένα ρομαντικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη απόλαυσαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν το ζευγάρι την ώρα που αποχωρούσαν, πιασμένοι χέρι χέρι.
Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια και ο παίκτης των Kansas City Chiefs δείπνησαν το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στο ινδικό εστιατόριο Ambassadors Clubhouse, το οποίο αποτελεί δημοφιλές στέκι στην περιοχή NoMad. Οι παπαράτσι τους περίμεναν έξω από την είσοδο, με τους δυο τους να προχωρούν με χαλαρό ρυθμό για να μπουν στο αυτοκίνητο που τους περίμενε, χωρίς να αφήνουν ο ένας το χέρι του άλλου.
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Η Τέιλορ Σουίφτ είχε επιλέξει για την έξοδό τους ένα μεταλλιζέ καφέ halter φόρεμα, μία μπορντό τσάντα και μπρονζέ μεταλλιζέ ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Ο Τράβις Κέλσι, από την άλλη πλευρά, φορούσε λευκό μεταξωτό ριγέ πουκάμισο, καφέ παντελόνι και καρό παπούτσια.
Η βραδινή έξοδος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά τον γάμο τους, σε μια ιδιωτική τελετή στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου, ένα μέρος που, όπως εξομολογήθηκε ο αθλητής, επέλεξαν για να αποφύγουν τους περισπασμούς.
Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια και ο παίκτης των Kansas City Chiefs δείπνησαν το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στο ινδικό εστιατόριο Ambassadors Clubhouse, το οποίο αποτελεί δημοφιλές στέκι στην περιοχή NoMad. Οι παπαράτσι τους περίμεναν έξω από την είσοδο, με τους δυο τους να προχωρούν με χαλαρό ρυθμό για να μπουν στο αυτοκίνητο που τους περίμενε, χωρίς να αφήνουν ο ένας το χέρι του άλλου.
Δείτε βίντεο
In their honeymoon era. ❤️ Newlyweds Taylor Swift and Travis Kelce stepped out for a romantic date night in New York City over the weekend, just two months after tying the knot at Madison Square Garden. https://t.co/R6BRkf0Mcx— Page Six (@PageSix) September 7, 2026
🎥: BACKGRID pic.twitter.com/VAWoE6t2CJ
Η Τέιλορ Σουίφτ είχε επιλέξει για την έξοδό τους ένα μεταλλιζέ καφέ halter φόρεμα, μία μπορντό τσάντα και μπρονζέ μεταλλιζέ ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Ο Τράβις Κέλσι, από την άλλη πλευρά, φορούσε λευκό μεταξωτό ριγέ πουκάμισο, καφέ παντελόνι και καρό παπούτσια.
Taylor Swift and Travis Kelce match in silky stripes for NYC date night https://t.co/o7Jp5iz9NH pic.twitter.com/rwtRrDaUTV— Page Six (@PageSix) September 7, 2026
Η βραδινή έξοδος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά τον γάμο τους, σε μια ιδιωτική τελετή στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου, ένα μέρος που, όπως εξομολογήθηκε ο αθλητής, επέλεξαν για να αποφύγουν τους περισπασμούς.
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