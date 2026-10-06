Σαμαράς: Άγνωστες ιστορίες από την περίοδο της διαπραγμάτευσης, ο απίθανος διάλογος με υπάλληλο τα ξημερώματα και η πρόταση για Grexit

Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμίευση της δόσης των 52 δισ. ευρώ





Μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμίευση της δόσης των 52 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες. Και, όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τιναχθούν στον αέρα για μία υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμη και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.



«Η Μέρκελ μου είπε να εξετάσω την έξοδο από το ευρώ» Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο.



Σε εκείνο το κλίμα, όπως αποκάλυψε, η τότε καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ τού πρότεινε, σε συνάντησή τους στο Βερολίνο, να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ.



«Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνη Σαμαράς» - «Κι εγώ ο Πούτιν», ο απίθανος διάλογος με υπάλληλο Η πιο χαρακτηριστική ιστορία που διηγήθηκε, πάντως, αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μία υπηρεσιακή υπογραφή από υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.





«Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε.

«Ναι, κι εγώ είμαι ο Πούτιν», του απάντησε ο υπάλληλος και του έκλεισε το τηλέφωνο.

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Έφεραν τον υπάλληλο στο Μαξίμου με τις πιτζάμες! Τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και ομάδα με μοτοσικλέτες πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν «με τις πιτζάμες του», όπως περιέγραψε.

Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο Αντώνης Σαμαράς τού είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παρά πέντε.

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Γιάννη Στουρνάρα για τις Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία.



Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς . Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012, τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιοςΜιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμίευση της δόσης των 52 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες. Και, όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τιναχθούν στον αέρα για μία υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμη και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο.Σε εκείνο το κλίμα, όπως αποκάλυψε, η τότε καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ τού πρότεινε, σε συνάντησή τους στο Βερολίνο, να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ.Η πιο χαρακτηριστική ιστορία που διηγήθηκε, πάντως, αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μία υπηρεσιακή υπογραφή από υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.Ο τότε πρωθυπουργός αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος.«Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε.«Ναι, κι εγώ είμαι ο Πούτιν», του απάντησε ο υπάλληλος και του έκλεισε το τηλέφωνο.Ο Σαμαράς ξανακάλεσε. Η αντίδραση ήταν η ίδια.Τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και ομάδα με μοτοσικλέτες πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν «με τις πιτζάμες του», όπως περιέγραψε.Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο Αντώνης Σαμαράς τού είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παρά πέντε.Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Γιάννη Στουρνάρα για τις Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία.

«Το πρώτο Μνημόνιο ήταν λάθος» Ο Αντώνης Σαμαράς υπεραμύνθηκε της κριτικής που είχε ασκήσει ως αντιπολίτευση στο πρώτο μνημόνιο. Όπως είπε, όταν το πρόγραμμα έφτασε στα χέρια του το 2010, ο ίδιος και οι συνεργάτες του εξέτασαν τα δεδομένα και κατέληξαν ότι υπήρχε σοβαρό λάθος στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές.

Κατά τη δική του εκτίμηση, η ύφεση που θα προκαλούσαν τα μέτρα θα ήταν πολύ βαθύτερη από εκείνη που προέβλεπαν οι αρχικοί υπολογισμοί, με αποτέλεσμα οι στόχοι για ανάπτυξη, πλεονάσματα και βασικούς οικονομικούς δείκτες να είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν.



Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι είχε θέσει τις ενστάσεις του στην τρόικα, χωρίς όμως να γίνουν δεκτές. Ακολούθησε, σύμφωνα με την αφήγησή του, η εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης επαναδιαπραγμάτευσης, η οποία αποτέλεσε τη βάση για το «Ζάππειο 1».



«Με αποκαλούσαν ειρωνικά Χάρι Πότερ» Ο Σαμαράς αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δεχόταν εκείνη την περίοδο για τις θέσεις του.



