Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου»
Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου»
Η τραγουδίστρια τον αποχαιρέτισε με το αγαπημένο του τραγούδι «Χαλάλιν του» της Καίτης Χωματά
Την τελευταία του πνοή άφησε ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια με μία συγκινητική ανάρτηση.
Η Κατερίνα Στικούδη, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του πατέρα της από τα παιδικά του χρόνια, δηλώνοντας πως ο γιος της του μοιάζει πολύ, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και στον χαρακτήρα του.
Η τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι της Καίτης Χωματά «Χαλάλιν του». Για να τον αποχαιρετίσει σημείωσε αναλυτικά στη λεζάντα: «Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι' γω σ' αυτόν τον κόσμο... Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου... Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε...».
Δείτε την ανάρτηση
Η Κατερίνα Στικούδη δεν μιλούσε συχνά για την οικογένειά της δημόσια, ωστόσο σε συνέντευξή της στο «The 2night Show» τον Δεκέμβριο του 2024, είχε εκφράσει την αγάπη της προς τους γονείς της, συγκινημένη: «Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου και στη μαμά μου ότι τους αγαπώ πολύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να τους το πω, να είναι γεροί».
Όπως είχε αναφέρει, εκείνη η χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για εκείνους: «Να μην αναβάλλουμε πράγματα... Νoμίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι. Πρέπει εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι να το κάνουμε - να πάμε μια βόλτα, ένα σινεμά. Να μην λέμε "αύριο", γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αύριο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα», είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια.
Η Κατερίνα Στικούδη, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του πατέρα της από τα παιδικά του χρόνια, δηλώνοντας πως ο γιος της του μοιάζει πολύ, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και στον χαρακτήρα του.
Η τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι της Καίτης Χωματά «Χαλάλιν του». Για να τον αποχαιρετίσει σημείωσε αναλυτικά στη λεζάντα: «Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι' γω σ' αυτόν τον κόσμο... Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου... Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε...».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Κατερίνα Στικούδη δεν μιλούσε συχνά για την οικογένειά της δημόσια, ωστόσο σε συνέντευξή της στο «The 2night Show» τον Δεκέμβριο του 2024, είχε εκφράσει την αγάπη της προς τους γονείς της, συγκινημένη: «Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου και στη μαμά μου ότι τους αγαπώ πολύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να τους το πω, να είναι γεροί».
Όπως είχε αναφέρει, εκείνη η χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για εκείνους: «Να μην αναβάλλουμε πράγματα... Νoμίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι. Πρέπει εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι να το κάνουμε - να πάμε μια βόλτα, ένα σινεμά. Να μην λέμε "αύριο", γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αύριο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα», είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα