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Νόα Γουάιλ για τις 25 υποψηφιότητες του «The Pitt» στα βραβεία Emmy: Είναι σαν ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει, νιώθω δικαιωμένος
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Νόα Γουάιλ για τις 25 υποψηφιότητες του «The Pitt» στα βραβεία Emmy: Είναι σαν ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει, νιώθω δικαιωμένος

Ο ηθοποιός ο οποίος πέρα από πρωταγωνιστής είναι και εκτελεστικός παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά και για Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

Νόα Γουάιλ για τις 25 υποψηφιότητες του «The Pitt» στα βραβεία Emmy: Είναι σαν ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει, νιώθω δικαιωμένος
Γεωργία Κοτζιά
Δικαιωμένος αισθάνεται ο Νόα Γουάιλ με την επιτυχία της σειράς «The Pitt», η οποία ηγείται των φετινών υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 25 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλη δραματική σειρά.

Ο 55χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί ως Δρ. Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς, απέσπασε και ο ίδιος δύο υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά -βραβείο που είχε ήδη κερδίσει για την πρώτη σεζόν- και για Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά για το επεισόδιο «12:00 μ.μ.».

«Αισθάνομαι ότι αυτό είναι πραγματικά ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει», δήλωσε ο Γουάιλ στο Deadline, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αναγνώριση: «Νιώθω ταπεινός και πολλαπλά δικαιωμένος», πρόσθεσε.


Ο ίδιος τόνισε ότι η επιτυχία της σειράς είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς: «Το γεγονός ότι οι υποψηφιότητες μοιράστηκαν σε τόσο πολλούς από το καστ δείχνει τη συλλογική προσπάθεια και τη συμβολή όλων».

Το «The Pitt» ακολουθεί την καθημερινότητα γιατρών και νοσηλευτών στην πρώτη γραμμή ενός νοσοκομείου στο Πίτσμπουργκ.

Μετά την επιτυχία των δύο πρώτων σεζόν, ο Γουάιλι, που εκτός από πρωταγωνιστής είναι και εκτελεστικός παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, έδωσε μια πρώτη γεύση για τη συνέχεια της σειράς.

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Όπως αποκάλυψε, η τρίτη σεζόν πιθανότατα θα διαδραματίζεται προς τα τέλη του φθινοπώρου, ενδεχομένως γύρω στον Νοέμβριο, προσφέροντας διαφορετική ατμόσφαιρα και νέες ιατρικές προκλήσεις. «Τον χειμώνα έχεις περισσότερα τροχαία, πάγο, ατυχήματα, αλλάζει τελείως το κλίμα και η ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα βραβεία Emmy 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, και θα μεταδοθούν ζωντανά από το NBC και το Peacock.
Γεωργία Κοτζιά

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