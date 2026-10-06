Αχιλλέας Ζέρβας για τον ρόλο του στο «Ριφιφί»: Στην αρχή νόμιζα πως ήταν φάρσα
Αχιλλέας Ζέρβας για τον ρόλο του στο «Ριφιφί»: Στην αρχή νόμιζα πως ήταν φάρσα
Όταν μου ήρθε το κείμενο και το διάβασα, δεν έδωσα σημασία, μοιράστηκε ο ηθοποιός
Την πρώτη εντύπωση που σχημάτισε, όταν του προτάθηκε ο ρόλος στο «Ριφιφί» μετάφερε ο Αχιλλέας Ζέρβας. Ο ηθοποιός, που συμμετέχει στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, αποκάλυψε ότι στην αρχή πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα. Όταν τελικά διάβασε το email που του είχε σταλεί, θυμήθηκε ότι ο σκηνοθέτης του είχε αναφέρει παλαιότερα πως ίσως υπήρχε ένας ρόλος για εκείνον.
Ο Αχιλλέας Ζέρβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο «Ριφιφί». Μεταξύ άλλων εξήγησε ότι προσέγγισε τον ρόλο βιωματικά, καθώς δεν είχε προηγούμενη εμπειρία ή γνώση του αντικειμένου.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Έπαιξα βιωματικά, δεν είχα καμία αντικειμενική γνώση στο αντικείμενο. Έπαιξα με βάση όλα αυτά που άκουσα για μένα. Του λέω του Σωτήρη ''Ωραία, θα το πάω όσο γίνεται πιο βιωματικά”. Και σε αυτό να πω και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Ριφιφί, σε όλους τους ανθρώπους του Ριφιφί. Όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες που ενώ ήξεραν την κατάστασή μου ότι δεν είμαι άνθρωπος του χώρου, δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, κάθονταν εκεί και με βοήθησαν όσο δεν πήγαινε».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Όλα τα λόγια ήταν γραμμένα. Εκτός από μια σκηνή στο επεισόδιο που φέρνω το κλειδί. Επειδή είχαμε μπει μέσα στα φρεάτια, είχαμε πάθει δηλητηρίαση. Έπαιξα με 40 πυρετό. Λέω Σωτήρη θα θυμηθώ ό,τι μπορεί να θυμάμαι από το κείμενο…».
Θυμούμενος το email που είχε λάβει, ο ηθοποιός μοιράστηκε ότι αρχικά δεν πίστεψε πως η πρόταση για τον ρόλο ήταν αληθινή, θεωρώντας τη φάρσα. Τελικά, αποφάσισε να διαβάσει το κείμενο, έχοντας μόνο κατά νου ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας του είχε κάποτε αναφέρει πως ίσως προέκυπτε κάτι για εκείνον. «Όταν μου ήρθε το κείμενο και το διάβασα. Δεν έδωσα σημασία. Το πέρασα λίγο στο ντούκου. Δεν το πέρασα. Δηλαδή το έσβησα το email. Δεν το πίστευα καθόλου. Νόμιζα ότι είναι φάρσα, ότι κάποιος μου κάνει φάρσα. Δεν έδωσα σημασία. Αλλά λέω πριν το σβήσω, ας το δω μια τι είναι… Και όταν διάβασα το κείμενο, δεν ήξερα τι ήταν. Ο κ. Τσαφούλιας μου είχε πει για έναν ρόλο… μου είχε πει μια μέρα κάτι μπορεί να κάνουμε και για σένα».
Ο Αχιλλέας Ζέρβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο «Ριφιφί». Μεταξύ άλλων εξήγησε ότι προσέγγισε τον ρόλο βιωματικά, καθώς δεν είχε προηγούμενη εμπειρία ή γνώση του αντικειμένου.
Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Έπαιξα βιωματικά, δεν είχα καμία αντικειμενική γνώση στο αντικείμενο. Έπαιξα με βάση όλα αυτά που άκουσα για μένα. Του λέω του Σωτήρη ''Ωραία, θα το πάω όσο γίνεται πιο βιωματικά”. Και σε αυτό να πω και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Ριφιφί, σε όλους τους ανθρώπους του Ριφιφί. Όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες που ενώ ήξεραν την κατάστασή μου ότι δεν είμαι άνθρωπος του χώρου, δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, κάθονταν εκεί και με βοήθησαν όσο δεν πήγαινε».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Θυμούμενος το email που είχε λάβει, ο ηθοποιός μοιράστηκε ότι αρχικά δεν πίστεψε πως η πρόταση για τον ρόλο ήταν αληθινή, θεωρώντας τη φάρσα. Τελικά, αποφάσισε να διαβάσει το κείμενο, έχοντας μόνο κατά νου ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας του είχε κάποτε αναφέρει πως ίσως προέκυπτε κάτι για εκείνον. «Όταν μου ήρθε το κείμενο και το διάβασα. Δεν έδωσα σημασία. Το πέρασα λίγο στο ντούκου. Δεν το πέρασα. Δηλαδή το έσβησα το email. Δεν το πίστευα καθόλου. Νόμιζα ότι είναι φάρσα, ότι κάποιος μου κάνει φάρσα. Δεν έδωσα σημασία. Αλλά λέω πριν το σβήσω, ας το δω μια τι είναι… Και όταν διάβασα το κείμενο, δεν ήξερα τι ήταν. Ο κ. Τσαφούλιας μου είχε πει για έναν ρόλο… μου είχε πει μια μέρα κάτι μπορεί να κάνουμε και για σένα».
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