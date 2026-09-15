Ο Νόα Γουάιλ συγκινήθηκε κερδίζοντας για δεύτερη φορά το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Αυτό είναι συγκλονιστικό

Ο 55χρονος ηθοποιός δάκρυσε κατά την παραλαβή του βραβείου του για την ερμηνεία του στο «The Pitt»

κέρδισε ο Νόα Γουάιλ The Pitt», δακρύζοντας κατά την παραλαβή του βραβείου του, ενώ τόνισε για την κατάκτησή του πως «είναι συγκλονιστική».



Ο 55χρονος ηθοποιός απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του δρος Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπινάβιτς στην 78η τελετή απονομής των Emmy, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες.







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@imdb "I was raised on TV and movie theaters were my place of worship." One of us! One of us! #NoahWyle wins the #Emmy for Lead Actor on ThePitt. ♬ original sound - IMDb





@enews Noah Wyle receives a standing ovation for his #Emmys win. 🫶 #AwardsSeason ♬ original sound - E! News - E! News Κλείσιμο



«Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες. Είμαι παιδί του Χόλιγουντ» είπε και πρόσθεσε: «Μεγάλωσα με την τηλεόραση και οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν ο χώρος λατρείας μου. Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω σε όλη μου τη ζωή και αυτή είναι η μόνη λέσχη στην οποία ήθελα ποτέ να ανήκω. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε».



Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά ήταν ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν για το «Paradise», ο Γκάρι Όλντμαν για το «Slow Horses», ο Μαρκ Ράφαλο για το «Task» και ο Ρούφους Σιούελ για το «The Diplomat».



Στην περσινή τελετή, ο πρωταγωνιστής του «ER» είχε κερδίσει επίσης το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ενώ ως εκτελεστικός παραγωγός είχε λάβει και το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς για το «The Pitt».



Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιάτο Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία του στο «», δακρύζοντας κατά την παραλαβή του βραβείου του, ενώ τόνισε για την κατάκτησή του πως «είναι συγκλονιστική».Ο 55χρονος ηθοποιός απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του δρος Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπινάβιτς στην 78η τελετή απονομής των Emmy, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες.«Αυτό είναι συγκλονιστικό» είπε ο Γουάιλ εμφανώς συγκινημένος, απευθυνόμενος στο κοινό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους συνυποψηφίους του, σημειώνοντας: «Πρέπει να αναγνωρίσω τη δουλειά των συναδέλφων μου που ήταν υποψήφιοι. Η δουλειά σας είναι πηγή έμπνευσης. Σας παρακολουθώ, μαθαίνω από εσάς. Και ιδιαίτερα, κύριε Γκάρι Όλντμαν, πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ηθοποιός της ηλικίας μου που να μην είδε το “Sid and Nancy” και να μην σκέφτηκε: “Αυτό είναι το σημείο αναφοράς που θέλω κάποια στιγμή στην καριέρα μου να φτάσω”».Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη και «σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που δουλεύουν τόσο σκληρά» στο «The Pitt», σημειώνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα επέστρεφαν στα γυρίσματα για ακόμη περισσότερη «σκληρή δουλειά».«Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες. Είμαι παιδί του Χόλιγουντ» είπε και πρόσθεσε: «Μεγάλωσα με την τηλεόραση και οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν ο χώρος λατρείας μου. Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω σε όλη μου τη ζωή και αυτή είναι η μόνη λέσχη στην οποία ήθελα ποτέ να ανήκω. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε».Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά ήταν ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν για το «Paradise», ο Γκάρι Όλντμαν για το «Slow Horses», ο Μαρκ Ράφαλο για το «Task» και ο Ρούφους Σιούελ για το «The Diplomat».Στην περσινή τελετή, ο πρωταγωνιστής του «ER» είχε κερδίσει επίσης το Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ενώ ως εκτελεστικός παραγωγός είχε λάβει και το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς για το «The Pitt».

Το «The Pitt» κατέρριψε φέτος και το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες Emmy που έχει λάβει σειρά μέσα σε μία σεζόν, συγκεντρώνοντας συνολικά 25. Σε δηλώσεις του στο Deadline τον Ιούλιο, ο Γουάιλ είχε χαρακτηρίσει την επιτυχία αυτή «ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει» προσθέτοντας: «Νιώθω πολύ ταπεινός μπροστά σε αυτό και έχω νιώσει δικαιωμένος πολλές φορές». Το «The Pitt» επιστρέφει στο HBO Max με την τρίτη σεζόν τον Ιανουάριο του 2027.



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