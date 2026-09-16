Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το Tripadvisor, στη λίστα και ένα ελληνικό
Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το Tripadvisor, στη λίστα και ένα ελληνικό
Από τη Νότια Αμερική και την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή - Ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών βρίσκεται και ένα σε δημοφιλές ελληνικό νησί
Δεν είναι μόνο οι προορισμοί που κάνουν ένα ταξίδι αξέχαστο, αλλά και οι γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Το Tripadvisor παρουσιάζει τα 25 εστιατόρια που ξεχώρισαν οι ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο για το 2026, μέσα από τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best, με την Ελλάδα να δίνει το «παρών» χάρη σε ένα εστιατόριο της Σαντορίνης που κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές.
Η φετινή λίστα αποτελεί ένα γαστρονομικό ταξίδι από τη Νότια Αμερική και την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με εστιατόρια που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα πιάτα τους, αλλά και για την ατμόσφαιρα, την εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.
Η διαδικασία του ψησίματος γίνεται μπροστά στους πελάτες, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο γεύμα, ενώ το μενού γευσιγνωσίας οκτώ πιάτων αναδεικνύει την κουλτούρα της χώρας μέσα από εκλεκτά κρέατα, όπως προβολέτα, ribeye και tira de asado.
Η εμπειρία συνοδεύεται από επιλεγμένες ποικιλίες κρασιών της Αργεντινής.
Ακολουθεί, στη δεύτερη θέση, το «KOMA Singapore» στη Σιγκαπούρη, που συνδυάζει τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα με ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, με πιάτα όπως σασίμι, τεμπούρα, γκιόζα και καρπάτσιο τόνου.
Στην τρίτη θέση βρίσκουμε το «The Rhythms Restaurant» στο Ανόι του Βιετνάμ, το οποίο παντρεύει την αυθεντική βιετναμέζικη κουζίνα με διεθνείς επιρροές.
Η φετινή λίστα αποτελεί ένα γαστρονομικό ταξίδι από τη Νότια Αμερική και την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με εστιατόρια που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα πιάτα τους, αλλά και για την ατμόσφαιρα, την εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.
Στην κορυφή ένα παραδοσιακό αργεντίνικοΤο πρώτο σκαλί της λίστας καταλαμβάνει το «Fogón Asado» στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ένα εστιατόριο που έχει μετατρέψει την παράδοση του αργεντίνικου asado σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.
Η διαδικασία του ψησίματος γίνεται μπροστά στους πελάτες, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο γεύμα, ενώ το μενού γευσιγνωσίας οκτώ πιάτων αναδεικνύει την κουλτούρα της χώρας μέσα από εκλεκτά κρέατα, όπως προβολέτα, ribeye και tira de asado.
Η εμπειρία συνοδεύεται από επιλεγμένες ποικιλίες κρασιών της Αργεντινής.
Ακολουθεί, στη δεύτερη θέση, το «KOMA Singapore» στη Σιγκαπούρη, που συνδυάζει τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα με ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, με πιάτα όπως σασίμι, τεμπούρα, γκιόζα και καρπάτσιο τόνου.
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Στην τρίτη θέση βρίσκουμε το «The Rhythms Restaurant» στο Ανόι του Βιετνάμ, το οποίο παντρεύει την αυθεντική βιετναμέζικη κουζίνα με διεθνείς επιρροές.
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Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το «The Witchery by the Castle» στο Εδιμβούργο, ένα εστιατόριο που συνδυάζει την ιστορία με την υψηλή γαστρονομία.
Στεγασμένο σε ένα ιστορικό κτίριο κοντά στο Κάστρο του Εδιμβούργου, ξεχωρίζει για τη μοναδική του ατμόσφαιρα, τη δραματική διακόσμηση και τα πιάτα που βασίζονται σε σκωτσέζικες πρώτες ύλες.
Στην πέμπτη θέση ακολουθεί το «Meat Market» στη Βαλένθια, ένα εστιατόριο που έχει ως πρωταγωνιστή το κρέας.
Με μοντέρνα αισθητική, μεγάλη ποικιλία επιλογών και έμφαση στην ποιότητα των υλικών, προτείνει μια εμπειρία που συνδυάζει την παράδοση του ψητού με πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές.
Το ελληνικό εστιατόριο στην λίσταΑνάμεσα στα κορυφαία εστιατόρια του κόσμου, στη 12η θέση, βρίσκεται και το «Five Senses Restaurant» στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
Το ελληνικό εστιατόριο ξεχώρισε για τη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα του, τη δημιουργική προσέγγιση στα πιάτα και την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού.
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Το Tripadvisor το κατατάσσει ανάμεσα στους νικητές των Travellers’ Choice Best of the Best 2026, με βαθμολογία 4,9/5 από περισσότερες από 1.000 κριτικές.
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«Το Five Senses Restaurant ξεχωρίζει όχι μόνο για τη θέα που προσφέρει, αλλά και για την προσοχή στη λεπτομέρεια που φαίνεται σε κάθε πιάτο. Με φρέσκα υλικά και δημιουργικές επιλογές, το μενού γευσιγνωσίας αποτελεί μία από τις εμπειρίες που προτείνει το εστιατόριο, ενώ ένα τραπέζι στην ταράτσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος συμπληρώνει τη γαστρονομική εμπειρία με φόντο την εντυπωσιακή θέα», σημειώνει το Tripadvisor για το ελληνικό εστιατόριο.
Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026-Fogón Asado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
-KOMA Singapore – Σιγκαπούρη
-The Rhythms Restaurant – Ανόι, Βιετνάμ
-The Witchery by the Castle – Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο
-Meat Market – Βαλένθια, Ισπανία
-Abrasado – Γκουαγιαμάλεν, Αργεντινή
-Catherine Gramado – Γκραμάντο, Βραζιλία
-Careyes Restaurant – Κανκούν, Μεξικό
-Acre – Μεξικό
-El Mercado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
-Flavors – Σεούλ, Νότια Κορέα
-Five Senses Restaurant – Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, Ελλάδα
-Osteria Di Lucca – Γκραμάντο, Βραζιλία
-Restaurante Casa San Isidro – Μπογκοτά, Κολομβία
-Kroya by Chef Chanrith – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη
-Ristorante Paoletti – Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
-Etereo by Pedro Nel – Τενερίφη, Ισπανία
-Paati Veedu – Τσενάι, Ινδία
-Saigon Restaurant – Κάιρο, Αίγυπτος
-Boy’N’Cow – Μπαλί, Ινδονησία
-Ocean Z Restaurant – Αρούμπα
-Dava Steak & Seafood Restaurant – Μπαλί, Ινδονησία
-Michael Anthony’s Cucina Italiana – Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ
-Anne-Sophie Pic – Βαλάνς, Γαλλία
-Z’asya – Μπέλεκ, Τουρκία
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