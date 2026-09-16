Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του: Είναι απλό, κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει
Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του: Είναι απλό, κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει
Ο ηθοποιός μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε συνοδεύοντας τη Μάγια στην εκκλησία
Τα συναισθήματά του για τον γάμο της κόρης του μοιράστηκε ο Ίθαν Χοκ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό.
Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, σε μια τελετή στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον διάσημο ηθοποιό.
«Μερικές από τις πιο βαθιές στιγμές της ζωής σου είναι και οι πιο συνηθισμένες», είπε ο Ίθαν Χοκ στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle». «Είναι πραγματικά απλό, η μεγαλύτερη κόρη σου παντρεύεται. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που η ανθρωπότητα ζει εδώ και αιώνες. Κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει», εξομολογήθηκε.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει τη Μάγια και τον 24χρονο Λίβον με την Ούμα Θέρμαν, καθώς και την 18χρονη Κλεμεντίν και τη 15χρονη Ιντιάνα με τη σύζυγό του Ράιαν Χοκ, παραδέχτηκε ότι είχε φανταστεί διαφορετικά πως θα βίωνε τη μεγάλη ημέρα της κόρης του.
Όπως ανέφερε: «Το πραγματικά μυστηριώδες κομμάτι είναι ότι πίστευα πως θα ήταν συγκινητικό επειδή θα αποτελούσε μια μεγάλη στιγμή σύνδεσης ανάμεσα στους δυο μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη σκεφτόταν μόνο τον γαμπρό. Και αυτό είναι, κατά κάποιον τρόπο, το δυνατό σημείο της στιγμής. Εσύ κοιτάς πίσω, στην παιδική της ηλικία και στα χρόνια που τη μεγάλωνες. Εκείνη κοιτάζει μπροστά, στη ζωή της. Είναι σωστό, είναι όπως πρέπει να είναι και πονάει λίγο».
Τον περασμένο Απρίλιο, ο 55χρονος ηθοποιός είχε επίσης αναφερθεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight. «Ήταν πολύ όμορφο. Αυτό που πραγματικά σε συγκλονίζει είναι, ξέρεις, να συνοδεύεις την κόρη σου μέχρι το ιερό... Έχω νιώσει πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά γι’ αυτό δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς είναι. Δεν έχω το λεξιλόγιο για να το εκφράσω. Ένιωθα σαν να ήμουν 13 ετών και να βίωνα τη ζωή για πρώτη φορά», είχε πει τότε.
Η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, σε μια τελετή στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον διάσημο ηθοποιό.
«Μερικές από τις πιο βαθιές στιγμές της ζωής σου είναι και οι πιο συνηθισμένες», είπε ο Ίθαν Χοκ στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle». «Είναι πραγματικά απλό, η μεγαλύτερη κόρη σου παντρεύεται. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που η ανθρωπότητα ζει εδώ και αιώνες. Κι όμως νιώθεις την καρδιά σου να σπάει», εξομολογήθηκε.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει τη Μάγια και τον 24χρονο Λίβον με την Ούμα Θέρμαν, καθώς και την 18χρονη Κλεμεντίν και τη 15χρονη Ιντιάνα με τη σύζυγό του Ράιαν Χοκ, παραδέχτηκε ότι είχε φανταστεί διαφορετικά πως θα βίωνε τη μεγάλη ημέρα της κόρης του.
Ethan Hawke Says Walking Daughter Maya Hawke Down the Aisle ‘Hurt’: ‘Your Heart Is Ripping Open’ https://t.co/UdSz4Fwn6D— People (@people) September 16, 2026
Τον περασμένο Απρίλιο, ο 55χρονος ηθοποιός είχε επίσης αναφερθεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight. «Ήταν πολύ όμορφο. Αυτό που πραγματικά σε συγκλονίζει είναι, ξέρεις, να συνοδεύεις την κόρη σου μέχρι το ιερό... Έχω νιώσει πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά γι’ αυτό δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς είναι. Δεν έχω το λεξιλόγιο για να το εκφράσω. Ένιωθα σαν να ήμουν 13 ετών και να βίωνα τη ζωή για πρώτη φορά», είχε πει τότε.
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