Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
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Έμιλι Ραταϊκόφσκι Ρομέν Γαβράς Ρένα Μόρφη

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες

Το μοντέλο ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σκηνοθέτη και σύντροφό της στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
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Στην Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Το διάσημο μοντέλο ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σύντροφό της, τον Ρομέν Γαβρά, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία» που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Μετά την προβολή, η Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να γευματίζει με τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο, όπου δοκίμασε γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Στην παρέα τους ήταν και η Ρένα Μόρφη

Δείτε φωτογραφίες

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
15 ΣΧΟΛΙΑ

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