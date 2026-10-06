Η FKA Twigs κατέληξε σε συμβιβασμό στη δικαστική διαμάχη με τον Σάια ΛαΜπεφ: Δεν δεσμεύεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας
Η FKA Twigs κατέληξε σε συμβιβασμό στη δικαστική διαμάχη με τον Σάια ΛαΜπεφ: Δεν δεσμεύεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας
Δικαστής έκρινε ότι η τραγουδίστρια είναι ελεύθερη να μιλήσει για τη δική της εμπειρία και να στηρίζει φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς της επιλογής της χωρίς τον φόβο αντιποίνων
Σε συμβιβασμό στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της, Σάια ΛαΜπεφ, κατέληξε η FKA Twigs, με δικαστή να κρίνει ότι η τραγουδίστρια δεν θα δεσμεύεται πλέον από συμφωνία εμπιστευτικότητας.
«Στο πλαίσιο της επίλυσης της υπόθεσης, ο εναγόμενος Σάια ΛαΜπεφ συμφώνησε ότι οι ρήτρες εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονταν στον συμβιβασμό του Ιουνίου 2025 για την αγωγή του 2020 καταργούνται και είναι άκυρες. Ως εκ τούτου, η παρούσα διαδικασία πέτυχε τον σκοπό της», αναφέρεται σε έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες που εξασφάλισε η Daily Mail
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας παραβίαζε τον νόμο Stand Together Against Non-Disclosure Act της Καλιφόρνιας, ο οποίος ψηφίστηκε το 2018 και απαγορεύει ρήτρες εμπιστευτικότητας σε συμφωνίες συμβιβασμού που αφορούν σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις λόγω φύλου.
Στον συμβιβασμό σημειώνεται ακόμη ότι η 38χρονη τραγουδίστρια είναι πλέον «ελεύθερη να μιλήσει για τη δική της εμπειρία και να στηρίζει φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς της επιλογής της χωρίς τον φόβο αντιποίνων».
Σε δήλωσή του στη Daily Mail, ο δικηγόρος της, Μάθιου Ρόζενγκαρτ —ο οποίος είχε εκπροσωπήσει και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη δικαστική υπόθεση για την κηδεμονία της— ανέφερε: «Η Twigs υπερασπίστηκε κάτι μεγαλύτερο από την ίδια, τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή η νίκη της επιτρέπει να μιλήσει για την εμπειρία της, να υπερασπιστεί άλλες γυναίκες που ενδεχομένως να έχουν λιγότερα μέσα και να στηρίξει τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που επιλέγει».
Στο κείμενο του συμβιβασμού αναφέρεται ακόμη ότι η συμφωνία «αποτελεί μια σημαντική νίκη για την αρχή ότι οι γυναίκες που μιλούν δημόσια για σεξουαλική κακοποίηση δεν θα πρέπει να φιμώνονται μέσω συμφωνιών εμπιστευτικότητας που παραβιάζουν τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας».
Επίσης, αναφέρεται ότι: «Η FKA Twigs είναι περήφανη που μπορεί να συνεχίσει να μιλά για την εμπειρία της και να στηρίζει άλλες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να μην έχουν τους πόρους για να μιλήσουν δημόσια και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».
Άλλο δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε δείχνει ότι η υπόθεση αναμένεται να κλείσει και επίσημα σε ακρόαση στις 4 Δεκεμβρίου, στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk. Η Twigs είχε καταθέσει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αγωγή κατά του ΛαΜπεφ τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας ότι εκείνος «προσπαθούσε να ελέγχει την Ταλία Μπάρνετ για το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας».
Ο Ρόζενγκαρτ είχε εξηγήσει τότε ότι η νομική ενέργεια έγινε ως απάντηση στην προσπάθεια του ΛαΜπεφ «να εκφοβίσει και να πιέσει την FKA Twigs μέσω μιας αβάσιμης και παράνομης μυστικής διαιτησίας που κίνησε εναντίον της τον Δεκέμβριο, με στόχο να αποσπάσει χρήματα από εκείνη».
Η Twigs και ο ΛαΜπεφ, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Honey Boy», διατηρούσαν σχέση για περίπου εννέα μήνες, από τα μέσα του 2018 έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2019.
«Στο πλαίσιο της επίλυσης της υπόθεσης, ο εναγόμενος Σάια ΛαΜπεφ συμφώνησε ότι οι ρήτρες εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονταν στον συμβιβασμό του Ιουνίου 2025 για την αγωγή του 2020 καταργούνται και είναι άκυρες. Ως εκ τούτου, η παρούσα διαδικασία πέτυχε τον σκοπό της», αναφέρεται σε έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες που εξασφάλισε η Daily Mail
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας παραβίαζε τον νόμο Stand Together Against Non-Disclosure Act της Καλιφόρνιας, ο οποίος ψηφίστηκε το 2018 και απαγορεύει ρήτρες εμπιστευτικότητας σε συμφωνίες συμβιβασμού που αφορούν σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις λόγω φύλου.
Στον συμβιβασμό σημειώνεται ακόμη ότι η 38χρονη τραγουδίστρια είναι πλέον «ελεύθερη να μιλήσει για τη δική της εμπειρία και να στηρίζει φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς της επιλογής της χωρίς τον φόβο αντιποίνων».
Σε δήλωσή του στη Daily Mail, ο δικηγόρος της, Μάθιου Ρόζενγκαρτ —ο οποίος είχε εκπροσωπήσει και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη δικαστική υπόθεση για την κηδεμονία της— ανέφερε: «Η Twigs υπερασπίστηκε κάτι μεγαλύτερο από την ίδια, τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή η νίκη της επιτρέπει να μιλήσει για την εμπειρία της, να υπερασπιστεί άλλες γυναίκες που ενδεχομένως να έχουν λιγότερα μέσα και να στηρίξει τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που επιλέγει».
