Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε από σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί, τον ευχαριστώ για το μάθημα που μου έδωσε
Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε από σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί, τον ευχαριστώ για το μάθημα που μου έδωσε
«Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα» είπε ο Γιάννης Χαρούλης για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Τον δικό του αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών έδωσε ο Γιάννης Χαρούλης σε συναυλία του το βράδυ της Τρίτης.
«Πολύ στεναχωρήθηκα» είπε αρχικά ο Γιάννης Χαρούλης για τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη, προσθέτοντας για τον συνάδελφό του «ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλο ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο», με τους θεατές να χειροκροτούν.
Ο Γιάννης Χαρούλης αναφέρθηκε, επίσης, και σε ένα «μάθημα» που πήρε από τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είπε χαρακτηριστικά «κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο "σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο". Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα».
Δείτε το βίντεο
«Πολύ στεναχωρήθηκα» είπε αρχικά ο Γιάννης Χαρούλης για τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη, προσθέτοντας για τον συνάδελφό του «ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλο ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο», με τους θεατές να χειροκροτούν.
Ο Γιάννης Χαρούλης αναφέρθηκε, επίσης, και σε ένα «μάθημα» που πήρε από τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είπε χαρακτηριστικά «κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο "σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο". Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα».
Δείτε το βίντεο
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