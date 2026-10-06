Λίλα Μπακλέση: Ο πρώτος καιρός με το μωρό είναι δύσκολος, με άγχος αλλά και πολλή αγάπη
Λίλα Μπακλέση: Ο πρώτος καιρός με το μωρό είναι δύσκολος, με άγχος αλλά και πολλή αγάπη
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον γιο της τον Αύγουστο
Δύσκολος είναι ο πρώτος καιρός με το μωρό, όπως εξομολογήθηκε η Λίλα Μπακλέση, παρόλα αυτά, τόνισε πως υπάρχει πολλή αγάπη.
Η ηθοποιός, σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά τη γέννηση του γιου της, με την ίδια να απαντά αρχικά: «Ο πρώτος καιρός με το μωρό είναι... πολύ εύκολος», ξεσπώντας σε γέλια.
Στη συνέχεια, ωστόσο, δήλωσε πως όλα κυλούν όπως θα έπρεπε: «Όχι, εντάξει, είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δύσκολος, με πολλή αγάπη και με άγχος», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
Η Λίλα Μπακλέση έφερε στον κόσμο το παιδί της τον Αύγουστο και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας πως ο τοκετός κράτησε 27 ώρες.
Στη λεζάντα έγραψε αναλυτικά: «Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα. Τον γιατρό μου που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος».
Και πρόσθεσε: «Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Τη μαία μου, που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει τον στόχο μας. Τον Χρήστο Φίλη που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό. Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε πού θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή».
Η ηθοποιός, σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά τη γέννηση του γιου της, με την ίδια να απαντά αρχικά: «Ο πρώτος καιρός με το μωρό είναι... πολύ εύκολος», ξεσπώντας σε γέλια.
Στη συνέχεια, ωστόσο, δήλωσε πως όλα κυλούν όπως θα έπρεπε: «Όχι, εντάξει, είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δύσκολος, με πολλή αγάπη και με άγχος», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
Η Λίλα Μπακλέση έφερε στον κόσμο το παιδί της τον Αύγουστο και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας πως ο τοκετός κράτησε 27 ώρες.
Στη λεζάντα έγραψε αναλυτικά: «Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα. Τον γιατρό μου που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος».
Και πρόσθεσε: «Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Τη μαία μου, που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει τον στόχο μας. Τον Χρήστο Φίλη που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό. Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε πού θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα