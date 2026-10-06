Γεωργιάδης κατά Δένδια: Απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της ΝΔ επειδή λέει είχαν άλλες υποχρεώσεις

«Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…» γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης