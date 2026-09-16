Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός
Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη, αναγράφεται στη φωτογραφία που ανάρτησε η ηθοποιός
Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος τραγουδιστή, καθώς και να σταματήσουν οι δηλώσεις και τα σχόλια γύρω από τον θάνατό του.
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται η μορφή ενός άντρα να περπατά με γυρισμένη πλάτη. «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη» αναγράφεται πάνω στην εικόνα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σημείωσε: «Και τώρα σιωπή. Λίγος σεβασμός». Η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, ούτε διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη φράση, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία της να μην γίνονται προσβλητικά και άστοχα σχόλια για τον καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που έγινε την Κυριακή στη Νίκαια, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε μιλήσει για τη στιγμή που στάθηκε πάνω από το φέρετρό του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δυσκολευόταν να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή.
«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη "μεγάλη αγρυπνία". Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου» έγραψε χαρακτηριστικά.
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται η μορφή ενός άντρα να περπατά με γυρισμένη πλάτη. «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη» αναγράφεται πάνω στην εικόνα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σημείωσε: «Και τώρα σιωπή. Λίγος σεβασμός». Η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, ούτε διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη φράση, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία της να μην γίνονται προσβλητικά και άστοχα σχόλια για τον καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που έγινε την Κυριακή στη Νίκαια, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε μιλήσει για τη στιγμή που στάθηκε πάνω από το φέρετρό του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δυσκολευόταν να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή.
«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη "μεγάλη αγρυπνία". Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου» έγραψε χαρακτηριστικά.
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