Ανδρέας Γεωργίου: «Οι Μπλε Ώρες είναι το καινούργιο μας παιδάκι, πάμε να χτίσουμε τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ
Ανδρέας Γεωργίου: «Οι Μπλε Ώρες είναι το καινούργιο μας παιδάκι, πάμε να χτίσουμε τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ
Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σειράς, ο δημιουργός μίλησε στο protothema.gr για το εγχείρημα και εξήγησε τις προσδοκίες που έχει - Τι τον συνδέει επί 15 χρόνια με τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου - Γιατί δεν έχουν δημιουργήσει σειρά εποχής μέχρι τώρα
«Είναι το καινούργιο μας παιδάκι» λέει ο Ανδρέας Γεωργίου για τις «Μπλε Ώρες», τη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο, για να ανοίξει έναν νέο κύκλο μυθοπλασίας στον σταθμό.
Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας στο protothema.gr ανοίγει τα χαρτιά του για την νέα σειρά, αναφέρεται στις προσδοκίες του, τη στρατηγική επιλογή να «χτίσει» από την αρχή τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ, εξηγεί γιατί δεν θεωρεί βάρος αλλά «στοίχημα» την ευθύνη που αναλαμβάνει ενώ μιλάκαι για τη σπάνια, σχεδόν οικογενειακή χημεία με τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου που αντέχει στον χρόνο.
Οι «Μπλε ώρες» είναι ένα project το οποίο το δουλεύατε καιρό. Τι σημαίνει αυτή η σειρά για εσάς;
Όντως, το δουλεύαμε καιρό γιατί πάντα έχουμε στα σκαριά το επόμενο μας εγχείρημα. Όπως και τώρα ετοιμάζουμε το επόμενο γιατί πάντα με τη Βάνα Δημητρίου θέλουμε να έχουμε έναν στόχο. Να έχουμε κάτι να περιμένουμε, να συζητάμε στα κενά μας, να το δουλεύουμε και να το βλέπουμε να εξελίσσεται. Τις «Μπλε Ώρες» τις είχαμε στα σκαριά, τις δουλέψαμε αρκετά, ο κάθε ένας από το κομμάτι του και αισθάνομαι ότι είναι το καινούργιο μας παιδάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.
Δεν έχετε μπει στη διαδικασία να δημιουργήσετε μια σειρά εποχής. Γιατί;
Είχαμε κάνει το «Famagusta», που ένα μεγάλο μέρος του ήταν εποχής. Όμως δεν μπήκαμε ολοκληρωτικά σε αυτό το είδος. Όχι από άποψη αλλά επειδή πάμε με το ένστικτο μας. Δηλαδή, έχουμε στα υπόψιν κάποια concept τα οποία είναι εποχής όμως κάθε φορά, με έναν μαγικό τρόπο, θέλουμε το ίδιο project και οι τρεις. Μας πάει από μόνο του στα συγκεκριμένα που κάνουμε.
Με την Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου συνεργάζεστε 15 χρόνια. Τι είναι αυτό που σας κρατάει δεμένους τόσα χρόνια;
Ναι, κλείσαμε 15 χρόνια και πάμε στα 16. Νομίζω, ότι είναι κάτι μεταφυσικό και το εννοώ. Δεν είναι μια τυπική σχέση. Είμαστε οικογένεια, έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά γεγονότα από την προσωπική μας ζωή. Έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, έχουμε συζήσει. Έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση στο πέρασμα των χρόνων και έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατή, οπότε πλέον νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα χημείας. Θεωρώ, ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να γελάς με τον άλλον κάτω από όποιες συνθήκες. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η Βάνα Δημητρίου είναι ένας άνθρωπος που με στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές και κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτές τις στιγμές, γνωριστήκαμε καλά. Δεθήκαμε περισσότερο.
Η επιστροφή σας στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την έναρξη της μυθοπλασίας στον σταθμό. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη ευθύνη για έναν δημιουργό;
Είναι μεγάλη τιμή και όχι βάρος. Νιώθω ευγνώμων και είναι ωραίο να έχεις μια πρόκληση. Είμαι άνθρωπος της πρόκλησης και φέτος το μεγάλο στοίχημα είναι να βγάλουμε ασπροπρόσωπους αυτούς τους ανθρώπους που, όχι μόνο ξεκίνησαν ξανά τη μυθοπλασία μαζί μας, αλλά μας περίμεναν για να την ξεκινήσουν. Νομίζω, ότι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Περιμένω και εύχομαι να έχουμε ανταπόκριση από το κοινό.
Τι προσδοκίες έχετε για τις «Μπλε Ώρες»;
Κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα κανάλι που δεν έχει την παράδοση της μυθοπλασίας, οπότε δεν πάμε για να δείξουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε για να φέρουμε τα υψηλά νούμερα και τη μεγάλη επιτυχία. Πάμε για να χτίσουμε τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ. Αυτή είναι η συμφωνία μας και πάνω σε αυτό δουλεύουμε όλοι. Είναι στρατηγική η δουλειά που κάνουμε όλοι. Επ’ ευκαιρίας να πω, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία γιατί ο καθένας από το κομμάτι του, και στο κανάλι, δίνει το καλύτερο που έχει. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός. Η δουλειά πάντα ανταμείβεται και εδώ βλέπω ότι είναι συλλογική η δουλειά και δεν θα άλλαζα αυτήν τη συνθήκη με τίποτα.
