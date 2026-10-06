Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας: Το συμφωνητικό που πηγαινοέρχεται στα δικηγορικά γραφεία και το επεισόδιο με τους καλεσμένους στη συναυλία του ΟΑΚΑ

Εκτός από το χρηματικό ποσό, υπάρχει το «αγκάθι» που αφορά τη συνεργασία τους και στο μέλλον - Η απόφαση να μετακινηθούν λίγη ώρα πριν από την έναρξη του live οι περίπου 300 προσκεκλημένοι του συνθέτη σε άλλη κερκίδα ήταν η αιτία που δεν παρέστη στο ΟΑΚΑ

300.000 ευρώ τα οποία έφεραν «απέναντι» την επαγγελματική σχέση που θα έχουν από τώρα και στο μέλλον.



Σύμφωνα μάλιστα με πηγές προσκείμενες και στους δύο καλλιτέχνες το θέμα αυτό παραμένει ένα μεγάλο «αγκάθι» και φέρεται να αφορά το καλλιτεχνικό μέλλον της Άννας και τον βαθμό στον οποίο θα συμμετέχει σε αυτό το alter ego της.



προσύμφωνο ή συμφωνητικό που θα καθορίζει τον ρόλο του συνθέτη στα επόμενα καλλιτεχνικά και δισκογραφικά project της μούσας του πηγαινοέρχεται σε δύο δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες.



Κι αυτό συμβαίνει γιατί όπως διαφαίνεται άλλο ρόλο επιθυμεί να έχει ο Νίκος Καρβέλας στα όσα κάνει η Άννα Βίσση και άλλο επιθυμεί η πλευρά της Δήμητρας Κούστα που έχει αναλάβει και εκπροσωπεί πλέον την ερμηνεύτρια σε ότι κάνει.



Η «ρωγμή» στη σχέση τους Οι απόψεις για το τι μέλλει γενέσθαι στην κατάσταση που φέρεται να έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα διίστανται.







Το ζήτημα που γεννάται αφορά τον βαθμό της απεμπλοκής για έναν άνθρωπο που ήταν και επιθυμούσε να είναι πάντα δίπλα της, προφανώς επειδή η χημεία που έχουν είναι μοναδική.



Είναι γνωστό τοις πάσι άλλωστε ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν πανταχού παρών στην πολύχρονη διαδρομή της Άννας Βίσση, όχι μόνο με τα δεκάδες τραγούδια που της έδωσε αλλά και στα προγράμματα που έστηνε η Άννα στα μαγαζιά που εμφανιζόταν.



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Οι 300 του ΟΑΚΑ! Μέχρι στιγμής το προσύμφωνο ή συμφωνητικό που φέρεται να αφορά την μελλοντική συνεργασία τους συμφωνεί εν πολλοίς με την διευθέτηση του οικονομικού ζητήματος που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Μένει να φανεί αν και κατά πόσο οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στον ρόλο που θα έχει ο Νίκος Καρβέλας από τούδε και στο εξής στην καλλιτεχνική διαδρομή της απόλυτης.



Εκτός από τα παραπάνω πριν από τη συναυλία έλαβε χώρα σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες άλλο ένα γεγονός που τον έκανε να αλλάξει άρδην στάση σε ότι είχε να κάνει με την παρουσία του στην μεγαλύτερη βραδιά της Άννας.



