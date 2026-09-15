Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy: Κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy: Κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Η 75χρονη ηθοποιός βραβεύτηκε για την ερμηνεία της ως Ντέμπορα Βανς στην 5η σεζόν του «Hacks» του HBO Max
Ιστορία έγραψε η Τζιν Σμαρτ στα φετινά Emmy, κατακτώντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία για την ερμηνεία της ως Ντέμπορα Βανς στην 5η σεζόν του «Hacks» του HBO Max.
Με τη νέα της διάκριση, η 75χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς. Συνυποψήφιές της στην κατηγορία ήταν οι Λίζα Κούντροου, Κουίντα Μπράνσον, Ελ Φάνινγκ και Άιο Εντεμπίρι.
Η Σμαρτ καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο όταν η Ζεντάγια, που απένειμε το βραβείο, ανακοίνωσε το όνομά της. Παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο, η ηθοποιός αστειεύτηκε: «Μόνο οι άντρες να μείνουν όρθιοι. Τα κορίτσια μπορούν να καθίσουν».
Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός αφιέρωσε τη νέα της κατάκτηση στους δημιουργούς του «Hacks», Λούσια Ανιέλο, Τζεν Στάτσκι και Πολ Γ. Ντάουνς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιτυχία της σειράς. «Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με αυτούς. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Τι εκπληκτικό ταξίδι ήταν αυτό» είπε.
Η Τζιν Σμαρτ είναι η δεύτερη ηθοποιός που καταφέρνει να κερδίσει Emmy για κάθε κύκλο μιας σειράς. Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχε καταγραφεί μόνο από τον Μπιλ Κόσμπι, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο για κάθε μία από τις τρεις σεζόν του «I Spy», από το 1966 έως το 1968.
Πέρα από τα πέντε Emmy για το «Hacks», η Σμαρτ έχει βραβευτεί για τις guest εμφανίσεις της στο «Frasier» το 2000 και το 2001, καθώς και για τον Β' Γυναικείο Ρόλο στη σειρά «Samantha Who?» το 2008. Έχει επίσης λάβει υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της στις σειρές «The District», «24» για δύο σεζόν, «Harry's Law», «Fargo», «Watchmen» και «Mare of Easttown».
Στο μπλε χαλί του Peacock Theater, η Σμαρτ συνοδευόταν από τον μικρότερο γιο της και επέλεξε μια μαύρη μάξι δημιουργία με βαθύ V και ασημί μεταλλιζέ μανίκια με πλισέ λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με vintage σκουλαρίκια από διαμάντια και μαργαριτάρια, καθώς και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 8 καρατίων.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Με τη νέα της διάκριση, η 75χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς. Συνυποψήφιές της στην κατηγορία ήταν οι Λίζα Κούντροου, Κουίντα Μπράνσον, Ελ Φάνινγκ και Άιο Εντεμπίρι.
Jean Smart wins her fifth Emmy for her role in Hacks https://t.co/dXDiPu6n2f 🔗 pic.twitter.com/NYdCqiHoKO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026
Δείτε βίντεο
@nbc
The Emmy for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series goes to Jean Smart for Hacks! #Emmys LIVE on NBC and streaming on Peacock. #Hacks #JeanSmart♬ original sound - NBC
Η Τζιν Σμαρτ είναι η δεύτερη ηθοποιός που καταφέρνει να κερδίσει Emmy για κάθε κύκλο μιας σειράς. Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχε καταγραφεί μόνο από τον Μπιλ Κόσμπι, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο για κάθε μία από τις τρεις σεζόν του «I Spy», από το 1966 έως το 1968.
Πέρα από τα πέντε Emmy για το «Hacks», η Σμαρτ έχει βραβευτεί για τις guest εμφανίσεις της στο «Frasier» το 2000 και το 2001, καθώς και για τον Β' Γυναικείο Ρόλο στη σειρά «Samantha Who?» το 2008. Έχει επίσης λάβει υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της στις σειρές «The District», «24» για δύο σεζόν, «Harry's Law», «Fargo», «Watchmen» και «Mare of Easttown».
Στο μπλε χαλί του Peacock Theater, η Σμαρτ συνοδευόταν από τον μικρότερο γιο της και επέλεξε μια μαύρη μάξι δημιουργία με βαθύ V και ασημί μεταλλιζέ μανίκια με πλισέ λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με vintage σκουλαρίκια από διαμάντια και μαργαριτάρια, καθώς και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 8 καρατίων.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα