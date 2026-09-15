Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου για τον Μαζωνάκη: Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονεία
Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου για τον Μαζωνάκη: Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονεία
«Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν» γράφει ο σκηνοθέτης
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οποία δήλωσε πως δεν γνωρίζει τον τραγουδιστή αλλά ούτε και το έργο του, κρίνοντας παράλληλα τον τρόπο που οι θαυμαστές του επέλεξαν να τον τιμήσουν. Τη σκυτάλη από τον χώρο των καλλιτεχνών πήρε ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας.
Με ένα αιχμηρό post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο γνωστός σκηνοθέτης επέκρινε την Αφροδίτη Μάνου λέγοντας πως η μουσική δεν έχει ταμπέλες και πως η προσπάθεια της Αφροδίτης Μάνου να μειώσει το πένθος του κόσμου, είναι δείγμα αλαζονείας. «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή» γράφει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και προσθέτει πως η τραγουδίστρια με την ανάρτησή της δείχνει πολλά «για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».
Η ανάρτηση Τσαφούλια
Πιο αναλυτικά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έγραψε στην ανάρτησή του: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών» δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του»
Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και εκατοντάδων πολιτών, ενώ το προηγούμενο βράδυ πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία στον ναό.
Την ίδια ημέρα που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, η Αφροδίτη Μάνου, σε αντίθεση με πολλούς καλλιτέχνες που μίλησαν με σεβασμό για τον τραγουδιστή, έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...». Η ανάρτηση προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων στα social media.
Με ένα αιχμηρό post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο γνωστός σκηνοθέτης επέκρινε την Αφροδίτη Μάνου λέγοντας πως η μουσική δεν έχει ταμπέλες και πως η προσπάθεια της Αφροδίτης Μάνου να μειώσει το πένθος του κόσμου, είναι δείγμα αλαζονείας. «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή» γράφει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και προσθέτει πως η τραγουδίστρια με την ανάρτησή της δείχνει πολλά «για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».
Η ανάρτηση Τσαφούλια
Πιο αναλυτικά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έγραψε στην ανάρτησή του: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών» δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του»
Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και εκατοντάδων πολιτών, ενώ το προηγούμενο βράδυ πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία στον ναό.
Την ίδια ημέρα που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, η Αφροδίτη Μάνου, σε αντίθεση με πολλούς καλλιτέχνες που μίλησαν με σεβασμό για τον τραγουδιστή, έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...». Η ανάρτηση προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων στα social media.
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