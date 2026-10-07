Η Κρίστα Πάικ συνήλθε μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης: Έχει τις αισθήσεις της και μιλά, λένε οι δικηγόροι της
Η Κρίστα Πάικ συνήλθε μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης: Έχει τις αισθήσεις της και μιλά, λένε οι δικηγόροι της
Επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης – Παραμένει στο νοσοκομείο με αβέβαιη πρόγνωση και αναμένεται μακρά ανάρρωση
Η Κρίστα Πάικ, η καταδικασμένη σε θάνατο κρατούμενη στο Τενεσί που επέζησε από την απόπειρα εκτέλεσής της, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλά, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να λαμβάνει εντατική ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της την Τρίτη.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πρώτη σαφή ένδειξη βελτίωσης της κατάστασής της από την περασμένη Τετάρτη, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από φυλακή του Νάσβιλ στο νοσοκομείο, μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσής της.
Όπως πρόσθεσαν, παρά τις σοβαρές βλάβες που υπέστη στα χέρια της, η Πάικ εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
«Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής. Η πρόγνωσή της παραμένει ασαφής, αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, αναμένουμε ότι θα χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης», ανέφεραν ακόμη.
Οι συνήγοροί της εξέφρασαν επίσης την ευγνωμοσύνη τους προς τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι «αντιμετώπισαν την Κρίστα σαν άνθρωπο και της παρείχαν εξαιρετική φροντίδα».
Μετά την αποτυχία της διαδικασίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση.
Η ανακοίνωση των δικηγόρων της αποτελεί την πρώτη ενημέρωση που δείχνει ουσιαστική βελτίωση της υγείας της, αν και, όπως επισημαίνουν, η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη και η αποκατάστασή της αναμένεται να είναι μακρά.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πρώτη σαφή ένδειξη βελτίωσης της κατάστασής της από την περασμένη Τετάρτη, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από φυλακή του Νάσβιλ στο νοσοκομείο, μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσής της.
«Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής»«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, η Κρίστα Πάικ έχει τις αισθήσεις της, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε ανακοίνωσή τους.
Όπως πρόσθεσαν, παρά τις σοβαρές βλάβες που υπέστη στα χέρια της, η Πάικ εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
«Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής. Η πρόγνωσή της παραμένει ασαφής, αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, αναμένουμε ότι θα χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης», ανέφεραν ακόμη.
Οι συνήγοροί της εξέφρασαν επίσης την ευγνωμοσύνη τους προς τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι «αντιμετώπισαν την Κρίστα σαν άνθρωπο και της παρείχαν εξαιρετική φροντίδα».
Επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάληςΗ Πάικ επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του ισχυρού βαρβιτουρικού που χρησιμοποιείται στις θανατηφόρες ενέσεις, ενώ οι αρχές του Τενεσί επιχειρούσαν να εκτελέσουν τη θανατική ποινή σε βάρος της.
Μετά την αποτυχία της διαδικασίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση.
Η ανακοίνωση των δικηγόρων της αποτελεί την πρώτη ενημέρωση που δείχνει ουσιαστική βελτίωση της υγείας της, αν και, όπως επισημαίνουν, η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη και η αποκατάστασή της αναμένεται να είναι μακρά.
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