Βρήκε πάλι δίχτυα ο Κωστούλας, μείωσε για την Μπράιτον στο ματς με τη Γιουνάιτεντ για το Λιγκ Καπ, δείτε το γκολ
SPORTS
Μπάμπης Κωστούλας Μπράιτον

Βρήκε πάλι δίχτυα ο Κωστούλας, μείωσε για την Μπράιτον στο ματς με τη Γιουνάιτεντ για το Λιγκ Καπ, δείτε το γκολ

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το γκολ που είχε πετύχει με την Κόβεντρι για την Premier League

Βρήκε πάλι δίχτυα ο Κωστούλας, μείωσε για την Μπράιτον στο ματς με τη Γιουνάιτεντ για το Λιγκ Καπ, δείτε το γκολ
Ο Μπάμπης Κωστούλας φαίνεται πως έχει πάρει φόρα στην Αγγλία και σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι μέσα σε τέσσερις ημέρες με τη φανέλα της Μπράιτον. 

Ο 19χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός μείωσε σε 2-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ για το Λιγκ Καπ. 


Ο Κωστούλας πήρε ωραία την μπάλα στην περιοχή από δεξιά και λίγο πλάγια και πλάσαρε ιδανικά στη δεξιά γωνία. 

Η Γιουνάιτεντ είχε προηγηθεί με τον Λέισι στο 8' και τον Μάουντ στο 10'. 

Είναι το δεύτερο γκολ μέσα σε τέσσερις ημέρες για τον Κωστούλα, καθώς είχε σκοράρει και την Κυριακή (13/9) αφού είχε ανοίξει το σκορ στη νίκη εκτός έδρας της Μπράιτον επί της Κόβεντρι με 5-0 για την Premier League.

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