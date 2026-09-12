Μπλε Ώρες: Η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου μετά το «πολυετές φλερτ» του ΣΚΑΪ, το παρασκήνιο της συνεργασίας και η υπόθεση

Το μεγάλο ευχαριστώ του Ανδρέα Γεωργίου στον αδερφό του, Ραφαέλλο - Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς - Πώς κάμφθηκαν οι ενδοιασμοί του δημιουργού και της ομάδας του όταν τους ζητήθηκε και δεύτερη σειρά