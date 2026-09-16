Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Στον κάτω κόσμο η xαραυγή περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει
Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Στον κάτω κόσμο η xαραυγή περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει
Καλό ταξίδι Γιωργάκη, σημείωσε η τραγουδίστρια
Μία αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μέσα από ένα μήνυμα που αναφέρεται στη «χαραυγή» που περιμένει να υποδεχτεί τον «μερακλή» στον Άδη.
Η ερμηνεύτρια προχώρησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του εκλιπόντος καλλιτέχνη από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα για την απώλειά του: «Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ' τον Άδη μπαίνει» και κατέληξε: «Καλό ταξίδι Γιωργάκη». Το Instagram story της το συνόδευσε με το κομμάτι του Στινγκ «Fragile».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε συνεδρία πλασμαφαίρεσης, όταν υπέστη την ανακοπή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο. Είχε προηγηθεί την Κυριακή, η λαϊκή αγρυπνία, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος θαυμαστών συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετίσουν.
Η ερμηνεύτρια προχώρησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του εκλιπόντος καλλιτέχνη από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα για την απώλειά του: «Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ' τον Άδη μπαίνει» και κατέληξε: «Καλό ταξίδι Γιωργάκη». Το Instagram story της το συνόδευσε με το κομμάτι του Στινγκ «Fragile».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε συνεδρία πλασμαφαίρεσης, όταν υπέστη την ανακοπή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο. Είχε προηγηθεί την Κυριακή, η λαϊκή αγρυπνία, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος θαυμαστών συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετίσουν.
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