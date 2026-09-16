Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε σε μπαρμπέρικο το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός ερμήνευσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη και με συνοδεία κιθάρας
Τραγουδώντας το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε ο Απόστολος Γκλέτσος το δικό του «αντίο» στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε τους στίχους κατά την επίσκεψή του σε μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας, στον λογαριασμό του οποίου στο Instagram δημοσιεύθηκε το σχετικό βίντεο.
Στον ίδιο λογαριασμό αναρτήθηκε και ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ο Απόστολος Γκλέτσος ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία κιθάρας.
«Καλό ταξίδι» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.
Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε τους στίχους κατά την επίσκεψή του σε μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας, στον λογαριασμό του οποίου στο Instagram δημοσιεύθηκε το σχετικό βίντεο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στον ίδιο λογαριασμό αναρτήθηκε και ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ο Απόστολος Γκλέτσος ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία κιθάρας.
«Καλό ταξίδι» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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