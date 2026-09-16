Κασιδιάρης: Ο δρόμος προς την κάλπη περνά από τον Άρειο Πάγο - Η χαραμάδα της ανεξάρτητης υποψηφιότητας

Στο Μαξίμου δεν σχεδιάζουν νέο «νόμο Κασιδιάρη» - Τι ισχύει έως το 2033, πώς ελέγχεται η «υποκρυπτόμενη ηγεσία» - Τι λένε συνταγματολόγοι









«Δεν ψάχνουμε έναν ακόμη "νόμο Κασιδιάρη"», λένε στο



«Τώρα μιλάει ο Άρειος Πάγος»



Υπενθύμισε ότι χρειάστηκαν δύο παρεμβάσεις ώστε να καλυφθεί όχι μόνο ο τυπικός αρχηγός ενός κόμματος αλλά και ο «αχυράνθρωπος»: να βρίσκεται δηλαδή άλλος στη βιτρίνα και πίσω του να λειτουργεί ως πραγματικός αρχηγός ο Κασιδιάρης.



«Το αν ένα κόμμα [...] θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές



Η κόκκινη γραμμή του 2033 Στο βασικό συμπέρασμα οι συνταγματολόγοι συγκλίνουν: η αποφυλάκιση δεν εξαφανίζει το κώλυμα που αφορά την τυπική ή πραγματική ηγεσία κόμματος. Ο Νίκος Αλιβιζάτος θεωρεί ότι η «διάρκεια της ποινής» αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τον πραγματικό χρόνο εγκλεισμού.



Ο Νίκος Παπασπύρου χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση νομικά «αδιάφορη» για το ειδικό εκλογικό καθεστώς, ενώ ο Ξενοφών Κοντιάδης τοποθετεί το όριο έως τον Οκτώβριο του 2033 για συμμετοχή στη δηλωμένη ή πραγματική ηγεσία πολιτικού σχηματισμού.



Ο Παναγιώτης Μαντζούφας συνδέει επίσης τον περιορισμό με τη διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και όχι με το αν ο καταδικασμένος βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής.



Κλείσιμο Η χαραμάδα Ένας δρόμος δεν κλείνει αυτομάτως, σύμφωνα με τους συνταγματολόγους, κι αυτός αφορά στη μεμονωμένη ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ο Νίκος Παπασπύρου, ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, ο Σπύρος Βλαχόπουλος και ο Παναγιώτης Μαντζούφας αναγνωρίζουν, με διαφορετικές διατυπώσεις, ότι αυτή η δυνατότητα παραμένει ανοικτή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ένας από τους ελιγμούς που εξετάζει η πλευρά Κασιδιάρη για να υπερβεί τα εμπόδια της κομματικής καθόδου.



Ο.... δρόμος, όμως, μόνο εύκολος δεν είναι. Για να εκλεγεί ως μεμονωμένος ανεξάρτητος χρειάζεται το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την επικράτεια.



Η αποβολή για το κόμμα Ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης υποστήριξε ότι εάν ο Κασιδιάρης εμφανιστεί ως υποψήφιος κόμματος, θεωρεί ότι ο συνδυασμός οδηγείται σε αποκλεισμό από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.



Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πρόκειται να γράφουν έναν νέο νόμο κάθε φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης αλλάζει διαδρομή προς την κάλπη. Τα βασικά περάσματα, λένε κυβερνητικά στελέχη, έχουν ήδη κλείσει: είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, το τελευταίο και καθοριστικό φίλτρο είναι ο Άρειος Πάγος Η αποφυλάκισή του , συνεπώς, δεν έχει σημάνει συναγερμό για νέα νομοθετική παρέμβαση. Αντίθετα, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι τώρα αρχίζει η πραγματική δοκιμασία του πλαισίου που θεσπίστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίζει τόσο την εμφανή όσο και την υποκρυπτόμενη πολιτική ηγεσία.«Δεν ψάχνουμε έναν ακόμη "νόμο Κασιδιάρη"», λένε στο protothema , αρμόδια στελέχη, αλλά περιμένουν να δουν τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα «φρένα» της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ο Παύλος Μαρινάκης το περιέγραψε την Τρίτη από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ χωρίς περιστροφές: «Πάντοτε ο Άρειος Πάγος αποφασίζει, εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο».Υπενθύμισε ότι χρειάστηκαν δύο παρεμβάσεις ώστε να καλυφθεί όχι μόνο ο τυπικός αρχηγός ενός κόμματος αλλά και ο «αχυράνθρωπος»: να βρίσκεται δηλαδή άλλος στη βιτρίνα και πίσω του να λειτουργεί ως πραγματικός αρχηγός ο Κασιδιάρης.«Το αν ένα κόμμα [...] θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η Δικαιοσύνη».Στο βασικό συμπέρασμα οι συνταγματολόγοι συγκλίνουν: η αποφυλάκιση δεν εξαφανίζει το κώλυμα που αφορά την τυπική ή πραγματική ηγεσία κόμματος. Οθεωρεί ότι η «διάρκεια της ποινής» αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τον πραγματικό χρόνο εγκλεισμού.χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση νομικά «αδιάφορη» για το ειδικό εκλογικό καθεστώς, ενώ οτοποθετεί το όριο έως τον Οκτώβριο του 2033 για συμμετοχή στη δηλωμένη ή πραγματική ηγεσία πολιτικού σχηματισμού.συνδέει επίσης τον περιορισμό με τη διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και όχι με το αν ο καταδικασμένος βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής.Ένας δρόμος δεν κλείνει αυτομάτως, σύμφωνα με τους συνταγματολόγους, κι αυτός αφορά στη μεμονωμένη ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ο Νίκος Παπασπύρου, ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, ο Σπύρος Βλαχόπουλος και ο Παναγιώτης Μαντζούφας αναγνωρίζουν, με διαφορετικές διατυπώσεις, ότι αυτή η δυνατότητα παραμένει ανοικτή.Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ένας από τους ελιγμούς που εξετάζει η πλευρά Κασιδιάρη για να υπερβεί τα εμπόδια της κομματικής καθόδου.Ο.... δρόμος, όμως, μόνο εύκολος δεν είναι. Για να εκλεγεί ως μεμονωμένος ανεξάρτητος χρειάζεται το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την επικράτεια.υποστήριξε ότι εάν ο Κασιδιάρης εμφανιστεί ως υποψήφιος κόμματος, θεωρεί ότι ο συνδυασμός οδηγείται σε αποκλεισμό από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Ο Νίκος Παπασπύρου διαβάζει τη διάταξη πιο προσεκτικά ως προς τον μηχανισμό: η παρουσία Κασιδιάρη στο ψηφοδέλτιο δεν οδηγεί αυτομάτως εκτός εκλογών, ενεργοποιεί όμως τον ουσιαστικό έλεγχο του Αρείου Πάγου για το αν η οργάνωση και η δράση του κόμματος υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.



Άρα το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο αν θα εμφανιστεί ως υποψήφιος, αλλά και τι θα κρίνει ο Άρειος Πάγος για τον ίδιο τον σχηματισμό.



Ο «αχυράνθρωπος» Ακόμη πιο σύνθετη είναι η περίπτωση κατά την οποία άλλος εμφανίζεται στην κορυφή και ο Κασιδιάρης επιχειρεί να παραμείνει στο παρασκήνιο.



Ο Σπύρος Βλαχόπουλος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην «υποκρυπτόμενη ηγεσία»: όσο περισσότερο ο Κασιδιάρης εμφανίζεται δημόσια με αρχηγικό προφίλ, τόσο περισσότερα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώνονται για το ποιος πραγματικά καθοδηγεί έναν σχηματισμό.



Ο Κωνσταντίνος Μποτόπουλος επισημαίνει ότι ούτε εδώ υπάρχει αυτοματισμός. Ο Άρειος Πάγος θα πρέπει να εξετάσει τα πραγματικά δεδομένα και να κρίνει εάν ο Κασιδιάρης αποτελεί στην πράξη τον πολιτικό αρχηγό του κόμματος.



Όπως υπενθυμίζουν από την κυβέρνηση, αυτό είναι το σενάριο που καλύπτει η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση.



Οι πληροφορίες θέλουν την πλευρά Κασιδιάρη να επιδιώκει, αφού πρώτα κριθεί η υποψηφιότητά του από τον Άρειο Πάγο, να αποκτήσει κοινοβουλευτικό αποτύπωμα με πολιτικό «κούμπωμα» δίπλα σε υπάρχοντες σχηματισμούς ή πρόσωπα.



Ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Θανάσης Κοντογεώργης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέπεμψαν επίσης στην κρίση της Δικαιοσύνης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είπε ευθέως: «Δεν το ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευτεί. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές».