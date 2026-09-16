Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Λατρεία για Καστίγιο στο Καραϊσκάκη που συμβούλεψε τον Γκονσάλες: Να είναι ήρεμος και θα πάνε όλα καλά, δείτε βίντεο
Λατρεία για Καστίγιο στο Καραϊσκάκη που συμβούλεψε τον Γκονσάλες: Να είναι ήρεμος και θα πάνε όλα καλά, δείτε βίντεο
Χαμός από Μεξικανούς για τον Αρμάντο Γκονσάλες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αποθέωση για τον Νέρι Καστίγιο
Από την ημέρα που ήρθε ο Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα οι Μεξικανοί δεν έχουν σταματήσει να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα. Δεν θα μπορούσαν φυσικά να μη βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια.
Εκτός από τους Μεξικανούς στο φαληρικό γήπεδο έδωσε το παρών και ο Νέρι Καστίγιο. Ο παλιός άσος της ομάδας του Πειραιά έγινε αντιληπτός από τον κόσμο που βρισκόταν έξω από το γήπεδο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση.
Εντοπίστηκε, ωστόσο και από το Azteca Deportes που βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αρμάντο. «Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, που θα δω τον αγώνα. Ας δούμε αν θα κερδίσουμε σήμερα», είπε ο Νέρι Καστίγιο και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Hormiga λέγοντας:
«Χαίρομαι που είναι καλά, που είναι ευτυχισμένος. Ελπίζω να σκοράρει σήμερα και να κερδίσει η ομάδα». Οι Μεξικανοί ρώτησαν τον Νέρι τι χρειάζεται ο Γκονζάλες για να πετύχει στον Ολυμπιακό και είπε: «Πρέπει να είναι ήρεμος, να το απολαμβάνει, να δουλεύει μέρα με τη μέρα. Τα πράγματα θα πάνε καλά και σίγουρα το έχει ήδη καταλάβει».
Ο Καστίγιο δεν δίστασε να κάνει την πρόβλεψη του και για τον αριθμό των γκολ που θα πετύχει ο Γκονζάλες όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να φτάσει τα 12 είπε: «Ναι, αλλά 12 μόνο στο πρωτάθλημα».
Εκτός από τους Μεξικανούς στο φαληρικό γήπεδο έδωσε το παρών και ο Νέρι Καστίγιο. Ο παλιός άσος της ομάδας του Πειραιά έγινε αντιληπτός από τον κόσμο που βρισκόταν έξω από το γήπεδο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση.
Εντοπίστηκε, ωστόσο και από το Azteca Deportes που βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αρμάντο. «Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, που θα δω τον αγώνα. Ας δούμε αν θα κερδίσουμε σήμερα», είπε ο Νέρι Καστίγιο και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Hormiga λέγοντας:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Χαίρομαι που είναι καλά, που είναι ευτυχισμένος. Ελπίζω να σκοράρει σήμερα και να κερδίσει η ομάδα». Οι Μεξικανοί ρώτησαν τον Νέρι τι χρειάζεται ο Γκονζάλες για να πετύχει στον Ολυμπιακό και είπε: «Πρέπει να είναι ήρεμος, να το απολαμβάνει, να δουλεύει μέρα με τη μέρα. Τα πράγματα θα πάνε καλά και σίγουρα το έχει ήδη καταλάβει».
Ο Καστίγιο δεν δίστασε να κάνει την πρόβλεψη του και για τον αριθμό των γκολ που θα πετύχει ο Γκονζάλες όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να φτάσει τα 12 είπε: «Ναι, αλλά 12 μόνο στο πρωτάθλημα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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