Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
O Ρομέν Γαβράς σκηνοθετεί την Άνια Τέιλορ-Τζόι και τον Κρις Έβανς στο Sacrifice, δείτε το τρέιλερ
O Ρομέν Γαβράς σκηνοθετεί την Άνια Τέιλορ-Τζόι και τον Κρις Έβανς στο Sacrifice, δείτε το τρέιλερ
Κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά ένας κινηματογραφικός αστέρας πέφτει όμηρος μιας ριζοσπάστριας πολεμίστριας
Η Άνια Τέιλορ-Τζόι είναι έτοιμη να σώσει τον κόσμο στη νέα της ταινία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πετάξει τον Κρις Έβανς μέσα σε ένα ηφαίστειο.
Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Sacrifice», της κωμωδίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Γουίλ Άρμπερι. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζον Μάλκοβιτς, Σάλμα Χάγιεκ και Αμπίκα Μοντ, ενώ εμφανίζονται ακόμη οι ποπ σταρ Yung Lean και Charli xcx.
«Κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά γεμάτου διάσημους, δισεκατομμυριούχους και κενές ομιλίες, ένας κινηματογραφικός αστέρας που περνά υπαρξιακή κρίση, τον οποίο υποδύεται ο Έβανς, πέφτει όμηρος μιας ριζοσπάστριας πολεμίστριας, την οποία ενσαρκώνει η Τέιλορ-Τζόι, και των αφοσιωμένων ακολούθων της», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.
«Ποια είναι η πιο βαθιά σου πεποίθηση;», ακούγεται να ψιθυρίζει στο τρέιλερ η Τέιλορ-Τζόι στον Έβανς. «Η δύναμη των ιστοριών να αλλάζουν τον κόσμο. Η δική σου ποια είναι;», της απαντά εκείνος. «Πιστεύω στην εξαγνιστική δύναμη του θανάτου», δηλώνει τότε εκείνη. Ο Έβανς φαίνεται να ανησυχεί από τον φανατισμό της, ενώ το τρέιλερ υποδηλώνει ότι έχει κάθε λόγο να φοβάται. Όπως φαίνεται, η Τέιλορ-Τζόι και οι ακόλουθοί της είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τρεις ανθρώπους.
Δείτε το τρέιλερ
Χαρακτηρίζοντας τόσο τον Έβανς όσο και την Τέιλορ-Τζόι «υπέροχους ηθοποιούς», ο 45χρονος Γαβράς δήλωσε στο PEOPLE: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα και στους δύο από το οποίο μπορούσαν να αντλήσουν για να ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες τους».
Μιλώντας για την ιστορία της ταινίας, ο Γάλλος σκηνοθέτης σχολιάζει με χιούμορ: «Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι που φαντασιώνεται να πετάξει δισεκατομμυριούχους και διασημότητες μέσα σε ένα ηφαίστειο».
Το «Sacrifice» είχε προκαλέσει αίσθηση στην πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025. Ο Γαβράς ελπίζει ότι το κοινό που θα το παρακολουθήσει στο σπίτι θα διασκεδάσει με τη σκοτεινή σάτιρά του. «Βλέπω αυτή την ταινία σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ που ακολουθεί την Αλίκη μέσα στην τρύπα του κουνελιού», τόνισε.
Το «Sacrifice» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου.
Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Sacrifice», της κωμωδίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Γουίλ Άρμπερι. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζον Μάλκοβιτς, Σάλμα Χάγιεκ και Αμπίκα Μοντ, ενώ εμφανίζονται ακόμη οι ποπ σταρ Yung Lean και Charli xcx.
«Κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά γεμάτου διάσημους, δισεκατομμυριούχους και κενές ομιλίες, ένας κινηματογραφικός αστέρας που περνά υπαρξιακή κρίση, τον οποίο υποδύεται ο Έβανς, πέφτει όμηρος μιας ριζοσπάστριας πολεμίστριας, την οποία ενσαρκώνει η Τέιλορ-Τζόι, και των αφοσιωμένων ακολούθων της», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.
«Ποια είναι η πιο βαθιά σου πεποίθηση;», ακούγεται να ψιθυρίζει στο τρέιλερ η Τέιλορ-Τζόι στον Έβανς. «Η δύναμη των ιστοριών να αλλάζουν τον κόσμο. Η δική σου ποια είναι;», της απαντά εκείνος. «Πιστεύω στην εξαγνιστική δύναμη του θανάτου», δηλώνει τότε εκείνη. Ο Έβανς φαίνεται να ανησυχεί από τον φανατισμό της, ενώ το τρέιλερ υποδηλώνει ότι έχει κάθε λόγο να φοβάται. Όπως φαίνεται, η Τέιλορ-Τζόι και οι ακόλουθοί της είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τρεις ανθρώπους.
Δείτε το τρέιλερ
Χαρακτηρίζοντας τόσο τον Έβανς όσο και την Τέιλορ-Τζόι «υπέροχους ηθοποιούς», ο 45χρονος Γαβράς δήλωσε στο PEOPLE: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα και στους δύο από το οποίο μπορούσαν να αντλήσουν για να ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες τους».
Μιλώντας για την ιστορία της ταινίας, ο Γάλλος σκηνοθέτης σχολιάζει με χιούμορ: «Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι που φαντασιώνεται να πετάξει δισεκατομμυριούχους και διασημότητες μέσα σε ένα ηφαίστειο».
Το «Sacrifice» είχε προκαλέσει αίσθηση στην πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025. Ο Γαβράς ελπίζει ότι το κοινό που θα το παρακολουθήσει στο σπίτι θα διασκεδάσει με τη σκοτεινή σάτιρά του. «Βλέπω αυτή την ταινία σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ που ακολουθεί την Αλίκη μέσα στην τρύπα του κουνελιού», τόνισε.
Το «Sacrifice» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου.
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