FKA Twigs wins lawsuit against Shia LaBeouf as judge rules NDA is 'terminated and void' https://t.co/8Xg3T1iq81— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2026
Επίσης, αναφέρεται ότι: «Η FKA Twigs είναι περήφανη που μπορεί να συνεχίσει να μιλά για την εμπειρία της και να στηρίζει άλλες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να μην έχουν τους πόρους για να μιλήσουν δημόσια και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».
Άλλο δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε δείχνει ότι η υπόθεση αναμένεται να κλείσει και επίσημα σε ακρόαση στις 4 Δεκεμβρίου, στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk. Η Twigs είχε καταθέσει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αγωγή κατά του ΛαΜπεφ τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας ότι εκείνος «προσπαθούσε να ελέγχει την Ταλία Μπάρνετ για το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας».
Ο Ρόζενγκαρτ είχε εξηγήσει τότε ότι η νομική ενέργεια έγινε ως απάντηση στην προσπάθεια του ΛαΜπεφ «να εκφοβίσει και να πιέσει την FKA Twigs μέσω μιας αβάσιμης και παράνομης μυστικής διαιτησίας που κίνησε εναντίον της τον Δεκέμβριο, με στόχο να αποσπάσει χρήματα από εκείνη».
Η Twigs και ο ΛαΜπεφ, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Honey Boy», διατηρούσαν σχέση για περίπου εννέα μήνες, από τα μέσα του 2018 έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2019.
Η τραγουδίστρια κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή εναντίον του το 2020, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση συναισθηματικής οδύνης. Υποστήριξε ακόμη ότι εκείνος «της μετέδωσε εν γνώσει του σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα» και ότι την υπέβαλλε σε «συνεχή λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση».
Ο ΛαΜπεφ είχε αρνηθεί τις καταγγελίες της Twigs, ωστόσο είχε παραδεχτεί τότε στους New York Times ότι είχε «ιστορικό στο να πληγώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά» του. «Δεν είμαι σε θέση να πω σε κανέναν πώς τον έκανε να αισθανθεί η συμπεριφορά μου. Δεν έχω δικαιολογίες για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητά μου, παρά μόνο εξηγήσεις που έδινα στον εαυτό μου», είχε δηλώσει.
«Για χρόνια υπήρξα κακοποιητικός απέναντι στον εαυτό μου και στους ανθρώπους γύρω μου... Ντρέπομαι για αυτό το παρελθόν και λυπάμαι για όσους πλήγωσα», είχε προσθέσει. Η αγωγή του 2020 έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις 23 Ιουλίου 2025, ενώ όλες οι αξιώσεις απορρίφθηκαν οριστικά.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ΛαΜπεφ απαίτησε χρήματα από την πρώην σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη παραβίασε τους όρους του συμβιβασμού σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter το φθινόπωρο του 2025. Αυτό οδήγησε την FKA Twigs στην κατάθεση της νέας αγωγής.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο ΛαΜπεφ βρέθηκε αντιμέτωπος και με νέα νομικά προβλήματα. Στις 17 Φεβρουαρίου συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για δύο πλημμεληματικές κατηγορίες σωματικής επίθεσης, έπειτα από φερόμενο καβγά σε μπαρ.
Αργότερα τον ίδιο μήνα συνελήφθη εκ νέου για πλημμεληματική κατηγορία απλής σωματικής επίθεσης, η οποία φέρεται να συνδεόταν με το ίδιο περιστατικό. Τον Ιούνιο δήλωσε ένοχος και του επιβλήθηκαν δύο χρόνια επιτηρούμενης αναστολής, καθώς και ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.
Ο ΛαΜπεφ είχε αρνηθεί τις καταγγελίες της Twigs, ωστόσο είχε παραδεχτεί τότε στους New York Times ότι είχε «ιστορικό στο να πληγώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά» του. «Δεν είμαι σε θέση να πω σε κανέναν πώς τον έκανε να αισθανθεί η συμπεριφορά μου. Δεν έχω δικαιολογίες για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητά μου, παρά μόνο εξηγήσεις που έδινα στον εαυτό μου», είχε δηλώσει.
«Για χρόνια υπήρξα κακοποιητικός απέναντι στον εαυτό μου και στους ανθρώπους γύρω μου... Ντρέπομαι για αυτό το παρελθόν και λυπάμαι για όσους πλήγωσα», είχε προσθέσει. Η αγωγή του 2020 έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις 23 Ιουλίου 2025, ενώ όλες οι αξιώσεις απορρίφθηκαν οριστικά.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ΛαΜπεφ απαίτησε χρήματα από την πρώην σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη παραβίασε τους όρους του συμβιβασμού σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter το φθινόπωρο του 2025. Αυτό οδήγησε την FKA Twigs στην κατάθεση της νέας αγωγής.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο ΛαΜπεφ βρέθηκε αντιμέτωπος και με νέα νομικά προβλήματα. Στις 17 Φεβρουαρίου συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για δύο πλημμεληματικές κατηγορίες σωματικής επίθεσης, έπειτα από φερόμενο καβγά σε μπαρ.
Αργότερα τον ίδιο μήνα συνελήφθη εκ νέου για πλημμεληματική κατηγορία απλής σωματικής επίθεσης, η οποία φέρεται να συνδεόταν με το ίδιο περιστατικό. Τον Ιούνιο δήλωσε ένοχος και του επιβλήθηκαν δύο χρόνια επιτηρούμενης αναστολής, καθώς και ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.
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