Τι εύχεστε για τις «Μπλε Ώρες»;
Να είναι καλοτάξιδη και να πετάξει ψηλά!
Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας στο protothema.gr ανοίγει τα χαρτιά του για την νέα σειρά, αναφέρεται στις προσδοκίες του, τη στρατηγική επιλογή να «χτίσει» από την αρχή τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ, εξηγεί γιατί δεν θεωρεί βάρος αλλά «στοίχημα» την ευθύνη που αναλαμβάνει ενώ μιλάκαι για τη σπάνια, σχεδόν οικογενειακή χημεία με τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου που αντέχει στον χρόνο.
Οι «Μπλε ώρες» είναι ένα project το οποίο το δουλεύατε καιρό. Τι σημαίνει αυτή η σειρά για εσάς;
Όντως, το δουλεύαμε καιρό γιατί πάντα έχουμε στα σκαριά το επόμενο μας εγχείρημα. Όπως και τώρα ετοιμάζουμε το επόμενο γιατί πάντα με τη Βάνα Δημητρίου θέλουμε να έχουμε έναν στόχο. Να έχουμε κάτι να περιμένουμε, να συζητάμε στα κενά μας, να το δουλεύουμε και να το βλέπουμε να εξελίσσεται. Τις «Μπλε Ώρες» τις είχαμε στα σκαριά, τις δουλέψαμε αρκετά, ο κάθε ένας από το κομμάτι του και αισθάνομαι ότι είναι το καινούργιο μας παιδάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.
Δεν έχετε μπει στη διαδικασία να δημιουργήσετε μια σειρά εποχής. Γιατί;
Είχαμε κάνει το «Famagusta», που ένα μεγάλο μέρος του ήταν εποχής. Όμως δεν μπήκαμε ολοκληρωτικά σε αυτό το είδος. Όχι από άποψη αλλά επειδή πάμε με το ένστικτο μας. Δηλαδή, έχουμε στα υπόψιν κάποια concept τα οποία είναι εποχής όμως κάθε φορά, με έναν μαγικό τρόπο, θέλουμε το ίδιο project και οι τρεις. Μας πάει από μόνο του στα συγκεκριμένα που κάνουμε.
Με την Βάνα Δημητρίου και τον Κούλλη Νικολάου συνεργάζεστε 15 χρόνια. Τι είναι αυτό που σας κρατάει δεμένους τόσα χρόνια;
Ναι, κλείσαμε 15 χρόνια και πάμε στα 16. Νομίζω, ότι είναι κάτι μεταφυσικό και το εννοώ. Δεν είναι μια τυπική σχέση. Είμαστε οικογένεια, έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά γεγονότα από την προσωπική μας ζωή. Έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, έχουμε συζήσει. Έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση στο πέρασμα των χρόνων και έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατή, οπότε πλέον νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα χημείας. Θεωρώ, ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να γελάς με τον άλλον κάτω από όποιες συνθήκες. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η Βάνα Δημητρίου είναι ένας άνθρωπος που με στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές και κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτές τις στιγμές, γνωριστήκαμε καλά. Δεθήκαμε περισσότερο.
Η επιστροφή σας στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την έναρξη της μυθοπλασίας στον σταθμό. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη ευθύνη για έναν δημιουργό;
Είναι μεγάλη τιμή και όχι βάρος. Νιώθω ευγνώμων και είναι ωραίο να έχεις μια πρόκληση. Είμαι άνθρωπος της πρόκλησης και φέτος το μεγάλο στοίχημα είναι να βγάλουμε ασπροπρόσωπους αυτούς τους ανθρώπους που, όχι μόνο ξεκίνησαν ξανά τη μυθοπλασία μαζί μας, αλλά μας περίμεναν για να την ξεκινήσουν. Νομίζω, ότι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Περιμένω και εύχομαι να έχουμε ανταπόκριση από το κοινό.
Τι προσδοκίες έχετε για τις «Μπλε Ώρες»;
Κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα κανάλι που δεν έχει την παράδοση της μυθοπλασίας, οπότε δεν πάμε για να δείξουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε για να φέρουμε τα υψηλά νούμερα και τη μεγάλη επιτυχία. Πάμε για να χτίσουμε τη μυθοπλασία στον ΣΚΑΪ. Αυτή είναι η συμφωνία μας και πάνω σε αυτό δουλεύουμε όλοι. Είναι στρατηγική η δουλειά που κάνουμε όλοι. Επ’ ευκαιρίας να πω, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία γιατί ο καθένας από το κομμάτι του, και στο κανάλι, δίνει το καλύτερο που έχει. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός. Η δουλειά πάντα ανταμείβεται και εδώ βλέπω ότι είναι συλλογική η δουλειά και δεν θα άλλαζα αυτήν τη συνθήκη με τίποτα.
Τι εύχεστε για τις «Μπλε Ώρες»;
Να είναι καλοτάξιδη και να πετάξει ψηλά!
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