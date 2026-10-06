Eurovision: Αποχωρεί η Τσεχία για οικονομικούς λόγους
Eurovision: Αποχωρεί η Τσεχία για οικονομικούς λόγους
Η δημόσια ραδιοτηλεόραση εξήγησε ότι οι δαπάνες που απαιτεί η συμμετοχή δεν επιτρέπουν στη χώρα να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση του 2027
Η Τσεχία δεν θα πάρει μέρος στη Eurovision του 2027, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση Česká televize (ČT) γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ο διαγωνισμός δεν πρόκειται επίσης να μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο.
Η ČT ανακοίνωσε την απόφασή της την Τρίτη μέσω των social media, εξηγώντας ότι οι οικονομικές πιέσεις και οι δαπάνες που απαιτεί η συμμετοχή στη Eurovision δεν επιτρέπουν στη χώρα να δώσει το «παρών» στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.
Την ίδια ώρα, η τσεχική δημόσια ραδιοτηλεόραση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να επιστρέψει στη Eurovision στο μέλλον. Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι αντιλαμβάνεται τις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.
Όπως σημείωσε, η αποχώρηση της Τσεχίας είναι ενδεικτική των ευρύτερων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το Yle.
Η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Τσεχίας βρίσκονται αντιμέτωπα με περικοπές στον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο νομοθετικών αλλαγών που προβλέπουν την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησής τους μέσω τέλους αδείας.
Η Τσεχία έχει συμμετάσχει συνολικά 14 φορές στη Eurovision. Στο παρελθόν είχε αποχωρήσει για αρκετά χρόνια έπειτα από χαμηλές επιδόσεις, πριν επιστρέψει στον διαγωνισμό το 2015.
Η ČT ανακοίνωσε την απόφασή της την Τρίτη μέσω των social media, εξηγώντας ότι οι οικονομικές πιέσεις και οι δαπάνες που απαιτεί η συμμετοχή στη Eurovision δεν επιτρέπουν στη χώρα να δώσει το «παρών» στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.
Την ίδια ώρα, η τσεχική δημόσια ραδιοτηλεόραση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να επιστρέψει στη Eurovision στο μέλλον. Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι αντιλαμβάνεται τις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.
Όπως σημείωσε, η αποχώρηση της Τσεχίας είναι ενδεικτική των ευρύτερων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το Yle.
Η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Τσεχίας βρίσκονται αντιμέτωπα με περικοπές στον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο νομοθετικών αλλαγών που προβλέπουν την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησής τους μέσω τέλους αδείας.
Η Τσεχία έχει συμμετάσχει συνολικά 14 φορές στη Eurovision. Στο παρελθόν είχε αποχωρήσει για αρκετά χρόνια έπειτα από χαμηλές επιδόσεις, πριν επιστρέψει στον διαγωνισμό το 2015.
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