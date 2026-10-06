Η FKA Twigs κατέληξε σε συμβιβασμό στη δικαστική διαμάχη με τον Σάια ΛαΜπεφ: Δεν δεσμεύεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας

Η τραγουδίστρια κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή εναντίον του το 2020, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση συναισθηματικής οδύνης. Υποστήριξε ακόμη ότι εκείνος «της μετέδωσε εν γνώσει του σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα» και ότι την υπέβαλλε σε «συνεχή λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση».Ο ΛαΜπεφ είχε αρνηθεί τις καταγγελίες της Twigs, ωστόσο είχε παραδεχτεί τότε στους New York Times ότι είχε «ιστορικό στο να πληγώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά» του. «Δεν είμαι σε θέση να πω σε κανέναν πώς τον έκανε να αισθανθεί η συμπεριφορά μου. Δεν έχω δικαιολογίες για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητά μου, παρά μόνο εξηγήσεις που έδινα στον εαυτό μου», είχε δηλώσει.«Για χρόνια υπήρξα κακοποιητικός απέναντι στον εαυτό μου και στους ανθρώπους γύρω μου... Ντρέπομαι για αυτό το παρελθόν και λυπάμαι για όσους πλήγωσα», είχε προσθέσει. Η αγωγή του 2020 έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις 23 Ιουλίου 2025, ενώ όλες οι αξιώσεις απορρίφθηκαν οριστικά.Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ΛαΜπεφ απαίτησε χρήματα από την πρώην σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη παραβίασε τους όρους του συμβιβασμού σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter το φθινόπωρο του 2025. Αυτό οδήγησε την FKA Twigs στην κατάθεση της νέας αγωγής.Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο ΛαΜπεφ βρέθηκε αντιμέτωπος και με νέα νομικά προβλήματα. Στις 17 Φεβρουαρίου συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για δύο πλημμεληματικές κατηγορίες σωματικής επίθεσης, έπειτα από φερόμενο καβγά σε μπαρ.Αργότερα τον ίδιο μήνα συνελήφθη εκ νέου για πλημμεληματική κατηγορία απλής σωματικής επίθεσης, η οποία φέρεται να συνδεόταν με το ίδιο περιστατικό. Τον Ιούνιο δήλωσε ένοχος και του επιβλήθηκαν δύο χρόνια επιτηρούμενης αναστολής, καθώς και ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.