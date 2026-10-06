Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κάνει το συγγραφικό του ντεμπούτο στη μυθοπλασία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Τζέιμς Πάτερσον
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κάνει το συγγραφικό του ντεμπούτο στη μυθοπλασία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Τζέιμς Πάτερσον
Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας θα συνυπογράψει το μυθιστόρημα «The Protector»
Για το συγγραφικό του ντεμπούτο στη μυθοπλασία ετοιμάζεται ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Τζέιμς Πάτερσον.
Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας θα συνυπογράψει το «The Protector», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company. Ο εκδότης το περιγράφει ως «μια συναρπαστική περιπέτεια με έναν νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήρωα».
«Ο Άρνολντ έχει ήδη κάνει περίπου πέντε διαφορετικές καριέρες. Σκέφτηκα ότι είχε καθυστερήσει να γίνει μυθιστοριογράφος. Δεν χρειάζεται να περάσεις πολύ χρόνο με τον Άρνολντ για να καταλάβεις ότι είναι αφηγητής. Ξέρει τι κάνει έναν ήρωα ενδιαφέροντα, τι κάνει έναν κακό επικίνδυνο και πώς να κρατά το κοινό σε αγωνία», δήλωσε ο Πάτερσον στο PEOPLE.
Το «The Protector» διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες και ακολουθεί τον πατέρα Βίκτορ Μπρέναν, έναν καθολικό ιερέα και βετεράνο του στρατού, ο οποίος αναλαμβάνει μια ενορία που μαστίζεται από εγκληματίες οι οποίοι απειλούν την κοινότητα που έχει ορκιστεί να προστατεύει.
Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, οι θαρραλέες ενέργειές του θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα φέρνουν στο φως στοιχεία για το μυστηριώδες παρελθόν του. Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι ο κεντρικός ήρωας είναι εμπνευσμένος από κάτι που έχουν κοινό: το καθολικό τους υπόβαθρο.
Όπως είπε ο Σβαρτσενέγκερ στο PEOPLE: «Μεγάλωσα ως Καθολικός, πήγαινα στην εκκλησία, φοίτησα σε καθολικό σχολείο, έμαθα τη Βίβλο και την κατήχηση. Και από εκείνα τα χρόνια θυμάμαι μια φράση που παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα: “η καρδιά του υπηρέτη”. Σημαίνει κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο σου τον εαυτό».
Το νέο μυθιστόρημα αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Σβαρτσενέγκερ με τον πολυγραφότατο Πάτερσον, ο οποίος έχει συνυπογράψει βιβλία με προσωπικότητες από την Ντόλι Πάρτον μέχρι τον MrBeast. Πρόκειται παράλληλα για μια κλασική ιστορία σύγκρουσης ανάμεσα στον ήρωα και τον κακό.
«Οι κακοί μας πρέπει να είναι αντάξιοι αντίπαλοι. Ο αναγνώστης πρέπει να πιστεύει ότι ο κακός είναι αρκετά συναρπαστικός, αρκετά έξυπνος και αρκετά επικίνδυνος ώστε να μπορεί να νικήσει τον ήρωά μας», ανέφερε ο συγγραφέας. Ο Σβαρτσενέγκερ από την πλευρά του τόνισε ότι, για να λειτουργήσει η ιστορία, ο ήρωας πρέπει επίσης «να είναι πιστευτός. Και να είναι διασκεδαστικός».
Και παρότι αυτή είναι η πρώτη απόπειρα του Σβαρτσενέγκερ στη μυθοπλασία, η ιδέα για το βιβλίο υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. «Είναι μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου εδώ και δεκαετίες. Και τελικά βρήκα τον άνθρωπο που μπορούσε να μετατρέψει το όραμά μου σε λέξεις πάνω στη σελίδα», εξήγησε.
Το «The Protector» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2027 και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.
Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας θα συνυπογράψει το «The Protector», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company. Ο εκδότης το περιγράφει ως «μια συναρπαστική περιπέτεια με έναν νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήρωα».
«Ο Άρνολντ έχει ήδη κάνει περίπου πέντε διαφορετικές καριέρες. Σκέφτηκα ότι είχε καθυστερήσει να γίνει μυθιστοριογράφος. Δεν χρειάζεται να περάσεις πολύ χρόνο με τον Άρνολντ για να καταλάβεις ότι είναι αφηγητής. Ξέρει τι κάνει έναν ήρωα ενδιαφέροντα, τι κάνει έναν κακό επικίνδυνο και πώς να κρατά το κοινό σε αγωνία», δήλωσε ο Πάτερσον στο PEOPLE.
Το «The Protector» διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες και ακολουθεί τον πατέρα Βίκτορ Μπρέναν, έναν καθολικό ιερέα και βετεράνο του στρατού, ο οποίος αναλαμβάνει μια ενορία που μαστίζεται από εγκληματίες οι οποίοι απειλούν την κοινότητα που έχει ορκιστεί να προστατεύει.
Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, οι θαρραλέες ενέργειές του θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα φέρνουν στο φως στοιχεία για το μυστηριώδες παρελθόν του. Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι ο κεντρικός ήρωας είναι εμπνευσμένος από κάτι που έχουν κοινό: το καθολικό τους υπόβαθρο.
Arnold Schwarzenegger and James Patterson Team Up for New Novel ‘The Protector’ (Exclusive) https://t.co/X7uCSdjj86— People (@people) October 6, 2026
Το νέο μυθιστόρημα αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Σβαρτσενέγκερ με τον πολυγραφότατο Πάτερσον, ο οποίος έχει συνυπογράψει βιβλία με προσωπικότητες από την Ντόλι Πάρτον μέχρι τον MrBeast. Πρόκειται παράλληλα για μια κλασική ιστορία σύγκρουσης ανάμεσα στον ήρωα και τον κακό.
«Οι κακοί μας πρέπει να είναι αντάξιοι αντίπαλοι. Ο αναγνώστης πρέπει να πιστεύει ότι ο κακός είναι αρκετά συναρπαστικός, αρκετά έξυπνος και αρκετά επικίνδυνος ώστε να μπορεί να νικήσει τον ήρωά μας», ανέφερε ο συγγραφέας. Ο Σβαρτσενέγκερ από την πλευρά του τόνισε ότι, για να λειτουργήσει η ιστορία, ο ήρωας πρέπει επίσης «να είναι πιστευτός. Και να είναι διασκεδαστικός».
Και παρότι αυτή είναι η πρώτη απόπειρα του Σβαρτσενέγκερ στη μυθοπλασία, η ιδέα για το βιβλίο υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. «Είναι μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου εδώ και δεκαετίες. Και τελικά βρήκα τον άνθρωπο που μπορούσε να μετατρέψει το όραμά μου σε λέξεις πάνω στη σελίδα», εξήγησε.
Το «The Protector» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2027 και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.
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