Όπως είπε, είχε απέναντί του μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, ενώ κάποιοι τον αποκαλούσαν ειρωνικά «Χάρι Πότερ». Στη συνέχεια επικαλέστηκε τον τότε επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ Ολιβιέ Μπλανσάρ, λέγοντας ότι δύο χρόνια αργότερα αναγνώρισε δημοσίως ότι οι αρχικές εκτιμήσεις για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές ήταν λανθασμένες. «Είχαμε δίκιο», επέμεινε ο Αντώνης Σαμαράς.



Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη διαχείριση του δεύτερου Μνημονίου και στη συνεργασία του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στάση του εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, χαρακτήρισε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 «παγκόσμια έκπληξη», υπενθυμίζοντας ότι το Eurogroup είχε δεσμευθεί από το 2012 πως, εφόσον η Ελλάδα πετύχαινε πρωτογενές πλεόνασμα, θα προχωρούσε η συζήτηση για μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.



«Δεν τα έκανα όλα σωστά» Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε και σε έναν προσωπικό απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής. «Δεν τα έκανα όλα σωστά», παραδέχθηκε, προσθέτοντας όμως ότι προσπάθησε «σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πυξίδα» τις δικές του ιδέες και απόψεις.

Όπως είπε, θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, ακριβώς επειδή διακρίνει τα «σημάδια παρακμής».

«Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος».



Η πρώτη ομιλία στη Βουλή και ο Καραμανλής Ο Αντώνης Σαμαράς γύρισε ακόμη πιο πίσω, στο 1979 και στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Όπως διηγήθηκε, επρόκειτο να μιλήσει για τον προϋπολογισμό ως ειδικός αγορητής για τα έσοδα. Επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε υπουργού Οικονομικών Θανάση Κανελλόπουλου, χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης Βουλής, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε, ο Καραμανλής τού είπε: «Τα πήγες πολύ καλά».

«Ήταν μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή αυτές οι λέξεις», είπε, για να προσθέσει με χιούμορ ότι «αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου», ίσως ο Καραμανλής να μην τον είχε ακούσει.

«Χρειάζεται και τύχη», παρατήρησε, αναφερόμενος στη συνέχεια σε ηγέτες τους οποίους γνώρισε στη διάρκεια της πολιτικής του ζωής, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τον Φρανσουά Μιτεράν, τον Τζορτζ Μπους και τον Μπαράκ Ομπάμα.



«Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία» Επίσης ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

«Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές όσο και με την ισχυρή παρουσία του «κανένα» στις δημοσκοπήσεις.

«Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση», είπε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της ελληνικής περιφέρειας, σημειώνοντας ότι η εγκατάλειψη δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις. «Είμαι σχεδόν 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας και δακρύζεις βλέποντας τα έρημα χωριά. Βλέπεις πάνω απ' όλα το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών», ανέφερε.



«Πρέπει να τελειώνουμε με τη σκέτη, ματαιόδοξη, ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση» Και αμέσως μετά προχώρησε σε μία από τις πιο αιχμηρές αποστροφές της ομιλίας του:



«Πρέπει να τελειώνουμε με τη σκέτη, ματαιόδοξη, ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση».



Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να «τροφοδοτείται η υλιστική και εγωιστική άποψη της ζωής» την ώρα που «υποσκάπτεται και λοιδορείται η πνευματικότητα και η συλλογικότητα».



Στην ίδια γραμμή, αναφέρθηκε στην εθνική συνείδηση, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου αλλά και στην «πολιτική ορθότητα», υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.



Ζήτησε «επιστροφή στην πολιτική των ιδεών και των οραμάτων», υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο όχι μόνο για τη Δημοκρατία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή και, όπως είπε, την «εθνική επιβίωση».



Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, η χώρα κινδυνεύει με «παρατεταμένη παρακμή και έναν επικίνδυνο εθνικό εφησυχασμό».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς συμπύκνωσε τη δική του πολιτική εμπειρία σε δύο φράσεις: «Ποτέ μην πιστέψετε ότι ο κόσμος θα αλλάξει απ’ αυτούς που φωνάζουν πιο δυνατά και μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπειά σας».







06.10.2026, 19:32