Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε
GALA
Μπλε Ώρες Ανδρέας Γεωργίου ΣΚΑΪ

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε

Στις 21.00 η προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε
Αφροδίτη Γραμμέλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τις πόρτες της μυθοπλασίας και υποδέχεται τις «Μπλε Ώρες», τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, που ξεκινούν το ταξίδι τους στον ΣΚΑΪ απόψε στις 21.00. Τα πρώτα επεισόδια κρύβουν έρωτα, πάθος, ανατροπές, αλλά και τραγικά γεγονότα που πυροδοτούν εξελίξεις. Μυστικά και ψέματα αποκαλύπτονται και οι ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Πήλιο. Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες, ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια… Έτσι αρχίζει η ιστορία της Εύας και του Αγγελου απόψε στις 21.00.

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Πρωταγωνιστούν οι Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος και στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας


Τι θα δούμε απόψε, οι υποθέσεις των δύο πρώτων επεισοδίων

ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ | SNEAK PREVIEW | Ο Διονύσης συνειδητοποιεί το τραγικό του λάθος | 14/09/26

Επεισόδιο 1

Ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα… Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της.

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε
Κλείσιμο

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση.

Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ... Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα... Παράλληλα, ο Διονύσης, τρελός από ζήλεια, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης, πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 2

Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων. Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη, για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας.

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε

Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου, που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Ο Πέτρος εξιστορεί στην Ολυμπία όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας… Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια, με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα.

Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους. Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε
Αφροδίτη Γραμμέλη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης