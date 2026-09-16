Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το Tripadvisor, στη λίστα και ένα ελληνικό

Στην κορυφή ένα παραδοσιακό αργεντίνικο

Η διαδικασία του ψησίματος γίνεται μπροστά στους πελάτες, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο γεύμα, ενώ το μενού γευσιγνωσίας οκτώ πιάτων αναδεικνύει την κουλτούρα της χώρας μέσα από εκλεκτά κρέατα, όπως προβολέτα, ribeye και tira de asado.



Η εμπειρία συνοδεύεται από επιλεγμένες ποικιλίες κρασιών της Αργεντινής.



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