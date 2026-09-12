Μπλε Ώρες: Η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου μετά το «πολυετές φλερτ» του ΣΚΑΪ, το παρασκήνιο της συνεργασίας και η υπόθεση
Μπλε Ώρες: Η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου μετά το «πολυετές φλερτ» του ΣΚΑΪ, το παρασκήνιο της συνεργασίας και η υπόθεση
Το μεγάλο ευχαριστώ του Ανδρέα Γεωργίου στον αδερφό του, Ραφαέλλο - Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς - Πώς κάμφθηκαν οι ενδοιασμοί του δημιουργού και της ομάδας του όταν τους ζητήθηκε και δεύτερη σειρά
Λίγο πριν το ξημέρωμα, ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Το σκοτάδι αρχίζει να υποχωρεί και τη θέση του δειλά – δειλά παίρνει το φως. Αυτές οι ώρες είναι βαμμένες μπλε και είναι οι μόνες στιγμές που ο Άγγελος και η Εύα μπορούν να συναντηθούν για 40 λεπτά. Ένας παράνομος έρωτας που κρύβεται στο λυκαυγές που είναι βαμμένο με μπλε χρώμα. Ένα ζευγάρι που είναι εγκλωβισμένο σε γάμους που τους κάνουν δυστυχισμένους αλλά είναι αποφασισμένο να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια.
Μια στυγερή δολοφονία όμως θα ανατρέξει τα σχέδια τους και φυσικά τις ισορροπίες…
Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» φέρει τις υπογραφές των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου και έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
Με το συγκεκριμένο project ο ΣΚΑΪ και ο Ανδρέας Γεωργίου σφραγίζουν την εκ νέου συνεργασία τους. Οι «Μπλε Ώρες» είναι η σειρά με την οποία ο δημιουργός σηματοδοτεί και την έναρξη της μυθοπλασίας στον σταθμό. Οι δυο πλευρές, κατά την παρουσίαση της νέας σειράς, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους αλλά και την ανυπομονησία τους για το εγχείρημα.
«Δεν ξέρω αν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μαραγκουδάκη. Φυσικά, η σειρά «Μπλε Ώρες» δεν θα είναι η μόνη της ομάδας που θα προβληθεί από τον «αέρα» του ΣΚΑΪ καθώς ήδη έχει προγραμματιστεί να προβληθεί και η επόμενη με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».
«Όταν φτάσαμε στο να έρθουν και να πουν ότι θέλουν να κάνουμε τη μεγάλη τους σειρά, τους είπαμε πως εμείς δεν θέλουμε μια σειρά αλλά δύο!» είπε η κ.Μαραγκουδάκη και εξήγησε πως υπήρχαν ενδοιασμοί από την ομάδα για το αν θα προλάβουν τους χρόνους.
Τελικά, οι ενδοιασμοί κάμφθηκαν και έτσι μαζί με τις «Μπλε Ώρες» παραδόθηκαν και τα σενάρια για την επόμενη σειρά.
Η κ. Μαραγκουδάκη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τα σενάρια των επεισοδίων της σειράς «Μπλε Ώρες» που της στέλνουν λέγοντας χαρακτηριστικά «το ένα είναι καλύτερο από το άλλο».
Αξίζει να σημειωθεί, πως μέσα από την σειρά «Μπλε Ώρες» επιστρέφει και η Βάνα Μπάρμπα στα τηλεοπτικά δρώμενα μετά από 15 χρόνια απουσίας.
Μια στυγερή δολοφονία όμως θα ανατρέξει τα σχέδια τους και φυσικά τις ισορροπίες…
Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» φέρει τις υπογραφές των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου και έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
Με το συγκεκριμένο project ο ΣΚΑΪ και ο Ανδρέας Γεωργίου σφραγίζουν την εκ νέου συνεργασία τους. Οι «Μπλε Ώρες» είναι η σειρά με την οποία ο δημιουργός σηματοδοτεί και την έναρξη της μυθοπλασίας στον σταθμό. Οι δυο πλευρές, κατά την παρουσίαση της νέας σειράς, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους αλλά και την ανυπομονησία τους για το εγχείρημα.
Μαραγκουδάκη: «Φλερτ πολυετές» η επιστροφή του Γεωργίου στον ΣΚΑΪΩς ένα φλερτ πολυετές χαρακτήρισε η Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου ΣΚΑΪ, Άλκηστη Μαραγκουδάκη την επιστροφή των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου στον σταθμό. Η κ. Μαραγκουδάκη περιέγραψε πως υπήρχε μεγάλο διάστημα η διάθεση από πλευράς σταθμού να ενταχθεί εκ νέου η ομάδα στο δυναμικό του σταθμού και η επικοινωνίες ήταν συχνές. Η ανατροπή έγινε, όταν εκεί που είχε αρχίσει να πιστεύει πως ίσως και να μην θέλει η ομάδα να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ, χτύπησε το τηλέφωνό της και η αντίστροφη μέτρηση για την συνεργασία τους ξεκίνησε.
«Δεν ξέρω αν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μαραγκουδάκη. Φυσικά, η σειρά «Μπλε Ώρες» δεν θα είναι η μόνη της ομάδας που θα προβληθεί από τον «αέρα» του ΣΚΑΪ καθώς ήδη έχει προγραμματιστεί να προβληθεί και η επόμενη με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».
