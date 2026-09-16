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Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
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Γιώργος Μαζωνάκης Απόστολος Γκλέτσος

Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός ερμήνευσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη και με συνοδεία κιθάρας

Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
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Τραγουδώντας το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε ο Απόστολος Γκλέτσος το δικό του «αντίο» στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε τους στίχους κατά την επίσκεψή του σε μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας, στον λογαριασμό του οποίου στο Instagram δημοσιεύθηκε το σχετικό βίντεο.



Στον ίδιο λογαριασμό αναρτήθηκε και ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ο Απόστολος Γκλέτσος ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία κιθάρας.

«Καλό ταξίδι» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

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