Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΚΑ Απάτη e-ΕΦΚΑ Φίλιππος Καμπούρης

Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά

Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε «αχυρανθρώπους», να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε, 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 423 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών που άνοιγαν στο όνομα «αχυρανθρώπων».

Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Οι έρευνες συνεχίζονται.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 423 ΣΧΟΛΙΑ

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