Νόα Γουάιλ για τις 25 υποψηφιότητες του «The Pitt» στα βραβεία Emmy: Είναι σαν ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει, νιώθω δικαιωμένος

Ο ηθοποιός ο οποίος πέρα από πρωταγωνιστής είναι και εκτελεστικός παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά και για Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά