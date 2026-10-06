Τζον Σίνα: Το φιλί με τη σύζυγό του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Σαριατζαντέχ, φιλώντας τη αρχικά στο στόμα και έπειτα στο μέτωπο.



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Ο Τζον Σίνα, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, έδωσε συνέντευξη στο E! News, όπου αποκάλυψε την ανησυχία της συζύγου του για τα ακροβατικά που χρειάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.



«Υπήρχαν κάποιες μέρες που έπρεπε να δίνω στη σύζυγό μου αναφορά για τον βαθμό επικινδυνότητας για όσα θα έκανα. Και ήξερε ότι το χειρότερο για μένα θα ήταν να πηδήξω από εκείνο το κτίριο. Και την αγαπώ γι' αυτό, επειδή ήταν εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής.



Και πρόσθεσε: «Θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί από τον φόβο της και να πει “Θεέ μου”. Όχι, με στήριξε απόλυτα, λέγοντάς μου “το έχεις”». Αφού ολοκλήρωσε το επικίνδυνο stunt, πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε θερμά και του είπε πόσο περήφανη ήταν για εκείνον, με τον Σίνα να δηλώνει ευγνώμων που η σύζυγός του δεν άφησε τους δικούς της φόβους να κάνουν την «κατάσταση χειρότερη», σημειώνοντας ότι «έβαλε στην άκρη τα προσωπικά της συναισθήματα και φρόντισε να με στηρίξει σε μια στιγμή που τη χρειαζόμουν».



«Γι' αυτό είναι η καλύτερή μου φίλη, η σύντροφός μου και μια υπέροχη σύζυγος», κατέληξε.





John Cena revealed during an exclusive E! News interview his wife Shay Shariatzadeh’s reaction to some of the terrifying stunts he performed in his new Apple TV film ‘Matchbox The Movie.’ https://t.co/b69uwVj64t — E! News (@enews) October 5, 2026



Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image