«Όταν φτάσαμε στο να έρθουν και να πουν ότι θέλουν να κάνουμε τη μεγάλη τους σειρά, τους είπαμε πως εμείς δεν θέλουμε μια σειρά αλλά δύο!» είπε η κ.Μαραγκουδάκη και εξήγησε πως υπήρχαν ενδοιασμοί από την ομάδα για το αν θα προλάβουν τους χρόνους.
Τελικά, οι ενδοιασμοί κάμφθηκαν και έτσι μαζί με τις «Μπλε Ώρες» παραδόθηκαν και τα σενάρια για την επόμενη σειρά.
Η κ. Μαραγκουδάκη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τα σενάρια των επεισοδίων της σειράς «Μπλε Ώρες» που της στέλνουν λέγοντας χαρακτηριστικά «το ένα είναι καλύτερο από το άλλο».
Αξίζει να σημειωθεί, πως μέσα από την σειρά «Μπλε Ώρες» επιστρέφει και η Βάνα Μπάρμπα στα τηλεοπτικά δρώμενα μετά από 15 χρόνια απουσίας.
Το μεγάλο ευχαριστώ του Ανδρέα Γεωργίου στον αδερφό του ΡαφαέλλοΤο λόγο πήρε στην συνέχεια, ο Ανδρέας Γεωργίου ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τόσο τους συντελεστές της σειράς αλλά και τους ανθρώπους του ΣΚΑΪ, για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν αλλά και την άψογη συνεργασία, θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά γεμάτη συναίσθημα.
Το μεγάλο ευχαριστώ, ο Ανδρέας Γεωργίου το απηύθυνε στον αδερφό του Ραφαέλλο. «Χαίρομαι για την εξέλιξή του. Είμαι πολύ περήφανος αδερφός» ανέφερε μεταξύ άλλων συγκινημένος ο δημιουργός.
Από την πλευρά του, ο Κούλλης Νικολάου ευχαρίστησε τον Θεό που «μας έδωσε τη δύναμη και τα δώρα να μπορούμε να είμαστε εδώ και να απολαμβάνουμε δουλειές που αγαπάμε» και ευχαρίστησε και εκείνος τους συντελεστές της σειράς αλλά και του ΣΚΑΪ.
Η υπόθεση της σειράςΠήλιο. Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες, ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο... παράνομα… κρυφά… ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια… Έτσι αρχίζει η ιστορία της Εύας και του Άγγελου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00.
Οι «Μπλε Ώρες», η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, ξεκινούν το ταξίδι τους στον ΣΚΑΪ και τα πρώτα επεισόδια κρύβουν έρωτα, πάθος, ανατροπές, αλλά και τραγικά γεγονότα που πυροδοτούν συγκλονιστικές εξελίξεις. Μυστικά και ψέματα αποκαλύπτονται και οι ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
Το καστ της σειράς περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς όπως οι Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Αντώνης Φραγκάκης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Ηρακλής Τσουζίνοφ, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Γιάννης Ψιψιλής, Χρυσή Κασιώτη, Γιώργος Κυριάκου και Έλενα Χειλέτη.
Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδιαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 - Επεισόδιο 1: Ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα… Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της. Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση. Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ... Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα... Παράλληλα, ο Διονύσης, τρελός από ζήλεια, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης, πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…
Επεισόδιο 2: Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων. Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη, για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας. Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου, που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Ο Πέτρος εξιστορεί στην Ολυμπία όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας… Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια, με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα. Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους. Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00 - Επεισόδιο 3: Ο Άγγελος, μετά την περιπέτειά του με τους ληστές, που τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, δέχεται ένα ακόμα χτύπημα, καθώς μαθαίνει από τη Στέλλα για τη στυγνή δολοφονία της Λίζας. Ακολουθεί η κατάθεσή του στην αστυνομία, όπου διηγείται όλα όσα του συνέβησαν, αλλά ο αστυνόμος Ελευθερίου, δεν φαίνεται να πείθεται για την αθωότητά του σχετικά με τον φόνο της Λίζας, αφού στο δικό του μυαλό ο πρώτος ύποπτος είναι πάντα ο σύζυγος. Ο Πέτρος συναντιέται με την Ολυμπία, που του επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της και τον διαβεβαιώνει ότι το παιδί είναι δικό του, κάτι που ο ίδιος το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ο Άγγελος έρχεται στην πολύ δύσκολη θέση να μιλήσει στη μικρή Φιλίππα για τον θάνατο της μαμάς της. Η αντίδραση του παιδιού θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απ΄ ότι είναι. Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της, ειδικά οι γονείς της, η Όλγα και ο Δημήτρης. Η μικρή Φιλίππα που είναι παρούσα δεν θα αντέξει να παρακολουθήσει την τελετή. Ο Διονύσης πάει και βρίσκει τον Άγγελο και τον απειλεί, προκειμένου να λήξει τη σχέση του με την Εύα και τελικά αυτή η συνάντηση δεν θα λήξει καλά, αφού οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Εύα παίρνει από μόνη της πρωτοβουλία και για να δώσει ψεύτικο άλλοθι στον Άγγελο… πάει στον αστυνόμο και παραδέχεται ότι διατηρούν παράνομη σχέση και καταθέτει ψευδώς ότι την ώρα του φόνου, βρισκόταν μαζί της.
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