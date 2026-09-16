Χίλαρι Νταφ: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση νέων ημερομηνιών της περιοδείας της

φαίνεται πως ετοιμάζεται να επεκτείνει η Χίλαρι Νταφ

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Την παγκόσμια περιοδεία της, καθώς οι θαυμαστές της εντόπισαν στοιχεία που παραπέμπουν σε νέες ημερομηνίες για το 2027.Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό σκέλος του τουρ της «The Lucky Me Tour». Κατά τη δεύτερη συναυλία της στην O2 Arena του Λονδίνου, το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, οι θεατές είδαν επί σκηνής ενδείξεις για τη συνέχεια της περιοδείας.Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σόου έπεσαν στο κοινό κομφετί σε σχήμα πεταλούδας, στα οποία αναγραφόταν το μήνυμα: «Έρχονται περισσότερες ημερομηνίες για το 2027». Οι θαυμαστές που βρέθηκαν στη συναυλία μοιράστηκαν στη συνέχεια σχετικά στιγμιότυπα στα social media.Παράλληλα, στην αυλαία εμφανίστηκε στη σκηνή ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης, το οποίο φιλοξενείται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Χίλαρι Νταφ, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέες συναυλίες. Σύμφωνα με το Just Jared, η αντίστροφη μέτρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 39α γενέθλια της τραγουδίστριας.Η Χίλαρι Νταφ επέστρεψε στη σκηνή πραγματοποιώντας συνολικά έξι εμφανίσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας της είναι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, όπου θα εμφανιστεί από τις 20 έως τις 29 Οκτωβρίου.Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η τραγουδίστρια θα συνεχίσει τις συναυλίες της τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, με προγραμματισμένες στάσεις στον Καναδά και το Μεξικό.: Shutterstock