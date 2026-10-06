Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο με τον Ματέο Παντζόπουλο: Κι άλλο ταξιδάκι, αφού μπορώ και έχω χρόνο
Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο με τον Ματέο Παντζόπουλο: Κι άλλο ταξιδάκι, αφού μπορώ και έχω χρόνο
Τώρα το χαίρομαι περισσότερο, ανέφερε ακόμη η παρουσιάστρια
Στο αεροδρόμιο βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, μαζί με τον σύζυγό της Ματέο Παντζόπουλο και, όπως δήλωσε, θα πραγματοποιήσουν άλλο ένα ταξίδι, καθώς πλέον η ίδια έχει την άνεση και τον χρόνο.
Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όσο κατευθυνόταν προς την πύλη της, με τον επιχειρηματία να μην επιθυμεί να παρουσιαστεί στην κάμερα και να περπατά δίπλα της αθόρυβα.
«Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό τους, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, απάντησε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον Οκτώβριο με ένα εγχώριο ταξίδι στην Άνδρο, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στα στιγμιότυπα η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, γράφοντας στη λεζάντα: «Στο κλίμα του Οκτωβρίου».
Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όσο κατευθυνόταν προς την πύλη της, με τον επιχειρηματία να μην επιθυμεί να παρουσιαστεί στην κάμερα και να περπατά δίπλα της αθόρυβα.
«Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό τους, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, απάντησε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον Οκτώβριο με ένα εγχώριο ταξίδι στην Άνδρο, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στα στιγμιότυπα η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, γράφοντας στη λεζάντα: «Στο κλίμα του Οκτωβρίου».
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