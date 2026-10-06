Ταξιάρχης Χάνος: Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, με ξέρουν από το «Στη εννέα» από το «Είσαι το Ταίρι μου»
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Ταξιάρχης Χάνος Καριέρα

Ταξιάρχης Χάνος: Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, με ξέρουν από το «Στη εννέα» από το «Είσαι το Ταίρι μου»

Αυτό είναι το τέλος, σχολίασε ο ηθοποιός

Ταξιάρχης Χάνος: Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, με ξέρουν από το «Στη εννέα» από το «Είσαι το Ταίρι μου»
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Ένα παράπονο εξέφρασε ο Ταξιάρχης Χάνος μετά από τέσσερις δεκαετίες στην υποκριτική. Μιλώντας με μια δόση πικρίας, ο ηθοποιός εξήγησε πως, αν και μετρά σαράντα χρόνια στο αρχαίο δράμα, ο κόσμος τον ξέρει από μία ατάκα του από τη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου».

«Μετά από σαράντα χρόνια, πέντε χρόνια στο Αρχαίο Δράμα και με ξέρουν από το “Στη εννέα”. Αυτό είναι το τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Π.Ο.Π. Μαγειρική», το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την επαγγελματική πορεία ως έναν διαρκή «μαραθώνιο», με συνεχείς κύκλους αναζήτησης εργασίας και έντονη ανασφάλεια για το επόμενο βήμα. Όπως ανέφερε: «Είναι μια διαδρομή, είναι ένας μαραθώνιος. Βγαίνεις, είσαι τυχερός, κάνεις μια εργασία και μετά πρέπει ξανά να επανέλθεις. Ψάχνουμε δουλειά κάθε τρίμηνο, κάθε πεντάμηνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το διαχειριστείς αυτό. Τεράστια ανασφάλεια».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η ανάγκη μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει και σε επαγγελματικούς συμβιβασμούς. «Η ανάγκη μάς οδηγεί πάρα πολλές φορές. Η ανάγκη του τι χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας και στον χρόνο που είμαστε. Όταν είσαι 18 χρονών είναι αλλιώς, όταν είσαι 40, 50 είναι αλλιώς», πρόσθεσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:50


Ο Ταξιάρχης Χάνος στο «Είσαι το Ταίρι μου»

Είσαι το ταίρι μου - στη εννέα


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Φωτογραφία: NDPPHOTO
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