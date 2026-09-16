Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του: Είναι απλό, κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει
GALA
Ίθαν Χοκ Μάγια Χοκ Γάμος

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του: Είναι απλό, κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει

Ο ηθοποιός μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε συνοδεύοντας τη Μάγια στην εκκλησία

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του: Είναι απλό, κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα συναισθήματά του για τον γάμο της κόρης του μοιράστηκε ο Ίθαν Χοκ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό.

Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, σε μια τελετή στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον διάσημο ηθοποιό.

«Μερικές από τις πιο βαθιές στιγμές της ζωής σου είναι και οι πιο συνηθισμένες», είπε ο Ίθαν Χοκ στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle». «Είναι πραγματικά απλό, η μεγαλύτερη κόρη σου παντρεύεται. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που η ανθρωπότητα ζει εδώ και αιώνες. Κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει τη Μάγια και τον 24χρονο Λίβον με την Ούμα Θέρμαν, καθώς και την 18χρονη Κλεμεντίν και τη 15χρονη Ιντιάνα με τη σύζυγό του Ράιαν Χοκ, παραδέχτηκε ότι είχε φανταστεί διαφορετικά πως θα βίωνε τη μεγάλη ημέρα της κόρης του.

Όπως ανέφερε: «Το πραγματικά μυστηριώδες κομμάτι είναι ότι πίστευα πως θα ήταν συγκινητικό επειδή θα αποτελούσε μια μεγάλη στιγμή σύνδεσης ανάμεσα στους δυο μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη σκεφτόταν μόνο τον γαμπρό. Και αυτό είναι, κατά κάποιον τρόπο, το δυνατό σημείο της στιγμής. Εσύ κοιτάς πίσω, στην παιδική της ηλικία και στα χρόνια που τη μεγάλωνες. Εκείνη κοιτάζει μπροστά, στη ζωή της. Είναι σωστό, είναι όπως πρέπει να είναι και πονάει λίγο».

Τον περασμένο Απρίλιο, ο 55χρονος ηθοποιός είχε επίσης αναφερθεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight. «Ήταν πολύ όμορφο. Αυτό που πραγματικά σε συγκλονίζει είναι, ξέρεις, να συνοδεύεις την κόρη σου μέχρι το ιερό... Έχω νιώσει πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά γι’ αυτό δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς είναι. Δεν έχω το λεξιλόγιο για να το εκφράσω. Ένιωθα σαν να ήμουν 13 ετών και να βίωνα τη ζωή για πρώτη φορά», είχε πει τότε.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης