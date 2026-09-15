Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» σάρωσε με 14 βραβεία – Το «The Pitt» η καλύτερη δραματική σειρά με ρεκόρ υποψηφιοτήτων

Η σειρά κωμωδίας και τρόμου επικράτησε σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στην Apple και το HBO Max, με το «

» να κατακτά από την πλευρά του το κορυφαίο βραβείο δραματικής σειράς.

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