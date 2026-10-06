Η Τζέσικα Τσαστέιν μεταμορφώνεται σε σταρ της κάντρι στην ταινία «Heartland», δείτε το τρέιλερ
Η Τζέσικα Τσαστέιν μεταμορφώνεται σε σταρ της κάντρι στην ταινία «Heartland», δείτε το τρέιλερ
Η Μίστι Τζόουνς, βγαίνει από την απομόνωση για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης μουσικού της κάντρι, αναφέρει η σύνοψη
Σε μια τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής μεταμορφώεται ξανά η Τζέσικα Τσαστέιν. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της νέας ταινίας της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού με τίτλο «Heartland», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Γκάρετ Χέντλαντ, Ρος Λιντς, Πολ Σπαρκς και Τζον Χοκς.
Η Τσαστέιν υποδύεται μια σταρ της κάντρι που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία επιστρέφει στο Νάσβιλ για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, προκειμένου να αναζητήσει την ανιψιά της που έχει πρόσφατα εξαφανιστεί. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι αρκετά πρόσωπα από τη μουσική βιομηχανία δεν θέλουν να αρχίσει να ψάχνει τις υποθέσεις τους.
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Η πρώην θρύλος της κάντρι, Μίστι Τζόουνς, βγαίνει από την απομόνωση για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης μουσικού της κάντρι, και αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με το δικό της παρελθόν αλλά και με τη σκοτεινή πλευρά του Νάσβιλ. Η αναζήτησή της αποκαλύπτει μια θολή και σκοτεινή πλευρά του Νάσβιλ, όπου κανείς, ούτε καν η ίδια η Μίστι, δεν είναι αυτό που φαίνεται».
Στην ταινία εμφανίζεται επίσης η σταρ της κάντρι Τζένιφερ Νετλς, γνωστή από το συγκρότημα Sugarland, καθώς και η Κάρτερ Φέιθ, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.
Το τρέιλερ της ταινίας
Η Τσαστέιν δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι η ερμηνεία της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Τάμι Γουάινετ, στη μίνι σειρά του 2022 «George and Tammy» —για την οποία ήταν υποψήφια για Emmy το 2023— της έδωσε «ένα κάπως άδικο πλεονέκτημα» στην προετοιμασία της για τον ρόλο μιας σταρ της κάντρι.
«Το ότι πλησίασα τη Μίστι έχοντας κάπου μέσα στο DNA μου την Τάμι ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Μπορούσα να αντλήσω από εκείνη την κατανόηση του τι κάνει η απόλυτη διασημότητα σε έναν άνθρωπο, αλλά και της αθωότητας που με κάποιον τρόπο μπορεί να επιβιώνει παράλληλα. Η Μίστι έχει ζήσει μια τεράστια δημόσια ζωή και ήθελα να νιώθεις όλη αυτή την ιστορία χωρίς να χρειάζεται ποτέ να την εξηγήσει. Ευτυχώς, η Τάμι με είχε ήδη στείλει στο μεταπτυχιακό της κάντρι μουσικής», ανέφερε.
Το «Heartland» υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η Σάνα Φέστε, η οποία είχε εξερευνήσει ξανά τον κόσμο των μουσικών της κάντρι με την ταινία «Country Strong» του 2010, με πρωταγωνιστές την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Τιμ ΜακΓκρο. Στην ίδια ταινία είχε εμφανιστεί και ο 41χρονος σήμερα Γκάρετ Χέντλαντ.
Η Φέστε δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι ήθελε να αποτυπώσει το Νάσβιλ «μέσα από το πρίσμα ενός φιλμ νουάρ, εξερευνώντας παράλληλα μια πιο σκοτεινή πλευρά της πόλης» και να τοποθετήσει «μια σύνθετη, βαθιά ατελή γυναίκα στο επίκεντρο», μέσα από τον χαρακτήρα της Τσαστέιν.
«Κάθε φορά που νόμιζα ότι καταλάβαινα τι είδους ταινία διάβαζα, άλλαζε κατεύθυνση, και αυτό μου άρεσε πολύ», δήλωσε πρόσφατα η Τσαστέιν για την ιστορία. «Η Μίστι ήταν ακαταμάχητη για μένα, επειδή δεν απολογείται καθόλου για το ποια είναι. Είναι απερίσκεπτη, αστεία, βαθιά ευάλωτη και πραγματικά πληγωμένη. Εξαφανίστηκε από αυτόν τον κόσμο αντί να συνεχίσει να κυνηγά την επιτυχία, και αυτό το βρήκα συναρπαστικό».
«Υπάρχει κάτι σχεδόν επικίνδυνο πάνω της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια. Έπειτα γνώρισα τη Σάνα, τη συμπάθησα αμέσως και σκέφτηκα: “Τώρα θέλω πραγματικά να δω τι θα συμβεί αν κάνουμε μαζί αυτή την ταινία”», συνέχισε.
Το «Heartland» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 13 Νοεμβρίου.
Η Τσαστέιν υποδύεται μια σταρ της κάντρι που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία επιστρέφει στο Νάσβιλ για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, προκειμένου να αναζητήσει την ανιψιά της που έχει πρόσφατα εξαφανιστεί. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι αρκετά πρόσωπα από τη μουσική βιομηχανία δεν θέλουν να αρχίσει να ψάχνει τις υποθέσεις τους.
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Η πρώην θρύλος της κάντρι, Μίστι Τζόουνς, βγαίνει από την απομόνωση για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης μουσικού της κάντρι, και αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με το δικό της παρελθόν αλλά και με τη σκοτεινή πλευρά του Νάσβιλ. Η αναζήτησή της αποκαλύπτει μια θολή και σκοτεινή πλευρά του Νάσβιλ, όπου κανείς, ούτε καν η ίδια η Μίστι, δεν είναι αυτό που φαίνεται».
Στην ταινία εμφανίζεται επίσης η σταρ της κάντρι Τζένιφερ Νετλς, γνωστή από το συγκρότημα Sugarland, καθώς και η Κάρτερ Φέιθ, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.
Το τρέιλερ της ταινίας
Η Τσαστέιν δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι η ερμηνεία της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Τάμι Γουάινετ, στη μίνι σειρά του 2022 «George and Tammy» —για την οποία ήταν υποψήφια για Emmy το 2023— της έδωσε «ένα κάπως άδικο πλεονέκτημα» στην προετοιμασία της για τον ρόλο μιας σταρ της κάντρι.
«Το ότι πλησίασα τη Μίστι έχοντας κάπου μέσα στο DNA μου την Τάμι ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Μπορούσα να αντλήσω από εκείνη την κατανόηση του τι κάνει η απόλυτη διασημότητα σε έναν άνθρωπο, αλλά και της αθωότητας που με κάποιον τρόπο μπορεί να επιβιώνει παράλληλα. Η Μίστι έχει ζήσει μια τεράστια δημόσια ζωή και ήθελα να νιώθεις όλη αυτή την ιστορία χωρίς να χρειάζεται ποτέ να την εξηγήσει. Ευτυχώς, η Τάμι με είχε ήδη στείλει στο μεταπτυχιακό της κάντρι μουσικής», ανέφερε.
Το «Heartland» υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η Σάνα Φέστε, η οποία είχε εξερευνήσει ξανά τον κόσμο των μουσικών της κάντρι με την ταινία «Country Strong» του 2010, με πρωταγωνιστές την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Τιμ ΜακΓκρο. Στην ίδια ταινία είχε εμφανιστεί και ο 41χρονος σήμερα Γκάρετ Χέντλαντ.
Η Φέστε δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι ήθελε να αποτυπώσει το Νάσβιλ «μέσα από το πρίσμα ενός φιλμ νουάρ, εξερευνώντας παράλληλα μια πιο σκοτεινή πλευρά της πόλης» και να τοποθετήσει «μια σύνθετη, βαθιά ατελή γυναίκα στο επίκεντρο», μέσα από τον χαρακτήρα της Τσαστέιν.
«Κάθε φορά που νόμιζα ότι καταλάβαινα τι είδους ταινία διάβαζα, άλλαζε κατεύθυνση, και αυτό μου άρεσε πολύ», δήλωσε πρόσφατα η Τσαστέιν για την ιστορία. «Η Μίστι ήταν ακαταμάχητη για μένα, επειδή δεν απολογείται καθόλου για το ποια είναι. Είναι απερίσκεπτη, αστεία, βαθιά ευάλωτη και πραγματικά πληγωμένη. Εξαφανίστηκε από αυτόν τον κόσμο αντί να συνεχίσει να κυνηγά την επιτυχία, και αυτό το βρήκα συναρπαστικό».
«Υπάρχει κάτι σχεδόν επικίνδυνο πάνω της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια. Έπειτα γνώρισα τη Σάνα, τη συμπάθησα αμέσως και σκέφτηκα: “Τώρα θέλω πραγματικά να δω τι θα συμβεί αν κάνουμε μαζί αυτή την ταινία”», συνέχισε.
Το «Heartland» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 13 Νοεμβρίου.
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