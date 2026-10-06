Τζον Σίνα: Το φιλί με τη σύζυγό του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Τζον Σίνα: Το φιλί με τη σύζυγό του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής πρωταγωνιστεί στο φιλμ «Matchbox: The Movie» - Η Σέι Σαριατζαντέχ τον συνόδευσε στην επίσημη προβλή του
Στο στόμα φιλήθηκαν ο Τζον Σίνα και η σύζυγός του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη.
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής πρωταγωνιστεί στο φιλμ «Matchbox: The Movie» και η Σέι Σαριατζαντέχ τον συνόδευσε στην επίσημη προβλή του, περπατώντας μαζί του στο κόκκινο χαλί.
Η σύζυγος του Σίνα είχε επιλέξει μία εντυπωσιακή τουαλέτα, σε πράσινο χρώμα, με παγιέτες, ολοκληρώνοντας το look της με μακιγιάζ σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο. Ο ίδιος, από την άλλη πλευρά, φόρεσε ένα καρό κοστούμι, προσθέτοντας κόκκινες λεπτομέρειες στο σύνολό του, με τις κάλτσες και τη γραβάτα του.
Ποζάροντας στον φακό των φωτογράφων που είχαν στηθεί γύρω τους, ο Σίνα ήταν ιδιαίτερα τρυφερός απέναντι στη Σαριατζαντέχ, φιλώντας τη αρχικά στο στόμα και έπειτα στο μέτωπο.
Δείτε βίντεο
Ο Τζον Σίνα, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, έδωσε συνέντευξη στο E! News, όπου αποκάλυψε την ανησυχία της συζύγου του για τα ακροβατικά που χρειάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Υπήρχαν κάποιες μέρες που έπρεπε να δίνω στη σύζυγό μου αναφορά για τον βαθμό επικινδυνότητας για όσα θα έκανα. Και ήξερε ότι το χειρότερο για μένα θα ήταν να πηδήξω από εκείνο το κτίριο. Και την αγαπώ γι' αυτό, επειδή ήταν εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής.
Και πρόσθεσε: «Θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί από τον φόβο της και να πει “Θεέ μου”. Όχι, με στήριξε απόλυτα, λέγοντάς μου “το έχεις”». Αφού ολοκλήρωσε το επικίνδυνο stunt, πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε θερμά και του είπε πόσο περήφανη ήταν για εκείνον, με τον Σίνα να δηλώνει ευγνώμων που η σύζυγός του δεν άφησε τους δικούς της φόβους να κάνουν την «κατάσταση χειρότερη», σημειώνοντας ότι «έβαλε στην άκρη τα προσωπικά της συναισθήματα και φρόντισε να με στηρίξει σε μια στιγμή που τη χρειαζόμουν».
«Γι' αυτό είναι η καλύτερή μου φίλη, η σύντροφός μου και μια υπέροχη σύζυγος», κατέληξε.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής πρωταγωνιστεί στο φιλμ «Matchbox: The Movie» και η Σέι Σαριατζαντέχ τον συνόδευσε στην επίσημη προβλή του, περπατώντας μαζί του στο κόκκινο χαλί.
Η σύζυγος του Σίνα είχε επιλέξει μία εντυπωσιακή τουαλέτα, σε πράσινο χρώμα, με παγιέτες, ολοκληρώνοντας το look της με μακιγιάζ σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο. Ο ίδιος, από την άλλη πλευρά, φόρεσε ένα καρό κοστούμι, προσθέτοντας κόκκινες λεπτομέρειες στο σύνολό του, με τις κάλτσες και τη γραβάτα του.
Ποζάροντας στον φακό των φωτογράφων που είχαν στηθεί γύρω τους, ο Σίνα ήταν ιδιαίτερα τρυφερός απέναντι στη Σαριατζαντέχ, φιλώντας τη αρχικά στο στόμα και έπειτα στο μέτωπο.
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Τζον Σίνα, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, έδωσε συνέντευξη στο E! News, όπου αποκάλυψε την ανησυχία της συζύγου του για τα ακροβατικά που χρειάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Υπήρχαν κάποιες μέρες που έπρεπε να δίνω στη σύζυγό μου αναφορά για τον βαθμό επικινδυνότητας για όσα θα έκανα. Και ήξερε ότι το χειρότερο για μένα θα ήταν να πηδήξω από εκείνο το κτίριο. Και την αγαπώ γι' αυτό, επειδή ήταν εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής.
Και πρόσθεσε: «Θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί από τον φόβο της και να πει “Θεέ μου”. Όχι, με στήριξε απόλυτα, λέγοντάς μου “το έχεις”». Αφού ολοκλήρωσε το επικίνδυνο stunt, πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε θερμά και του είπε πόσο περήφανη ήταν για εκείνον, με τον Σίνα να δηλώνει ευγνώμων που η σύζυγός του δεν άφησε τους δικούς της φόβους να κάνουν την «κατάσταση χειρότερη», σημειώνοντας ότι «έβαλε στην άκρη τα προσωπικά της συναισθήματα και φρόντισε να με στηρίξει σε μια στιγμή που τη χρειαζόμουν».
«Γι' αυτό είναι η καλύτερή μου φίλη, η σύντροφός μου και μια υπέροχη σύζυγος», κατέληξε.
John Cena revealed during an exclusive E! News interview his wife Shay Shariatzadeh’s reaction to some of the terrifying stunts he performed in his new Apple TV film ‘Matchbox The Movie.’ https://t.co/b69uwVj64t— E! News (@enews) October 5, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα