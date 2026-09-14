Πρεμιέρα για τις «Μπλε Ωρες» στον ΣΚΑΪ, τι θα δούμε απόψε

Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων. Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη, για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας.Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου, που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Ο Πέτρος εξιστορεί στην Ολυμπία όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας… Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια, με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα.Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους. Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.