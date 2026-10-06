Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37: Το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη με την Τέιλορ Σουίφτ για να το γιορτάσουν, δείτε φωτογραφίες
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γενέθλια

Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37: Το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη με την Τέιλορ Σουίφτ για να το γιορτάσουν, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι γευμάτισε σε ιταλικό εστιατόριο στο Σόχο - Δεν άφησαν ο ένας το χέρι του άλλου

Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37: Το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη με την Τέιλορ Σουίφτ για να το γιορτάσουν, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 37 έκλεισε ο Τράβις Κέλσι και θέλησε να το γιορτάσει με τη σύζυγό του Τέιλορ Σουίφτ, με ένα ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το ζευγάρι βρέθηκε σε ιταλικό εστιατόριο στη γειτονιά Σόχο, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν τον σταρ του NFL και την τραγουδίστρια κατά την άφιξή τους, λίγο αφότου κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Η 36χρονη Σουίφτ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μαύρο μίντι φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα στο τελείωμα, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα με λεπτά λουράκια και ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ. Ο 37χρονος Κέλσι, από την άλλη πλευρά, φόρεσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και δερμάτινα παπούτσια.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37: Το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη με την Τέιλορ Σουίφτ για να το γιορτάσουν, δείτε φωτογραφίες
Ο Τράβις Κέλσι έκλεισε τα 37: Το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη με την Τέιλορ Σουίφτ για να το γιορτάσουν, δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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