Εκτός από την οικονομική διένεξη που αφορά στατα οποία έφεραν «απέναντι» την Άννα Βίσση με τον μουσικό της μέντορα Νίκο Καρβέλα , υπάρχει κι άλλο θέμα που αφορά πλέον τηνπου θα έχουν από τώρα και στο μέλλον.Σύμφωνα μάλιστα με πηγές προσκείμενες και στους δύο καλλιτέχνες το θέμα αυτό παραμένει ένα μεγάλο «αγκάθι» και φέρεται να αφορά τοτης Άννας και τον βαθμό στον οποίο θα συμμετέχει σε αυτό το alter ego της.Τις τελευταίες ημέρες έναπου θα καθορίζει τον ρόλο του συνθέτη στα επόμενα καλλιτεχνικά και δισκογραφικά project της μούσας του πηγαινοέρχεται σε δύο δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες.Κι αυτό συμβαίνει γιατί όπως διαφαίνεται άλλο ρόλο επιθυμεί να έχει ο Νίκος Καρβέλας στα όσα κάνει η Άννα Βίσση και άλλο επιθυμεί η πλευρά της Δήμητρας Κούστα που έχει αναλάβει και εκπροσωπεί πλέον την ερμηνεύτρια σε ότι κάνει.Οι απόψεις για το τι μέλλει γενέσθαι στην κατάσταση που φέρεται να έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα διίστανται.Από τη μία, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι η Άννα είναι άρρηκτα δεμένη με τον Νίκο Καρβέλα και συνεπώς πολύ δύσκολα μπορούν να τη φανταστούν να πορεύεται μόνη της. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν άνθρωποι που φέρεται να πιστεύουν ότι η Άννα θα πρέπει την δεδομένη στιγμή να απεμπλακεί σε κάποιο βαθμό από την επιρροή του συνθέτη πάνω της.Το ζήτημα που γεννάται αφορά τον βαθμό της απεμπλοκής για έναν άνθρωπο που ήταν και επιθυμούσε να είναι πάντα δίπλα της, προφανώς επειδή η χημεία που έχουν είναι μοναδική.Είναι γνωστό τοις πάσι άλλωστε ότι ο Νίκος Καρβέλας ήτανστην πολύχρονη διαδρομή της Άννας Βίσση, όχι μόνο με τα δεκάδες τραγούδια που της έδωσε αλλά καιπου έστηνε η Άννα στα μαγαζιά που εμφανιζόταν.Γι' αυτό και καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες να κλείσει αυτή η «ρωγμή» που φέρεται να έχει δημιουργηθεί στη σχέση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Μέχρι στιγμής το προσύμφωνο ή συμφωνητικό που φέρεται να αφορά την μελλοντική συνεργασία τους συμφωνεί εν πολλοίς με την διευθέτηση του οικονομικού ζητήματος που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές.Μένει να φανεί αν και κατά πόσο οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στον ρόλο που θα έχει ο Νίκος Καρβέλας από τούδε και στο εξής στην καλλιτεχνική διαδρομή της απόλυτης.Εκτός από τα παραπάνω πριν από τη συναυλία έλαβε χώρα σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες άλλο ένα γεγονός που τον έκανε να αλλάξει άρδην στάση σε ότι είχε να κάνει με την παρουσία του στην μεγαλύτερη βραδιά της Άννας.

Το θέμα αφορούσε τους 300 περίπου προσκεκλημένους του συνθέτη, ο οποίος είχε ζητήσει προσκλήσεις για την καλύτερη VIP κερκίδα του ΟΑΚΑ, τις οποίες και έλαβε. Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα όμως ειδοποιήθηκε από πολύ δικό του άνθρωπο ότι η παραγωγή φέρεται να έδωσε εντολή να μετακινηθούν όλοι οι δικοί του άνθρωποι σε άλλη VIP κερκίδα στην απέναντι πλευρά του σταδίου, όπερ και εγένετο.



Ήταν κάτι που τον εκνεύρισε και τον στεναχώρησε πολύ, σε τέτοιο βαθμό ώστε αποφάσισε να μην δώσει το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Παρά τις προσπάθειες να μεταπειστεί ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε να μην πάει, ενώ, η Άννα ενημερώθηκε για την απουσία του, λίγο πριν βγει στη σκηνή και γι’ αυτό ήταν εμφανώς τρακαρισμένη στα πρώτα λεπτά της πιο μεγάλης συναυλίας που έδωσε ποτέ.