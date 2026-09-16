ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός
GALA
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός

Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη, αναγράφεται στη φωτογραφία που ανάρτησε η ηθοποιός

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: Και τώρα σιωπή, λίγος σεβασμός
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος τραγουδιστή, καθώς και να σταματήσουν οι δηλώσεις και τα σχόλια γύρω από τον θάνατό του.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται η μορφή ενός άντρα να περπατά με γυρισμένη πλάτη. «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη» αναγράφεται πάνω στην εικόνα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σημείωσε: «Και τώρα σιωπή. Λίγος σεβασμός». Η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, ούτε διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη φράση, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία της να μην γίνονται προσβλητικά και άστοχα σχόλια για τον καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που έγινε την Κυριακή στη Νίκαια, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε μιλήσει για τη στιγμή που στάθηκε πάνω από το φέρετρό του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δυσκολευόταν να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω.  Στη "μεγάλη αγρυπνία". Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη.  Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης