Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς γευμάτισαν με τη Ρένα Μόρφη, δείτε εικόνες
Το μοντέλο ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σκηνοθέτη και σύντροφό της στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Στην Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Το διάσημο μοντέλο ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σύντροφό της, τον Ρομέν Γαβρά, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία» που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
Μετά την προβολή, η Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να γευματίζει με τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο, όπου δοκίμασε γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Στην παρέα τους ήταν και η Ρένα Μόρφη.
Δείτε φωτογραφίες
Μετά την προβολή, η Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να γευματίζει με τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο, όπου δοκίμασε γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Στην παρέα τους ήταν και η Ρένα Μόρφη.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα